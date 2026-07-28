https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/abd-resmi-personelinin-bati-seriaya-seyahatini-gecici-olarak-kisitladi-1107586470.html
ABD, resmi personelinin Batı Şeria’ya seyahatini geçici olarak kısıtladı
ABD, resmi personelinin Batı Şeria’ya seyahatini geçici olarak kısıtladı
Sputnik Türkiye
ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya ABD hükümeti çalışanları ile aile fertlerinin bölgeye seyahatlerini 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar geçici olarak... 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan güvenlik endişeleri ve kötüleşen istikrar ortamını gerekçe göstererek, hükümet personeli ile aile üyelerinin bölgeye yapacağı seyahatlere geçici kısıtlama getirdi.ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar yürürlükte olacağı belirtildi.Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/iran-hurmuz-bogazinin-acik-tutulmasi-onerisini-reddettik-1107585624.html
türki̇ye
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abd, i̇srail, batı şeria
ABD, resmi personelinin Batı Şeria’ya seyahatini geçici olarak kısıtladı
ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'ya ABD hükümeti çalışanları ile aile fertlerinin bölgeye seyahatlerini 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar geçici olarak sınırlandırıldı.
ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da artan güvenlik endişeleri ve kötüleşen istikrar ortamını gerekçe göstererek, hükümet personeli ile aile üyelerinin bölgeye yapacağı seyahatlere geçici kısıtlama getirdi.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu uygulamanın 29 Temmuz Çarşamba gününe kadar yürürlükte olacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Batı Şeria'da artan güvenlik endişeleri ve büyüyen istikrarsızlık nedeniyle Büyükelçilik, tüm ABD hükümeti çalışanları ile aile fertlerinin bölgeye seyahatini geçici olarak kısıtlamaktadır."