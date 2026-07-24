https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/avustralya-uyardi-zayiflamada-ve-diyabette-kullanilan-glp-1-nadir-goz-hastaligina-yol-acabilir-1107520025.html
Avustralya uyardı: Zayıflamada ve diyabette kullanılan GLP-1 nadir göz hastalığına yol açabilir
Avustralya uyardı: Zayıflamada ve diyabette kullanılan GLP-1 nadir göz hastalığına yol açabilir
Sputnik Türkiye
Avustralya, zayıflama ve Tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği uyarısında bulundu. 24.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-24T13:30+0300
2026-07-24T13:30+0300
2026-07-24T13:30+0300
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avustralya
zayıflama iğnesi
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Avustralya Şifalı Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yayımlanan açıklamada Tip-2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında uyarıda bulunuldu.Söz konusu ilaçların "arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati (NAION)" isimli nadir görülen bir hastalığa yol açabileceğine işaret edilen uyarıda, "NAION, körlük dahil olmak üzere kalıcı görme bozukluğuna yol açabilir ve görmeyi düzeltecek kanıtlanmış hiçbir tedavi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.Uyarıda, GLP-1 ilacı kullananların herhangi bir görme kaybı yaşaması halinde ilacı kullanmayı bırakıp acilen sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulandı.TGA, bugüne kadar GLP-1 ilaçlarıyla bağlantılı 36 NAION vakasına rastlandığını belirtti.NAION, gözün arka kısmındaki optik sinire giden kan akışındaki bir bozukluktan kaynaklanıyor ve genellikle uyanma anında, ağrı olmaksızın aniden ortaya çıkıyor.GLP-1 ilaçları, kan şekeri seviyelerini ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olan bir hormonu taklit ederek çalışıyor ve özellikle diyabet hastalığının tedavisinde kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/zayiflama-ignesinde-dogru-bilinen-yanlislar-ilaci-birakinca-kilo-alinir-mi-korluk-yapar-mi-prof-dr-1106260559.html
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avustralya, zayıflama iğnesi
avustralya, zayıflama iğnesi
Avustralya uyardı: Zayıflamada ve diyabette kullanılan GLP-1 nadir göz hastalığına yol açabilir
Avustralya, zayıflama ve Tip 2 diyabet için kullanılan GLP-1 ilaçlarının nadir ve ciddi bir göz hastalığına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Avustralya Şifalı Ürünler İdaresi (TGA) tarafından yayımlanan açıklamada Tip-2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında uyarıda bulunuldu.
Söz konusu ilaçların "arteritik olmayan anterior iskemik optik nöropati (NAION)" isimli nadir görülen bir hastalığa yol açabileceğine işaret edilen uyarıda, "NAION, körlük dahil olmak üzere kalıcı görme bozukluğuna yol açabilir ve görmeyi düzeltecek kanıtlanmış hiçbir tedavi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.
Uyarıda, GLP-1 ilacı kullananların herhangi bir görme kaybı yaşaması halinde ilacı kullanmayı bırakıp acilen sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği vurgulandı.
TGA, bugüne kadar GLP-1 ilaçlarıyla bağlantılı 36 NAION vakasına rastlandığını belirtti.
NAION, gözün arka kısmındaki optik sinire giden kan akışındaki bir bozukluktan kaynaklanıyor ve genellikle uyanma anında, ağrı olmaksızın aniden ortaya çıkıyor.
GLP-1 ilaçları, kan şekeri seviyelerini ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olan bir hormonu taklit ederek çalışıyor ve özellikle diyabet hastalığının tedavisinde kullanılıyor.