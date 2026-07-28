https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/ahmet-hakan-ahbapa-destek-verenler-bir-moral-eziklik-icinde-500-bin-konutuna-destek-verenlerin-1107590280.html

Ahmet Hakan: AHBAP’a destek verenler bir moral eziklik içinde, 500 bin konutuna destek verenlerin moralleri ise üstün

Ahmet Hakan: AHBAP’a destek verenler bir moral eziklik içinde, 500 bin konutuna destek verenlerin moralleri ise üstün

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan AHBAP soruşturmasının ardından yardım edenlerin moral olarak eziklik yaşadığını ifade etti. Murat Kurum'un 500 bin konut projesine destek... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T09:30+0300

2026-07-28T09:30+0300

2026-07-28T09:30+0300

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ahmet hakan

ahbap derneği

haluk levent

murat kurum

hüseyin başaran

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Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında AHBAP soruşturmasını değerlendirdi. Hüseyin Başaran'ın da gözaltına alınması adımını doğru bulduğunu dile getiren Ahmet Hakan şunları söyledi: 'En çapsız iş insanı bile yapmaz'Ahmet Hakan ayrıca Başaran'a ilişkin de "BİR: Başaran’ın anlattığı bu hikâye, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi hayatın olağandışı akışına bile aykırı. İKİ: Yeryüzünün en çapsız iş insanı bile bu yöntemle bırakın 60 milyon dolarlık taşınmazını, üç kuruşluk kulübesini devretmez. ÜÇ: Bu işin içinde iş var. Bu adam avlanmaya çıkmışken av olmuş gibi geliyor bana. Haluk, bundan daha yaman avcı çıkmış olabilir yani." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasi-mahsun-kirmizigul-ve-feyza-altunun-ifadeleri-ortaya-cikti-1107584655.html

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ahmet hakan, ahbap derneği, haluk levent, murat kurum, hüseyin başaran