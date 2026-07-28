https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bagdattan-dikkat-ceken-iddia-korfez-saldirilarinin-arkasinda-ukrayna-hucreleri-var-1107600764.html
Bağdat'tan dikkat çeken iddia: Körfez saldırılarının arkasında 'Ukrayna hücreleri' var
Bağdat'tan dikkat çeken iddia: Körfez saldırılarının arkasında 'Ukrayna hücreleri' var
Sputnik Türkiye
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı el-Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücrelerin", son dönemde Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T13:54+0300
2026-07-28T13:54+0300
2026-07-28T13:54+0300
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abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
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Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi, Arapça yayın yapan Dicle TV'ye verdiği röportajda, son günlerde Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saldırılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücreler" bulunduğunu iddia ederek, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda ülkedeki füze saldırılarının bu hücreler tarafından düzenlendiğinin tespit edildiğini savundu."Şüpheliler Ukrayna için çalıştıklarını kabul etti"Iraklı yetkili, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.Tutuklanan kişilerin sorgularında Ukrayna adına çalıştıklarını ve saldırıları gerçekleştirdiklerini itiraf ettiklerini öne süren Abbudi, hücre üyelerinin sayısının fazla olmadığını ancak operasyonların sürdüğünü ifade etti.Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri hedef alınmıştıAbbudi'nin açıklamaları, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın, Irak'tan havalanan insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkedeki bazı petrol tesislerinin hedef alındığını, ancak saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmasının ardından geldi.Olayın ardından Bağdat yönetimi, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısı düzenlendiği iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.İran destekli gruplar suçlamaları reddettiIrak'ta faaliyet gösteren İran destekli silahlı gruplar ise Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarının arkasında oldukları yönündeki iddiaları reddetti.Kasım el-Abbudi'nin açıklamaları, saldırıların faillerine ilişkin tartışmaları yeni bir boyuta taşırken, söz konusu iddialar hakkında şu ana kadar Ukrayna tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bm-guvenlik-konseyinde-gerginlik-abdli-diplomatlardan-fransaya-protesto-1107599781.html
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suudi arabistan savunma bakanlığı, ukrayna, körfez, irak, ortadoğu, haberler
Bağdat'tan dikkat çeken iddia: Körfez saldırılarının arkasında 'Ukrayna hücreleri' var
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı el-Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücrelerin", son dönemde Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA saldırılarının arkasında olduğunu öne sürdü. Abbudi, operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin Ukrayna adına çalıştıklarını ve saldırıları gerçekleştirdiklerini kabul ettiklerini iddia edildi.
Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi, Arapça yayın yapan Dicle TV'ye verdiği röportajda, son günlerde Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saldırılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Abbudi, Irak'ta
faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücreler"
bulunduğunu iddia ederek, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda ülkedeki füze saldırılarının bu hücreler tarafından düzenlendiğinin tespit edildiğini savundu.
"Şüpheliler Ukrayna için çalıştıklarını kabul etti"
Iraklı yetkili, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.
Tutuklanan kişilerin sorgularında Ukrayna adına çalıştıklarını ve saldırıları gerçekleştirdiklerini itiraf ettiklerini öne süren Abbudi, hücre üyelerinin sayısının fazla olmadığını ancak operasyonların sürdüğünü ifade etti.
Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri hedef alınmıştı
Abbudi'nin açıklamaları, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın
, Irak'tan havalanan insansız hava araçlarıyla (İHA)
ülkedeki bazı petrol tesislerinin hedef alındığını
, ancak saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmasının ardından geldi.
Olayın ardından Bağdat yönetimi
, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısı düzenlendiği iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.
İran destekli gruplar suçlamaları reddetti
Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli silahlı gruplar ise Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarının arkasında oldukları yönündeki iddiaları reddetti.
Kasım el-Abbudi'nin açıklamaları, saldırıların faillerine ilişkin tartışmaları yeni bir boyuta taşırken, söz konusu iddialar hakkında şu ana kadar Ukrayna tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.