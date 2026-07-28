https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/altinda-kritik-esik-fed-ve-trump-gelismeleri-sonrasi-dusmeye-basladi-1107592870.html

Altında kritik eşik: Fed ve Trump gelişmeleri sonrası düşmeye başladı

Altında kritik eşik: Fed ve Trump gelişmeleri sonrası düşmeye başladı

Sputnik Türkiye

Fed’in bu haftaki toplantıda faiz artırabileceği endişeleri ve ABD-İran hattındaki diplomasi trafiği altın piyasasında baskı oluşturdu. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T11:31+0300

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Dün ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 6 bin 205 liradan tamamladı.Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 169 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 155 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 305 liradan satılıyor.Altının onsu bugün yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 49 dolarda seyrediyor.Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 50 doların altına gerileyerek, Fed'in bu hafta faiz oranlarını artırabileceğine dair süregelen endişeler nedeniyle önceki seanstaki kazanımlarını geri verdi.Gözler Fed kararındaPiyasalar şu anda, Fed'in Çarşamba günü faiz artırımı yapma olasılığını üçte birden fazla olarak fiyatlıyor. Bu durum, son yıllara kıyasla Fed toplantısına bu kadar yakın bir zamanda alışılmadık derecede yüksek bir belirsizlik seviyesi.Citadel Securities de, Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'ın fiyat istikrarını yeniden sağlamaya yönelik tekrarlanan taahhütlerinin ardından enflasyonla mücadeledeki güvenilirliğini güçlendirmek için Fed'in bu hafta faizleri artıracağını beklediğini söyledi.Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ortadoğu çatışmasını sona erdirmek için İran ile "iyi görüşmeler" yürüttüğünü söylemesinin ardından bile baskı altında kaldı; bu durum petrol fiyatlarını düşürdü ve enflasyon ve faiz artırımlarına ilişkin endişeleri azalttı.Ancak Trump, müzakerelerin başarısız olması durumunda ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne karşı saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğu konusunda uyardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/islam-memis-banka-atmsinden-gram-altin-alir-misiniz-1107588616.html

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