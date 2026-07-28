https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/arakciden-ummanli-ve-suudi-arabistanli-mevkidaslariyla-diplomatik-temas-1107593378.html
Arakçi'den Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla diplomatik temas
Arakçi'den Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla diplomatik temas
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla "bölgesel konuları" görüştü 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T11:09+0300
2026-07-28T11:09+0300
2026-07-28T11:09+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
faysal bin ferhan
hürmüz boğazı
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel meseleler hakkında görüşmelerde bulundu.İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Arakçi, Busaidi ve Bin Ferhan ile telefonda görüştü.Görüşmelerde bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi.Taraflar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması için işbirliği ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/irakta-ukrayna-adina-saldirilar-duzenleyen-hucreler-cokertildi-1107591113.html
i̇ran
hürmüz boğazı
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i̇ran, faysal bin ferhan, hürmüz boğazı
i̇ran, faysal bin ferhan, hürmüz boğazı
Arakçi'den Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla diplomatik temas
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla "bölgesel konuları" görüştü
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel meseleler hakkında görüşmelerde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre Arakçi, Busaidi ve Bin Ferhan ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde bölgesel meselelerin yanı sıra ikili ilişkiler değerlendirildi.
Taraflar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvensiz ortamın ortadan kaldırılması için işbirliği ve diplomasinin önemine vurgu yaptı.