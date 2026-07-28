Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/arakciden-ummanli-ve-suudi-arabistanli-mevkidaslariyla-diplomatik-temas-1107593378.html
Arakçi'den Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla diplomatik temas
Arakçi'den Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla diplomatik temas
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla "bölgesel konuları" görüştü 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T11:09+0300
2026-07-28T11:09+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
faysal bin ferhan
hürmüz boğazı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107339720_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_f2255e11cd6a98ff7a9501cc868bc9b9.jpg
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel meseleler hakkında görüşmelerde bulundu.İran Dışişleri Bakanı'nın​​​​​​​ resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Arakçi, Busaidi ve Bin Ferhan ile telefonda görüştü.Görüşmelerde bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi.Taraflar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması için işbirliği ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/irakta-ukrayna-adina-saldirilar-duzenleyen-hucreler-cokertildi-1107591113.html
i̇ran
hürmüz boğazı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/11/1107339720_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_e8532c22358a59682cbb9f57ef2e2939.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, faysal bin ferhan, hürmüz boğazı
i̇ran, faysal bin ferhan, hürmüz boğazı

Arakçi'den Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla diplomatik temas

11:09 28.07.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Abone ol
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla "bölgesel konuları" görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel meseleler hakkında görüşmelerde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı'nın​​​​​​​ resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Arakçi, Busaidi ve Bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi.
Taraflar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması için işbirliği ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.
Сторонники Al-Fateh Alliance в Ираке - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
UKRAYNA KRİZİ
Irak'ta Ukrayna adına saldırılar düzenleyen hücreler çökertildi
09:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала