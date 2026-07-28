https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/aksarayda-otizmli-cocuga-darp-iddiasi-bakanliktan-ilk-aciklama-1107586587.html
Aksaray'da otizmli çocuğa darp iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama
Aksaray'da otizmli çocuğa darp iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da otizmli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiği iddiaları üzerine sürecin yakından takip edildiğini... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T00:53+0300
2026-07-28T00:53+0300
2026-07-28T00:53+0300
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tohum otizm vakfı
otizmli çocuğa şiddet
otizmli
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Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğa komşuları tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın adli mercilere taşınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde çalışma başlattığı belirtildi.Mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirildiği, ihtiyaç duyulan psikososyal desteğin sağlandığı ve hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/otizm-merkezinde-9-yasindaki-cocuga-darp-iddiasi-1090767152.html
türki̇ye
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aksaray, otizm, türkiye otizm anneleri topluluğu, tohum otizm vakfı, otizmli çocuğa şiddet, otizmli
aksaray, otizm, türkiye otizm anneleri topluluğu, tohum otizm vakfı, otizmli çocuğa şiddet, otizmli
Aksaray'da otizmli çocuğa darp iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da otizmli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiği iddiaları üzerine sürecin yakından takip edildiğini açıkladı.
Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğa komşuları tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın adli mercilere taşınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde çalışma başlattığı belirtildi.
Mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirildiği, ihtiyaç duyulan psikososyal desteğin sağlandığı ve hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.