https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/wsjden-dikkat-ceken-iddia-abd-patriot-fuze-stoklari-nedeniyle-iran-operasyonunu-erteledi-1107578809.html
WSJ'den dikkat çeken iddia: ABD, Patriot füze stokları nedeniyle İran operasyonunu erteledi
WSJ'den dikkat çeken iddia: ABD, Patriot füze stokları nedeniyle İran operasyonunu erteledi
Sputnik Türkiye
ABD'nin İran'a yönelik planladığı geniş çaplı askeri operasyonun son anda ertelendiği öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre kararın arkasında, Patriot hava... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T14:33+0300
2026-07-27T14:33+0300
2026-07-27T14:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
brad cooper
donald trump
i̇ran
washington
wall street journal (wsj)
wall street
granma (gazete)
patriot
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ABD ile İran arasında gerilimin sürdüğü dönemde, Washington'ın planladığı büyük ölçekli askeri operasyonun neden ertelendiğine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal (WSJ), ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Patriot füze savunma sistemleri ile diğer hava savunma mühimmatındaki stok baskısının, operasyonun ertelenmesinde etkili olduğunu yazdı.Habere göre Beyaz Saray, hem savunma kapasitesini yeniden değerlendirmek hem de diplomatik girişimlere zaman tanımak amacıyla saldırı planını şimdilik askıya aldı.Patriot stokları kararın merkezindeWall Street Journal'ın aktardığı bilgilere göre, ABD yönetimi, İran'a yönelik kapsamlı bir harekâtın mevcut Patriot önleme füzeleri ile diğer hava savunma sistemlerinin stoklarını daha da azaltabileceği değerlendirmesini yaptı.Gazete, operasyonun ertelenmesinin yalnızca askeri nedenlere dayanmadığını, aynı zamanda diplomatik temasların sürdürülmesine olanak sağlamak amacıyla da bu kararın alındığını belirtti.Haberde, ABD'li yetkililerin büyük çaplı bir saldırının savunma envanteri üzerindeki etkilerini ayrıntılı şekilde değerlendirdiği ifade edildi.10 ila 14 günlük operasyon planı hazırlanmıştıWSJ'ye göre ABD ordusu, cuma gününe kadar İran'a yönelik yoğun hava saldırılarından oluşan kapsamlı bir operasyon başlatmaya hazırlanıyordu.Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın, 10 ila 14 gün sürebilecek bir harekât da dahil olmak üzere farklı operasyon senaryoları hazırladığı aktarıldı.Bu planların, İran'ın askeri altyapısı ile stratejik hedeflerine yönelik uzun süreli bombardıman seçeneklerini içerdiği belirtildi.Trump diplomasi mesajı verdiOperasyon hazırlıkları sürerken ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada diplomatik çözüm ihtimalinin yeniden güç kazandığını söyledi.Trump, ABD'li yetkililerin İran tarafıyla temas hâlinde olduğunu belirterek, askeri seçeneklerin yanı sıra diplomatik kanalların da açık tutulduğunu ifade etti.Körfez ülkeleri devredeTrump yönetiminden yetkililer de Wall Street Journal'a yaptıkları değerlendirmede, Umman ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkelerinin Washington ile Tahran arasındaki diplomatik süreci yeniden canlandırmak için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.Habere göre taraflar arasındaki temasların sürmesi, ABD'nin planladığı askeri operasyonun ertelenmesinde etkili olan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.Uzmanlar, Washington'ın askeri hazırlıklarını tamamen rafa kaldırmadığını, ancak mevcut süreçte mühimmat stokları, bölgesel güvenlik dengeleri ve diplomatik girişimlerin seyri doğrultusunda yeni bir değerlendirme yaptığı görüşünü dile getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abd-neden-irana-saldirilari-durdurdu-trumpin-kararini-degistiren-kritik-rapor-ortaya-cikti-1107578383.html
abd
i̇ran
washington
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abd, brad cooper, donald trump, i̇ran, washington, wall street journal (wsj), wall street, granma (gazete), patriot, wall street journal, haberler, abd
abd, brad cooper, donald trump, i̇ran, washington, wall street journal (wsj), wall street, granma (gazete), patriot, wall street journal, haberler, abd
WSJ'den dikkat çeken iddia: ABD, Patriot füze stokları nedeniyle İran operasyonunu erteledi
ABD'nin İran'a yönelik planladığı geniş çaplı askeri operasyonun son anda ertelendiği öne sürüldü. Wall Street Journal'a göre kararın arkasında, Patriot hava savunma füzeleri ve diğer önleme sistemlerindeki azalan stoklar yer aldı.
ABD ile İran arasında gerilimin sürdüğü dönemde, Washington'ın planladığı büyük ölçekli askeri operasyonun neden ertelendiğine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal (WSJ), ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Patriot füze savunma sistemleri ile diğer hava savunma mühimmatındaki stok baskısının, operasyonun ertelenmesinde etkili olduğunu yazdı.
Habere göre Beyaz Saray, hem savunma kapasitesini yeniden değerlendirmek hem de diplomatik girişimlere zaman tanımak amacıyla saldırı planını şimdilik askıya aldı.
Patriot stokları kararın merkezinde
Wall Street Journal'ın
aktardığı bilgilere göre, ABD yönetimi, İran'a yönelik kapsamlı bir harekâtın mevcut Patriot önleme füzeleri
ile diğer hava savunma sistemlerinin stoklarını daha da azaltabileceği değerlendirmesini yaptı.
Gazete
, operasyonun ertelenmesinin yalnızca askeri nedenlere dayanmadığını, aynı zamanda diplomatik temasların sürdürülmesine olanak sağlamak amacıyla da bu kararın alındığını belirtti.
Haberde, ABD'li
yetkililerin büyük çaplı bir saldırının savunma envanteri üzerindeki etkilerini ayrıntılı şekilde değerlendirdiği ifade edildi.
10 ila 14 günlük operasyon planı hazırlanmıştı
WSJ'ye
göre ABD ordusu
, cuma gününe kadar İran'a
yönelik yoğun hava saldırılarından oluşan kapsamlı bir operasyon başlatmaya hazırlanıyordu.
Haberde, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın
, 10 ila 14 gün sürebilecek bir harekât da dahil olmak üzere farklı operasyon senaryoları hazırladığı aktarıldı.
Bu planların, İran'ın askeri altyapısı ile stratejik hedeflerine yönelik uzun süreli bombardıman seçeneklerini içerdiği belirtildi.
Trump diplomasi mesajı verdi
Operasyon hazırlıkları sürerken ABD Başkanı Donald Trump
, cuma günü yaptığı açıklamada diplomatik çözüm ihtimalinin yeniden güç kazandığını söyledi.
Trump, ABD'li yetkililerin İran tarafıyla temas hâlinde olduğunu belirterek, askeri seçeneklerin yanı sıra diplomatik kanalların da açık tutulduğunu ifade etti.
Trump yönetiminden yetkililer de Wall Street Journal'a yaptıkları değerlendirmede, Umman
ve Katar
başta olmak üzere Körfez ülkelerinin Washington
ile Tahran
arasındaki diplomatik süreci yeniden canlandırmak için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.
Habere göre taraflar arasındaki temasların sürmesi, ABD'nin planladığı askeri operasyonun ertelenmesinde etkili olan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar, Washington'ın askeri hazırlıklarını tamamen rafa kaldırmadığını, ancak mevcut süreçte mühimmat stokları, bölgesel güvenlik dengeleri ve diplomatik girişimlerin seyri doğrultusunda yeni bir değerlendirme yaptığı görüşünü dile getiriyor.