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75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 kişi tutuklandı
75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bin 628 şüpheliden 846'sı tutuklandı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye
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i̇çişleri bakanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
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İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik son iki haftada 75 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bin 628 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerden 846’sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 290 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen çalışmalara 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonlarda toplam 1 ton 447 kilo 873 gram uyuşturucu madde ve 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlulerin-uyusturucu-test-sonuclari-aciklandi-ilyas-yalcintas-dahil-bircok-isim-pozitif-cikti-1107584154.html
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i̇çişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu
i̇çişleri bakanlığı, emniyet genel müdürlüğü (egm), uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu

75 ilde uyuşturucu operasyonu: 846 kişi tutuklandı

19:22 28.07.2026
© AANarkotik
Narkotik - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2026
© AA
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75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan bin 628 şüpheliden 846'sı tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde ticaretine yönelik son iki haftada 75 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda bin 628 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Operasyonlar sonucunda şüphelilerden 846’sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanırken, 290 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen çalışmalara 2 bin 442 ekip, 6 bin 105 personel, 22 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Operasyonlarda toplam 1 ton 447 kilo 873 gram uyuşturucu madde ve 418 bin 273 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İlyas Yalçıntaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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