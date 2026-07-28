https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bagdattan-dikkat-ceken-iddia-korfez-saldirilarinin-arkasinda-ukrayna-hucreleri-var-1107600764.html

Bağdat'tan dikkat çeken iddia: Körfez saldırılarının arkasında 'Ukrayna hücreleri' var

Bağdat'tan dikkat çeken iddia: Körfez saldırılarının arkasında 'Ukrayna hücreleri' var

Sputnik Türkiye

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı el-Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücrelerin", son dönemde Körfez ülkelerine yönelik füze ve İHA... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T13:54+0300

2026-07-28T13:54+0300

2026-07-28T13:54+0300

suudi arabistan savunma bakanlığı

ukrayna

körfez

irak

ortadoğu

haberler

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1a/1107559687_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_2d02833a5ebad01a8aa02928e648bc43.jpg

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Abbudi, Arapça yayın yapan Dicle TV'ye verdiği röportajda, son günlerde Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirildiği öne sürülen saldırılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Abbudi, Irak'ta faaliyet gösteren "Ukrayna bağlantılı hücreler" bulunduğunu iddia ederek, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda ülkedeki füze saldırılarının bu hücreler tarafından düzenlendiğinin tespit edildiğini savundu."Şüpheliler Ukrayna için çalıştıklarını kabul etti"Iraklı yetkili, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.Tutuklanan kişilerin sorgularında Ukrayna adına çalıştıklarını ve saldırıları gerçekleştirdiklerini itiraf ettiklerini öne süren Abbudi, hücre üyelerinin sayısının fazla olmadığını ancak operasyonların sürdüğünü ifade etti.Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri hedef alınmıştıAbbudi'nin açıklamaları, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın, Irak'tan havalanan insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkedeki bazı petrol tesislerinin hedef alındığını, ancak saldırıların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurmasının ardından geldi.Olayın ardından Bağdat yönetimi, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısı düzenlendiği iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.İran destekli gruplar suçlamaları reddettiIrak'ta faaliyet gösteren İran destekli silahlı gruplar ise Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırılarının arkasında oldukları yönündeki iddiaları reddetti.Kasım el-Abbudi'nin açıklamaları, saldırıların faillerine ilişkin tartışmaları yeni bir boyuta taşırken, söz konusu iddialar hakkında şu ana kadar Ukrayna tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bm-guvenlik-konseyinde-gerginlik-abdli-diplomatlardan-fransaya-protesto-1107599781.html

ukrayna

körfez

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suudi arabistan savunma bakanlığı, ukrayna, körfez, irak, ortadoğu, haberler