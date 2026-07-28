https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/aksarayda-otizmli-cocuga-darp-iddiasi-bakanliktan-ilk-aciklama-1107586587.html

Aksaray'da otizmli çocuğa darp iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama

Aksaray'da otizmli çocuğa darp iddiası: Bakanlıktan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da otizmli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiği iddiaları üzerine sürecin yakından takip edildiğini... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

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2026-07-28T00:53+0300

2026-07-28T00:53+0300

türki̇ye

aksaray

otizm

türkiye otizm anneleri topluluğu

tohum otizm vakfı

otizmli çocuğa şiddet

otizmli

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Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğa komşuları tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın adli mercilere taşınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde çalışma başlattığı belirtildi.Mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirildiği, ihtiyaç duyulan psikososyal desteğin sağlandığı ve hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/otizm-merkezinde-9-yasindaki-cocuga-darp-iddiasi-1090767152.html

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aksaray, otizm, türkiye otizm anneleri topluluğu, tohum otizm vakfı, otizmli çocuğa şiddet, otizmli