https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/otizm-merkezinde-9-yasindaki-cocuga-darp-iddiasi-1090767152.html
Otizm merkezinde 9 yaşındaki çocuğa darp iddiası
Otizm merkezinde 9 yaşındaki çocuğa darp iddiası
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bulunan özel bir otizm merkezinde kalan 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun vücudunda yanıklar, ısırıklar ve morluklar gören ailesi kurumdan... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-24T18:41+0300
2024-11-24T18:41+0300
2024-11-24T18:50+0300
türkiye
otizm
türkiye otizm anneleri topluluğu
tohum otizm vakfı
otizmli
otizmli çocuğa şiddet
hasta
hasta güvenliği
bakım
bakım evi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090766977_0:354:1200:1029_1920x0_80_0_0_382937b16db40778b6f454a16b24057f.jpg
Beylikdüzü'nde bulunan özel bir otizm merkezinde 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun darp edildiği iddia edildi.22 Kasım Cuma günü İstanbul'da bulunan özel bir otizm merkezinde çocuklarını ziyaret etmek isteyen bir aileye çocukları gösterilmedi. Ailenin ısrarı üzerine getirilen 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun vücudunda yanıklar, ısırıklar ve morluklar gören aile kurumdan şikayetçi oldu. Kurumun Müdürü Aybüke L. ile konuşan ailenin iddiasına göre kendi aralarında durumun çözüleceği şikayetçi olmamaları istendi. Çocuklarının durumunu anlatan baba Recep Kaymak ''Bu merkezi sosyal medyada araştırıp iyi olduğuna dair kanıya vardık. Biz çocuğumuzu oraya getirdiğimizde bize söylenen tuvalet eğitimi, konuşma eğitimi alacağıydı. Biz de daha iyi olacak diye teslim ettik. Yeter ki çocuğumuz tuvalet eğitimi alabilsin, kendini ifade edebilsin diye bıraktık. Her cuma günü telefonla görüşme yapıyorduk. Çocuğumuzun zayıfladığını fark ettik. Bize yemek yemiyor dediler ve çocuğu göstermemeye başladılar'' dedi.'Her yer pislik içindeydi'Çocuklarının görmek için İstanbul'a giden baba Recep Kaymak ''Merkeze girdiğimde hayatımda görebileceğim en kötü şeyi gördüm. 8 kız çocuğu çorapları, terlikleri olmadan dışarda bekliyordu. Bir tanesi düşmüş ağzı kanamış. Çocuğumu görmek istiyorum dediğimde göremezsiniz dediler. Zorla istedim ana binaya sokmadılar bekleme salonunda oturdum. Her yer pislik içindeydi. Çocuğumu getirdiklerinde üzerindeki kıyafetler bizim değildi. Ayakkabıları 5 numara büyüktü. Kolunda, omzunda sırt bölgesinde morluklar vardı. Olay yerine polis çağırdım. Kurumdan şikayetçi olduk. Orada 70 çocuk kötü durumda kalıyor'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241121/antrenorden-futbolcusuna-kufur-ve-siddet-ayagima-sakasina-vurmustu-baristik-1090659870.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/18/1090766977_0:118:1200:1018_1920x0_80_0_0_302fed65ba91d3c445f6788dac65b25e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otizm, türkiye otizm anneleri topluluğu, tohum otizm vakfı, otizmli, otizmli çocuğa şiddet, hasta, hasta güvenliği, bakım, bakım evi, hemşire
otizm, türkiye otizm anneleri topluluğu, tohum otizm vakfı, otizmli, otizmli çocuğa şiddet, hasta, hasta güvenliği, bakım, bakım evi, hemşire
Otizm merkezinde 9 yaşındaki çocuğa darp iddiası
18:41 24.11.2024 (güncellendi: 18:50 24.11.2024)
İstanbul'da bulunan özel bir otizm merkezinde kalan 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun vücudunda yanıklar, ısırıklar ve morluklar gören ailesi kurumdan şikayetçi oldu. Öte yandan aynı kurumda başka bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntüler de ortaya çıktı. Merkezde bulunan 70 çocuğun kötü şartlarda ve şiddet gördükleri iddia edildi.
Beylikdüzü'nde bulunan özel bir otizm merkezinde 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun darp edildiği iddia edildi.
22 Kasım Cuma günü İstanbul'da bulunan özel bir otizm merkezinde çocuklarını ziyaret etmek isteyen bir aileye çocukları gösterilmedi. Ailenin ısrarı üzerine getirilen 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun vücudunda yanıklar, ısırıklar ve morluklar gören aile kurumdan şikayetçi oldu. Kurumun Müdürü Aybüke L. ile konuşan ailenin iddiasına göre kendi aralarında durumun çözüleceği şikayetçi olmamaları istendi. Çocuklarının durumunu anlatan baba Recep Kaymak ''Bu merkezi sosyal medyada araştırıp iyi olduğuna dair kanıya vardık. Biz çocuğumuzu oraya getirdiğimizde bize söylenen tuvalet eğitimi, konuşma eğitimi alacağıydı. Biz de daha iyi olacak diye teslim ettik. Yeter ki çocuğumuz tuvalet eğitimi alabilsin, kendini ifade edebilsin diye bıraktık. Her cuma günü telefonla görüşme yapıyorduk. Çocuğumuzun zayıfladığını fark ettik. Bize yemek yemiyor dediler ve çocuğu göstermemeye başladılar'' dedi.
'Her yer pislik içindeydi'
Çocuklarının görmek için İstanbul'a giden baba Recep Kaymak ''Merkeze girdiğimde hayatımda görebileceğim en kötü şeyi gördüm. 8 kız çocuğu çorapları, terlikleri olmadan dışarda bekliyordu. Bir tanesi düşmüş ağzı kanamış. Çocuğumu görmek istiyorum dediğimde göremezsiniz dediler. Zorla istedim ana binaya sokmadılar bekleme salonunda oturdum. Her yer pislik içindeydi. Çocuğumu getirdiklerinde üzerindeki kıyafetler bizim değildi. Ayakkabıları 5 numara büyüktü. Kolunda, omzunda sırt bölgesinde morluklar vardı. Olay yerine polis çağırdım. Kurumdan şikayetçi olduk. Orada 70 çocuk kötü durumda kalıyor'' açıklamasında bulundu.