https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/tff-duyurdu-super-ligde-takimlarin-harcama-limitleri-belli-oldu-1106703475.html

TFF duyurdu: Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu

TFF duyurdu: Süper Lig'de takımların harcama limitleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonu için Süper Lig ekiplerinin takım harcama limitlerini açıkladı. Yeni sezonda en yüksek harcama limiti son... 22.06.2026, Sputnik Türkiye

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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türkiye futbol federasyonu

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini belirledi.Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 liralık harcama hakkıyla listenin zirvesinde yer aldı. Sarı-kırmızılıları 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lirayla Fenerbahçe, 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lirayla Beşiktaş ve 2 milyar 530 milyon 783 bin 285 lirayla Trabzonspor takip etti.Süper Lig harcama limitleri şu şekilde:Galatasaray – 9.006.596.835 TLFenerbahçe – 6.330.032.702 TLBeşiktaş – 4.123.397.974 TLTrabzonspor – 2.530.783.285 TLÇaykur Rizespor – 1.817.301.750 TLSamsunspor – 1.124.529.320 TLKonyaspor – 1.101.846.407 TLBaşakşehir – 1.099.918.616 TLKocaelispor – 953.682.308 TLErzurumspor FK – 893.261.956 TLAmedspor – 893.261.956 TLÇorum FK – 893.261.956 TLGaziantep FK – 817.925.936 TLGençlerbirliği – 805.716.149 TLEyüpspor – 801.174.603 TLGöztepe – 678.239.611 TLKasımpaşa – 647.958.968 TLAlanyaspor – 571.608.883 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/tff-super-lig-icin-yabanci-kuralini-resmen-acikladi--1105928665.html

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