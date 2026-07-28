https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/ahmet-hakan-ahbapa-destek-verenler-bir-moral-eziklik-icinde-500-bin-konutuna-destek-verenlerin-1107590280.html
Ahmet Hakan: AHBAP’a destek verenler bir moral eziklik içinde, 500 bin konutuna destek verenlerin moralleri ise üstün
Ahmet Hakan: AHBAP’a destek verenler bir moral eziklik içinde, 500 bin konutuna destek verenlerin moralleri ise üstün
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan AHBAP soruşturmasının ardından yardım edenlerin moral olarak eziklik yaşadığını ifade etti. Murat Kurum'un 500 bin konut projesine destek... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T09:30+0300
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2026-07-28T09:30+0300
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ahmet hakan
ahbap derneği
haluk levent
murat kurum
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Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında AHBAP soruşturmasını değerlendirdi. Hüseyin Başaran'ın da gözaltına alınması adımını doğru bulduğunu dile getiren Ahmet Hakan şunları söyledi: 'En çapsız iş insanı bile yapmaz'Ahmet Hakan ayrıca Başaran'a ilişkin de "BİR: Başaran’ın anlattığı bu hikâye, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi hayatın olağandışı akışına bile aykırı. İKİ: Yeryüzünün en çapsız iş insanı bile bu yöntemle bırakın 60 milyon dolarlık taşınmazını, üç kuruşluk kulübesini devretmez. ÜÇ: Bu işin içinde iş var. Bu adam avlanmaya çıkmışken av olmuş gibi geliyor bana. Haluk, bundan daha yaman avcı çıkmış olabilir yani." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ahbap-sorusturmasi-mahsun-kirmizigul-ve-feyza-altunun-ifadeleri-ortaya-cikti-1107584655.html
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ahmet hakan, ahbap derneği, haluk levent, murat kurum, hüseyin başaran
ahmet hakan, ahbap derneği, haluk levent, murat kurum, hüseyin başaran
Ahmet Hakan: AHBAP’a destek verenler bir moral eziklik içinde, 500 bin konutuna destek verenlerin moralleri ise üstün
Ahmet Hakan AHBAP soruşturmasının ardından yardım edenlerin moral olarak eziklik yaşadığını ifade etti. Murat Kurum'un 500 bin konut projesine destek verenlerin ise moral olarak üstün olduğunu belirtti.
Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında AHBAP soruşturmasını değerlendirdi. Hüseyin Başaran'ın da gözaltına alınması adımını doğru bulduğunu dile getiren
Ahmet Hakan şunları söyledi:
- EZİKLİK: Haluk Levent’in AHBAP olayının patlamasının ardından... AHBAP’a destek veren muhalif kesimler, bir moral eziklik içinde.- ÜSTÜNLÜK: Murat Kurum’un 500 bin konutuna destek verenler ise... AHBAP olayından sonra moral üstünlüğü daha da arttırmış durumda.
'En çapsız iş insanı bile yapmaz'
Ahmet Hakan ayrıca Başaran'a ilişkin de "BİR: Başaran’ın anlattığı bu hikâye, hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi hayatın olağandışı akışına bile aykırı. İKİ: Yeryüzünün en çapsız iş insanı bile bu yöntemle bırakın 60 milyon dolarlık taşınmazını, üç kuruşluk kulübesini devretmez. ÜÇ: Bu işin içinde iş var. Bu adam avlanmaya çıkmışken av olmuş gibi geliyor bana. Haluk, bundan daha yaman avcı çıkmış olabilir yani." ifadelerini kullandı.