https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/arakciden-ummanli-ve-suudi-arabistanli-mevkidaslariyla-diplomatik-temas-1107593378.html

Arakçi'den Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla diplomatik temas

Arakçi'den Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla diplomatik temas

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla "bölgesel konuları" görüştü 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T11:09+0300

2026-07-28T11:09+0300

2026-07-28T11:09+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

i̇ran

faysal bin ferhan

hürmüz boğazı

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel meseleler hakkında görüşmelerde bulundu.İran Dışişleri Bakanı'nın​​​​​​​ resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Arakçi, Busaidi ve Bin Ferhan ile telefonda görüştü.Görüşmelerde bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi.Taraflar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması için işbirliği ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/irakta-ukrayna-adina-saldirilar-duzenleyen-hucreler-cokertildi-1107591113.html

i̇ran

hürmüz boğazı

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