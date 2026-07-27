https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/yks-tercihleri-29-temmuzda-basliyor-universitelerde-kontenjanlar-belli-oldu-en-dikkat-cekici-artis-1107579282.html

YKS tercihleri 29 Temmuz'da başlıyor: Üniversitelerde kontenjanlar belli oldu, en dikkat çekici artış hangi bölümde?

YKS tercihleri 29 Temmuz'da başlıyor: Üniversitelerde kontenjanlar belli oldu, en dikkat çekici artış hangi bölümde?

Sputnik Türkiye

2026-YKS kapsamında Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerde ön lisans, lisans ve özel yetenek programları için toplam 805 bin 747 kontenjan bulunuyor. Adaylar... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T14:53+0300

2026-07-27T14:53+0300

2026-07-27T14:57+0300

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) sonuçları 21 Temmuz'da açıklandıktan sonra adaylara ön bilgi vermek amacıyla 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Buna göre YKS tercihleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Türkiye ve Kuzey Kıbris'taki üniversitelerin bu yıl ön lisans programlarında toplam 371 bin 476, lisans programlarında toplam 407 bin 80, özel yetenek programlarında ise toplam 27 bin 191 olmak üzere 805 bin 747 kontenjan bulunuyor.Kontenjanların oranlarıKontenjanın 602 bin 117'si devlet, 184 bin 914'ü vakıf, 18 bin 716'sı ise Kuzey Kıbrıs'da bulunan üniversiteler için ayrıldı.Okul birincileri için 17 bin 862, şehit yakını, gazi ve gazi yakını için 3 bin 673, 34 yaş üstü kadınlar için de 10 bin 363 özel kontenjan tanımlandı.Yeni açılan programlarYÖK tarafından açılan 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program ilk kez öğrenci kabul edecek.Bu kapsamda bu yıl lisansta ilk kez açılacak "Tarih ve Yapay Zeka" bölümünde 10, "Felsefe ve Yapay Zeka" bölümünde 18, "İşletme ve Yapay Zeka" bölümünde 10, "Finansal Teknoloji" bölümünde 30, "Biyoteknoloji ve Genetik" bölümünde 40, "Paramedik" bölümünde 40 ve "Balıkçılık Teknolojisi" bölümünde de 30 kontenjan bulunuyor.Ön lisans düzeyinde ise "Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama" bölümünde 80, "Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon" bölümünde 30, "Dijital Oyun Teknolojileri" bölümünde 60, "Mobil Güvenlik Teknolojileri" 30, "İlaç Üretim Teknolojisi" bölümünde 30, "Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği" bölümünde 90, "Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği" bölümünde 105, "Laboratuvar Hayvanları" bölümünde 30, "Balıkçılık Teknolojisi" bölümünde 30 kontenjan yer alıyor.Tıpta 18 bin kontenjanBeslenme ve diyetetik, bilgisayar mühendisliği, diş hekimliği, eczacılık, fizyoterapi ve rehabilitasyon, hemşirelik, hukuk, mimarlık, psikoloji ve tıp programlarının kontenjanları da belli oldu.Bu kapsamda beslenme ve diyetetik programının kontenjanı 3 bin 539, bilgisayar mühendisliği programının kontenjanı 13 bin 430, diş hekimliği programının kontenjanı 6 bin 587, eczacılık programının kontenjanı 3 bin 166, fizyoterapi ve rehabilitasyon programının kontenjanı 5 bin 98, hemşirelik programının kontenjanı ise 16 bin 845 olarak gerçekleşti.Hukuk programına 8 bin 812, mimarlık programına 3 bin 906, psikoloji programına 10 bin 465, tıp programına ise bu yıl 18 bin 627 kontenjan ayrıldı.OSB'de kontenjan arttıKontenjan planlamasının sonuçlarının özellikle bilişim ve teknoloji alanlarında açık şekilde görüldüğüne işaret eden YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ön lisans programlarında bilişim teknolojileri kontenjanlarının yaklaşık yüzde 48, OSB-MYO kontenjanlarının ise yaklaşık yüzde 41 artırıldığı bilgisini verdi.En dikkat çekici artış Siber Güvenlik alanında: Kontenjan yükseldiÖzvar, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanlarının yüzde 11, spor bilimleri fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 34, sanat ve tasarım fakültelerinin kontenjanlarının ise son 4 yılda yaklaşık yüzde 16 artırıldığını bildirdi.En dikkati çekici artışın ise siber güvenlik alanında yaşandığına dikkati çeken Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek yüzde 1520 arttığını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/yksde-her-8-adaydan-biri-tek-bir-dogru-bile-yapamadi-gecen-yila-gore-artis-dikkat-cekti-1107536506.html

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