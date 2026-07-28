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Abdulkadir Selvi: Çok dikkatli olmamızı gerektiren günlerden geçiyoruz. Amedspor’un maçları da buna dahil
Abdulkadir Selvi: Çok dikkatli olmamızı gerektiren günlerden geçiyoruz. Amedspor’un maçları da buna dahil
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi Trabzonspor-Amedspor maçına dikkat çekti ve "Çok dikkatli olmamızı gerektiren günlerden geçiyoruz" dedi. Selvi ayrıca "Elbette ki yabancı... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselmişti. Takımın ilk süper lig maçları ise bu sezon oynanacak.Abdulkadir Selvi de Amedspor maçlarının kritik önemde olduğuna dikkat çekti ve şunları yazdı:
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türkiye, abdulkadir selvi, amedspor
türkiye, abdulkadir selvi, amedspor

Abdulkadir Selvi: Çok dikkatli olmamızı gerektiren günlerden geçiyoruz. Amedspor’un maçları da buna dahil

09:37 28.07.2026
© İHA / MURAT BAŞALAmedspor
Amedspor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© İHA / MURAT BAŞAL
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Abdulkadir Selvi Trabzonspor-Amedspor maçına dikkat çekti ve "Çok dikkatli olmamızı gerektiren günlerden geçiyoruz" dedi. Selvi ayrıca "Elbette ki yabancı istihbarat servisleri bu süreci sabote etmek isteyecekler. Bazı siyasiler bu sürece zarar vermeye çalışacaklar. Bu tuzağa düşmeyelim." dedi.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselmişti. Takımın ilk süper lig maçları ise bu sezon oynanacak.
Abdulkadir Selvi de Amedspor maçlarının kritik önemde olduğuna dikkat çekti ve şunları yazdı:

Amedspor ikinci hafta ise Kocaelispor’a konuk olacak. Maçın sportmenliğe yakışır bir centilmenlik içinde geçmesini arzu ederim. Amedspor, 30 Ağustos’ta ise Trabzonspor’u Diyarbakır’da konuk edecek. İkinci yarı ise Trabzonspor, Amedspor’u konuk edecek. Trabzonlular bu ülke için canını veren milliyetçi insanlardır. Milliyetçilik ülkesini sevmek demektir. Milliyetçilik sadece bir ideoloji ve duygu değildir. Aynı zamanda akıldır. Ülkesi için en doğru olanı yapmak demektir. Milletinin ve devletinin hayrına olan şekilde hareket etmek demektir. Çok dikkatli olmamızı gerektiren günlerden geçiyoruz. Amedspor’un maçları da buna dahil. Bu maçlar iyi yönetilirse sürece çok olumlu katkı yapacak. Kardeşlik ve barış iklimini güçlendirecek. Tersi olursa sürece zarar verecek. Elbette ki yabancı istihbarat servisleri bu süreci sabote etmek isteyecekler. Bazı siyasiler bu sürece zarar vermeye çalışacaklar. Bu tuzağa düşmeyelim.

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