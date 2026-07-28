https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/afganistanda-ust-duzey-taliban-yetkilisine-suikast-ise-giderken-olduruldu-1107600581.html
Afganistan'da üst düzey Taliban yetkilisine suikast: İşe giderken öldürüldü
Afganistan'da üst düzey Taliban yetkilisine suikast: İşe giderken öldürüldü
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Taliban yönetimindeki Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde Enformasyon ve Kültür Müdürü Zabihullah Amiri, işe giderken düzenlenen silahlı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-28T13:51+0300
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Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban yönetimindeki Badahşan vilayetinde üst düzey bir yerel yöneticinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, Badahşan Enformasyon ve Kültür Müdürü Zabihullah Amiri, vilayet merkezi Feyzabad yakınlarında işe gitmek üzere yola çıktığı sırada iki silahlı kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Amiri hayatını kaybetti.Koruma ekibi karşılık verdiSaldırının ardından Amiri'nin korumaları ile saldırganlar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan biri etkisiz hale getirilirken, olay yerinden kaçmayı başaran ikinci şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.Saldırıyı üstlenen olmadıAfganistan İçişleri Bakanlığı, saldırıyı şu ana kadar herhangi bir örgütün üstlenmediğini açıkladı.Açıklamada, olayın arkasındaki kişi ya da grubun kimliğinin henüz belirlenemediği, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.Badahşan'da gerilim yeniden yükseldiSon suikast, Badahşan vilayetinde son haftalarda yaşanan güvenlik olaylarının ardından geldi. Temmuz ayının başında da bir ilçe yönetim merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti.O dönemde Taliban yönetimi, saldırıyı gerçekleştirenleri "kötü niyetli ve sorumsuz kişiler" olarak nitelendirmiş, güvenlik güçlerinin saldırganları püskürttüğünü ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.Yetkililer, son saldırıyla temmuz ayı başındaki olay arasında doğrudan bir bağlantı kurulup kurulmadığına ilişkin ise henüz resmi bir değerlendirme yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/bm-guvenlik-konseyinde-gerginlik-abdli-diplomatlardan-fransaya-protesto-1107599781.html
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afganistan, afganistan i̇çişleri bakanlığı, taliban, i̇çişleri bakanlığı, asya & pasifik, haberler
Afganistan'da üst düzey Taliban yetkilisine suikast: İşe giderken öldürüldü
Taliban yönetimindeki Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde Enformasyon ve Kültür Müdürü Zabihullah Amiri, işe giderken düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Korumalarla saldırganlar arasında çıkan çatışmada bir şüpheli öldürülürken, kaçan ikinci saldırgan için operasyon başlatıldı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban yönetimindeki Badahşan vilayetinde üst düzey bir yerel yöneticinin silahlı saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, Badahşan Enformasyon ve Kültür Müdürü Zabihullah Amiri, vilayet merkezi Feyzabad yakınlarında işe gitmek üzere yola çıktığı sırada iki silahlı kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda Amiri hayatını kaybetti.
Koruma ekibi karşılık verdi
Saldırının ardından Amiri'nin korumaları ile saldırganlar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan biri etkisiz hale getirilirken, olay yerinden kaçmayı başaran ikinci şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
Yetkililer, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Afganistan İçişleri Bakanlığı
, saldırıyı şu ana kadar herhangi bir örgütün üstlenmediğini açıkladı.
Açıklamada, olayın arkasındaki kişi ya da grubun kimliğinin henüz belirlenemediği, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü belirtildi.
Badahşan'da gerilim yeniden yükseldi
Son suikast, Badahşan vilayetinde son haftalarda yaşanan güvenlik olaylarının ardından geldi. Temmuz ayının başında da bir ilçe yönetim merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti.
O dönemde Taliban
yönetimi, saldırıyı gerçekleştirenleri "kötü niyetli ve sorumsuz kişiler" olarak nitelendirmiş, güvenlik güçlerinin saldırganları püskürttüğünü ve bazı şüphelilerin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Yetkililer, son saldırıyla temmuz ayı başındaki olay arasında doğrudan bir bağlantı kurulup kurulmadığına ilişkin ise henüz resmi bir değerlendirme yapmadı.