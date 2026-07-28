https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/abd-askeri-ussunde-beyaz-fosfor-sizintisi-panigi-tahliye-emri-1107604448.html
ABD askeri üssünde beyaz fosfor sızıntısı paniği: Tahliye emri
ABD askeri üssünde beyaz fosfor sızıntısı paniği: Tahliye emri
Sputnik Türkiye
Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki bir ABD askeri üssünde beyaz fosfor sızıntısı yaşandığı ve sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.
2026-07-28T15:24+0300
2026-07-28T15:24+0300
2026-07-28T15:25+0300
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Yonhap ajansının haberine göre Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde saat 17.00 civarında beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi.Sızıntının saptanması sonrası üs çevresindeki sivillere yönelik "geçici olarak güvenli bir yere gidilmesini kapsayan" tahliye emri verildi.Askeri üs içinde dekontaminasyon çalışmaları yapıldı.Yayalar engellendi, araçların güzergahı Üssün 300 ila 500 metre çevresinde kolluk kuvvetleri araçları kullanılarak güvenlik kordonu oluşturuldu, yayalar engellendi ve trafikteki araçların güzergahları değiştirildi.ABD Ordusundan yapılan açıklamada "bir kaza ve aşırı ihtiyat nedeniyle" üssün çevresinde güvenlik kordonu oluşturulduğu ve konunun titizlikle ele alındığı belirtildi.Beyaz fosfor, yangın çıkarıcı mühimmat ve duman bombalarında kullanılan bir kimyasal madde olarak biliniyor.Ateşlendiğinde son derece yüksek sıcaklıklarda yanan beyaz fosfor, binaları ateşe verebilir ve insan etini kemiğe kadar yakabiliyor.Beyaz fosfor nedir?Beyaz fosfor, havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen ve yaklaşık 800 santigrat derece sıcaklıkta yanan kimyasal bir fosfor allotropu. Yoğun duman oluşturduğu için ordular tarafından duman perdesi oluşturma, aydınlatma ve bazı durumlarda yakıcı mühimmat olarak kullanılır.Beyaz fosforun insan vücuduyla teması ciddi kimyasal ve termal yanıklara neden olabilir. Parçacıklar oksijenle temas etmeye devam ettiği sürece yanmayı sürdürebildiğinden tedavisi de zordur. Solunması ise solunum yollarında hasara yol açabilir.Uluslararası hukuk kapsamında beyaz fosfor tamamen yasak değildir. Ancak yoğun nüfuslu sivil yerleşimlerde kullanımı ve sivillere karşı kullanılması, başta Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) Protokol 3 ile uluslararası insancıl hukuk kuralları çerçevesinde ciddi hukuki tartışmalara konu oluyor.
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güney kore, haberler, abd, hava üssü
güney kore, haberler, abd, hava üssü
ABD askeri üssünde beyaz fosfor sızıntısı paniği: Tahliye emri
15:24 28.07.2026 (güncellendi: 15:25 28.07.2026)
Güney Kore'nin başkenti Seul yakınlarındaki bir ABD askeri üssünde beyaz fosfor sızıntısı yaşandığı ve sivillere tahliye emri verildiği bildirildi.
Yonhap ajansının haberine göre Pyeongtaek şehrindeki Osan Hava Üssü'nde saat 17.00 civarında beyaz fosfor sızıntısı meydana geldi.
Sızıntının saptanması sonrası üs çevresindeki sivillere yönelik "geçici olarak güvenli bir yere gidilmesini kapsayan" tahliye emri verildi.
Askeri üs içinde dekontaminasyon çalışmaları yapıldı.
Yayalar engellendi, araçların güzergahı
Üssün 300 ila 500 metre çevresinde kolluk kuvvetleri araçları kullanılarak güvenlik kordonu oluşturuldu, yayalar engellendi ve trafikteki araçların güzergahları değiştirildi.
ABD Ordusundan yapılan açıklamada "bir kaza ve aşırı ihtiyat nedeniyle" üssün çevresinde güvenlik kordonu oluşturulduğu ve konunun titizlikle ele alındığı belirtildi.
Beyaz fosfor, yangın çıkarıcı mühimmat ve duman bombalarında kullanılan bir kimyasal madde olarak biliniyor.
Ateşlendiğinde son derece yüksek sıcaklıklarda yanan beyaz fosfor, binaları ateşe verebilir ve insan etini kemiğe kadar yakabiliyor.
Beyaz fosfor, havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen ve yaklaşık 800 santigrat derece sıcaklıkta yanan kimyasal bir fosfor allotropu. Yoğun duman oluşturduğu için ordular tarafından duman perdesi oluşturma, aydınlatma ve bazı durumlarda yakıcı mühimmat olarak kullanılır.
Beyaz fosforun insan vücuduyla teması ciddi kimyasal ve termal yanıklara neden olabilir. Parçacıklar oksijenle temas etmeye devam ettiği sürece yanmayı sürdürebildiğinden tedavisi de zordur. Solunması ise solunum yollarında hasara yol açabilir.
Uluslararası hukuk kapsamında beyaz fosfor tamamen yasak değildir. Ancak yoğun nüfuslu sivil yerleşimlerde kullanımı ve sivillere karşı kullanılması, başta Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) Protokol 3 ile uluslararası insancıl hukuk kuralları çerçevesinde ciddi hukuki tartışmalara konu oluyor.