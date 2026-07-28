https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/abd-resmi-personelinin-bati-seriaya-seyahatini-gecici-olarak-kisitladi-1107586470.html

ABD, resmi personelinin Batı Şeria’ya seyahatini geçici olarak kısıtladı

ABD, resmi personelinin Batı Şeria’ya seyahatini geçici olarak kısıtladı

Sputnik Türkiye

ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya ABD hükümeti çalışanları ile aile fertlerinin bölgeye seyahatlerini 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar geçici olarak... 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T00:50+0300

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türki̇ye

abd

i̇srail

batı şeria

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ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan güvenlik endişeleri ve kötüleşen istikrar ortamını gerekçe göstererek, hükümet personeli ile aile üyelerinin bölgeye yapacağı seyahatlere geçici kısıtlama getirdi.ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar yürürlükte olacağı belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/iran-hurmuz-bogazinin-acik-tutulmasi-onerisini-reddettik-1107585624.html

türki̇ye

abd

i̇srail

batı şeria

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