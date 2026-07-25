https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/yksde-her-8-adaydan-biri-tek-bir-dogru-bile-yapamadi-gecen-yila-gore-artis-dikkat-cekti-1107536506.html

YKS'de her 8 adaydan biri 'tek bir doğru' bile yapamadı: Geçen yıla göre artış dikkat çekti

YKS'de her 8 adaydan biri 'tek bir doğru' bile yapamadı: Geçen yıla göre artış dikkat çekti

Sputnik Türkiye

YKS 2026 Raporu'na göre, 'sıfır netli' aday sayısı 2026'da yüzde 64.4 arttı. Sınava giren adaylar arasında 67 bin 87 kişi tek bir net bile yapamazken en kötü... 25.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-25T09:28+0300

2026-07-25T09:28+0300

2026-07-25T09:28+0300

türki̇ye

yükseköğretim kurumları sınavı (yks)

tedmem

türk eğitim derneği (ted)

alan yeterlilik testi (ayt)

sınav

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Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan YKS 2026 Değerlendirme Raporu'na göre, 'sıfır netli' aday sayısı 2026’da yüzde 64,4 arttı. Sınava giren adaylar arasında 67 bin 87 kişinin tek bir neti dahi bulunmadığı ortaya çıkarken hiçbir soruya doğru cevap veremeyen aday oranının en yüksek olduğu test ise fen bilimleri oldu. Bir önceki yıla göre yüzde 64.4 arttıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2026 yılında TYT’de 100 ve üzeri puan alan aday sayısı 2 milyon 187 bin 743 oldu. Ancak sınava giren adaylar arasında 67 bin 87 kişinin tek bir neti dahi bulunmadı. Bu sayı, sınava katılan adayların yaklaşık yüzde 2,98’ine karşılık geldi. Sıfır net yapan aday sayısındaki değişim de dikkatlerden kaçmadı.TYT’de 1 neti bile olmayan aday sayısı 2023’te 100 bin 510, 2024’te 64 bin 85, 2025’te ise 40 bin 818 olarak kaydedilirken, 2026’da bu düşüş eğilimi tersine döndü. Sıfır net yapan aday sayısı bir önceki yıla göre yüzde 64,4 artarak 67 bin 87’ye yükseldi.Fen bilimleri ve matematik alanında sorun daha büyükTEDMEM raporuna göre, AYT’de de bazı alanlarda sıfır net yapan aday sayısında artış görüldü. Sayısal ve sözel puan türlerinde 1 neti dahi olmayan aday sayısı geçen yıla göre belirgin şekilde yükselirken, eşit ağırlık ve dil alanlarında düşüş yaşandı.Hiçbir soruya doğru cevap veremeyen aday oranının en yüksek olduğu test ise fen bilimleri oldu. Fen bilimleri testinde adayların yaklaşık yüzde 12’si hiçbir soruya doğru cevap veremezken, temel matematik testinde bu oran yüzde 9 olarak gerçekleşti.Raporda özellikle fen bilimleri testindeki düşük performansa dikkat çekildi. TYT fen bilimleri testinde doğru cevap sayısı 0-1 aralığında kalan adayların oranı yaklaşık yüzde 19 oldu. Bu oran, yaklaşık 428 bin 417 adaya karşılık geliyor. TEDMEM değerlendirmesinde, bu tablonun öğrencilerin fen okuryazarlığı alanındaki temel bilgi ve becerilerinde sorunlara işaret ettiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260721/yks-tercih-kilavuzu-yayimlandi--1107438892.html

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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), tedmem, türk eğitim derneği (ted), alan yeterlilik testi (ayt), sınav