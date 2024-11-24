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Otizm merkezinde 9 yaşındaki çocuğa darp iddiası
Otizm merkezinde 9 yaşındaki çocuğa darp iddiası
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bulunan özel bir otizm merkezinde kalan 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun vücudunda yanıklar, ısırıklar ve morluklar gören ailesi kurumdan... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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Beylikdüzü'nde bulunan özel bir otizm merkezinde 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun darp edildiği iddia edildi.22 Kasım Cuma günü İstanbul'da bulunan özel bir otizm merkezinde çocuklarını ziyaret etmek isteyen bir aileye çocukları gösterilmedi. Ailenin ısrarı üzerine getirilen 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun vücudunda yanıklar, ısırıklar ve morluklar gören aile kurumdan şikayetçi oldu. Kurumun Müdürü Aybüke L. ile konuşan ailenin iddiasına göre kendi aralarında durumun çözüleceği şikayetçi olmamaları istendi. Çocuklarının durumunu anlatan baba Recep Kaymak ''Bu merkezi sosyal medyada araştırıp iyi olduğuna dair kanıya vardık. Biz çocuğumuzu oraya getirdiğimizde bize söylenen tuvalet eğitimi, konuşma eğitimi alacağıydı. Biz de daha iyi olacak diye teslim ettik. Yeter ki çocuğumuz tuvalet eğitimi alabilsin, kendini ifade edebilsin diye bıraktık. Her cuma günü telefonla görüşme yapıyorduk. Çocuğumuzun zayıfladığını fark ettik. Bize yemek yemiyor dediler ve çocuğu göstermemeye başladılar'' dedi.'Her yer pislik içindeydi'Çocuklarının görmek için İstanbul'a giden baba Recep Kaymak ''Merkeze girdiğimde hayatımda görebileceğim en kötü şeyi gördüm. 8 kız çocuğu çorapları, terlikleri olmadan dışarda bekliyordu. Bir tanesi düşmüş ağzı kanamış. Çocuğumu görmek istiyorum dediğimde göremezsiniz dediler. Zorla istedim ana binaya sokmadılar bekleme salonunda oturdum. Her yer pislik içindeydi. Çocuğumu getirdiklerinde üzerindeki kıyafetler bizim değildi. Ayakkabıları 5 numara büyüktü. Kolunda, omzunda sırt bölgesinde morluklar vardı. Olay yerine polis çağırdım. Kurumdan şikayetçi olduk. Orada 70 çocuk kötü durumda kalıyor'' açıklamasında bulundu.
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Otizm merkezinde 9 yaşındaki çocuğa darp iddiası

18:41 24.11.2024 (güncellendi: 18:50 24.11.2024)
© İHA / MAHSUN IŞIKLI - MURAT DELİCE - OZAN ERTURAN-AW335907Otizm
Otizm - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© İHA / MAHSUN IŞIKLI - MURAT DELİCE - OZAN ERTURAN-AW335907
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İstanbul'da bulunan özel bir otizm merkezinde kalan 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun vücudunda yanıklar, ısırıklar ve morluklar gören ailesi kurumdan şikayetçi oldu. Öte yandan aynı kurumda başka bir çocuğa şiddet uygulandığına dair görüntüler de ortaya çıktı. Merkezde bulunan 70 çocuğun kötü şartlarda ve şiddet gördükleri iddia edildi.
Beylikdüzü'nde bulunan özel bir otizm merkezinde 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun darp edildiği iddia edildi.
22 Kasım Cuma günü İstanbul'da bulunan özel bir otizm merkezinde çocuklarını ziyaret etmek isteyen bir aileye çocukları gösterilmedi. Ailenin ısrarı üzerine getirilen 9 yaşındaki U.M.K. isimli çocuğun vücudunda yanıklar, ısırıklar ve morluklar gören aile kurumdan şikayetçi oldu. Kurumun Müdürü Aybüke L. ile konuşan ailenin iddiasına göre kendi aralarında durumun çözüleceği şikayetçi olmamaları istendi. Çocuklarının durumunu anlatan baba Recep Kaymak ''Bu merkezi sosyal medyada araştırıp iyi olduğuna dair kanıya vardık. Biz çocuğumuzu oraya getirdiğimizde bize söylenen tuvalet eğitimi, konuşma eğitimi alacağıydı. Biz de daha iyi olacak diye teslim ettik. Yeter ki çocuğumuz tuvalet eğitimi alabilsin, kendini ifade edebilsin diye bıraktık. Her cuma günü telefonla görüşme yapıyorduk. Çocuğumuzun zayıfladığını fark ettik. Bize yemek yemiyor dediler ve çocuğu göstermemeye başladılar'' dedi.

'Her yer pislik içindeydi'

Çocuklarının görmek için İstanbul'a giden baba Recep Kaymak ''Merkeze girdiğimde hayatımda görebileceğim en kötü şeyi gördüm. 8 kız çocuğu çorapları, terlikleri olmadan dışarda bekliyordu. Bir tanesi düşmüş ağzı kanamış. Çocuğumu görmek istiyorum dediğimde göremezsiniz dediler. Zorla istedim ana binaya sokmadılar bekleme salonunda oturdum. Her yer pislik içindeydi. Çocuğumu getirdiklerinde üzerindeki kıyafetler bizim değildi. Ayakkabıları 5 numara büyüktü. Kolunda, omzunda sırt bölgesinde morluklar vardı. Olay yerine polis çağırdım. Kurumdan şikayetçi olduk. Orada 70 çocuk kötü durumda kalıyor'' açıklamasında bulundu.
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