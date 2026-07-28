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Aksaray'da otizmli çocuğa darp iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama
Aksaray'da otizmli çocuğa darp iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da otizmli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiği iddiaları üzerine sürecin yakından takip edildiğini... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğa komşuları tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın adli mercilere taşınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde çalışma başlattığı belirtildi.Mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirildiği, ihtiyaç duyulan psikososyal desteğin sağlandığı ve hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/otizm-merkezinde-9-yasindaki-cocuga-darp-iddiasi-1090767152.html
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aksaray, otizm, türkiye otizm anneleri topluluğu, tohum otizm vakfı, otizmli çocuğa şiddet, otizmli
aksaray, otizm, türkiye otizm anneleri topluluğu, tohum otizm vakfı, otizmli çocuğa şiddet, otizmli

Aksaray'da otizmli çocuğa darp iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama

00:53 28.07.2026
© AAAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da otizmli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiği iddiaları üzerine sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.
Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğa komşuları tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın adli mercilere taşınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde çalışma başlattığı belirtildi.
Mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirildiği, ihtiyaç duyulan psikososyal desteğin sağlandığı ve hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
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