https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/tff-duyurdu-super-ligde-takimlarin-harcama-limitleri-belli-oldu-1106703475.html
TFF duyurdu: Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu
TFF duyurdu: Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için Süper Lig ekiplerinin takım harcama limitlerini açıkladı. Yeni sezonda en yüksek harcama limiti son... 22.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-22T20:10+0300
2026-06-22T20:10+0300
2026-06-22T20:10+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
galatasaray
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futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 liralık harcama hakkıyla listenin zirvesinde yer aldı. Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lirayla Fenerbahçe, 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lirayla Beşiktaş ve 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 lirayla Trabzonspor takip etti.Süper Lig harcama limitleri şu şekilde:Galatasaray – 9.006.596.835 TLFenerbahçe – 6.330.032.702 TLBeşiktaş – 4.123.397.974 TLTrabzonspor – 2.530.783.285 TLÇaykur Rizespor – 1.817.301.750 TLSamsunspor – 1.124.529.320 TLKonyaspor – 1.101.846.407 TLBaşakşehir – 1.099.918.616 TLKocaelispor – 953.682.308 TLErzurumspor FK – 893.261.956 TLAmedspor – 893.261.956 TLÇorum FK – 893.261.956 TLGaziantep FK – 817.925.936 TLGençlerbirliği – 805.716.149 TLEyüpspor – 801.174.603 TLGöztepe – 678.239.611 TLKasımpaşa – 647.958.968 TLAlanyaspor – 571.608.883 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/tff-super-lig-icin-yabanci-kuralini-resmen-acikladi--1105928665.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, galatasaray, alanya, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, galatasaray, alanya, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
TFF duyurdu: Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için Süper Lig ekiplerinin takım harcama limitlerini açıkladı. Yeni sezonda en yüksek harcama limiti son şampiyon Galatasaray'a verilirken, en düşük limit Alanyaspor'un oldu.
TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.
Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 liralık harcama hakkıyla listenin zirvesinde yer aldı. Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lirayla Fenerbahçe, 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lirayla Beşiktaş ve 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 lirayla Trabzonspor takip etti.
Süper Lig harcama limitleri şu şekilde:
Galatasaray – 9.006.596.835 TL
Fenerbahçe – 6.330.032.702 TL
Beşiktaş – 4.123.397.974 TL
Trabzonspor – 2.530.783.285 TL
Çaykur Rizespor – 1.817.301.750 TL
Samsunspor – 1.124.529.320 TL
Konyaspor – 1.101.846.407 TL
Başakşehir – 1.099.918.616 TL
Kocaelispor – 953.682.308 TL
Erzurumspor FK – 893.261.956 TL
Amedspor – 893.261.956 TL
Çorum FK – 893.261.956 TL
Gaziantep FK – 817.925.936 TL
Gençlerbirliği – 805.716.149 TL
Eyüpspor – 801.174.603 TL
Kasımpaşa – 647.958.968 TL
Alanyaspor – 571.608.883 TL