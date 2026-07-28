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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bagdattan-dikkat-ceken-iddia-korfez-saldirilarinin-arkasinda-ukrayna-hucreleri-var-1107600764.html
Bağdat'tan dikkat çeken iddia: Körfez saldırılarının arkasında 'Ukrayna hücreleri' var
Bağdat'tan dikkat çeken iddia: Körfez saldırılarının arkasında 'Ukrayna hücreleri' var
Sputnik Türkiye
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı el-Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücrelerin", son dönemde Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T13:54+0300
2026-07-28T13:54+0300
suudi arabistan savunma bakanlığı
ukrayna
körfez
irak
ortadoğu
haberler
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi, Arapça yayın yapan Dicle TV'ye verdiği röportajda, son günlerde Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saldırılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücreler" bulunduğunu iddia ederek, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda ülkedeki füze saldırılarının bu hücreler tarafından düzenlendiğinin tespit edildiğini savundu."Şüpheliler Ukrayna için çalıştıklarını kabul etti"Iraklı yetkili, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.Tutuklanan kişilerin sorgularında Ukrayna adına çalıştıklarını ve saldırıları gerçekleştirdiklerini itiraf ettiklerini öne süren Abbudi, hücre üyelerinin sayısının fazla olmadığını ancak operasyonların sürdüğünü ifade etti.Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri hedef alınmıştıAbbudi'nin açıklamaları, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın, Irak'tan havalanan insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkedeki bazı petrol tesislerinin hedef alındığını, ancak saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmasının ardından geldi.Olayın ardından Bağdat yönetimi, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısı düzenlendiği iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.İran destekli gruplar suçlamaları reddettiIrak'ta faaliyet gösteren İran destekli silahlı gruplar ise Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarının arkasında oldukları yönündeki iddiaları reddetti.Kasım el-Abbudi'nin açıklamaları, saldırıların faillerine ilişkin tartışmaları yeni bir boyuta taşırken, söz konusu iddialar hakkında şu ana kadar Ukrayna tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bm-guvenlik-konseyinde-gerginlik-abdli-diplomatlardan-fransaya-protesto-1107599781.html
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suudi arabistan savunma bakanlığı, ukrayna, körfez, irak, ortadoğu, haberler
suudi arabistan savunma bakanlığı, ukrayna, körfez, irak, ortadoğu, haberler

Bağdat'tan dikkat çeken iddia: Körfez saldırılarının arkasında 'Ukrayna hücreleri' var

13:54 28.07.2026
© AP Photo / Vahid SalemiHazar Denizi
Hazar Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı el-Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücrelerin", son dönemde Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırılarının arkasında olduğunu öne sürdü. Abbudi, operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Ukrayna adına çalıştıklarını ve saldırıları gerçekleştirdiklerini kabul ettiklerini iddia edildi.
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi, Arapça yayın yapan Dicle TV'ye verdiği röportajda, son günlerde Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saldırılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücreler" bulunduğunu iddia ederek, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda ülkedeki füze saldırılarının bu hücreler tarafından düzenlendiğinin tespit edildiğini savundu.

"Şüpheliler Ukrayna için çalıştıklarını kabul etti"

Iraklı yetkili, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Tutuklanan kişilerin sorgularında Ukrayna adına çalıştıklarını ve saldırıları gerçekleştirdiklerini itiraf ettiklerini öne süren Abbudi, hücre üyelerinin sayısının fazla olmadığını ancak operasyonların sürdüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri hedef alınmıştı

Abbudi'nin açıklamaları, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın, Irak'tan havalanan insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkedeki bazı petrol tesislerinin hedef alındığını, ancak saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmasının ardından geldi.
Olayın ardından Bağdat yönetimi, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısı düzenlendiği iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

İran destekli gruplar suçlamaları reddetti

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli silahlı gruplar ise Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarının arkasında oldukları yönündeki iddiaları reddetti.
Kasım el-Abbudi'nin açıklamaları, saldırıların faillerine ilişkin tartışmaları yeni bir boyuta taşırken, söz konusu iddialar hakkında şu ana kadar Ukrayna tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
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