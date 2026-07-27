https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abd-neden-irana-saldirilari-durdurdu-trumpin-kararini-degistiren-kritik-rapor-ortaya-cikti-1107578383.html

ABD neden İran'a saldırıları durdurdu? Trump'ın kararını değiştiren kritik rapor ortaya çıktı

ABD neden İran'a saldırıları durdurdu? Trump'ın kararını değiştiren kritik rapor ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasında, Washington'ın hava operasyonlarını durdurma kararının arkasındaki gerekçeler netleşmeye başladı. ABD basınına göre CENTCOM Komutanı... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T14:21+0300

2026-07-27T14:21+0300

2026-07-27T14:21+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

brad cooper

donald trump

dan caine

i̇ran

washington

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

pentagon

genelkurmay başkanlığı

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ABD ile İran arasında haftalardır devam eden karşılıklı saldırılar ilk kez belirgin şekilde durulurken, Washington'ın hava harekâtını askıya alma kararının perde arkasına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Axios'un haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'a yönelik operasyonların mevcut koşullarda askeri açıdan ulaşabileceği en yüksek verimlilik seviyesine ulaştığını belirterek ABD Başkanı Donald Trump'a saldırıların durdurulmasını tavsiye etti.Habere göre Cooper'ın değerlendirmesi, Beyaz Saray'ın cuma günü aldığı operasyonları askıya alma kararında belirleyici rol oynadı."Mevcut hedeflerin büyük bölümü vuruldu"Axios'un aktardığı bilgilere göre Amiral Brad Cooper, Pentagon, Genelkurmay Başkanlığı ve Beyaz Saray'a sunduğu analizde, İran'ın Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıflatıldığını savundu.Raporda, ABD'nin belirlediği hedeflerin büyük bölümünün vurulduğu, geriye kalan yaklaşık yüzde 20'lik hedef listesinin ise mevcut hava saldırılarıyla değil ancak çok daha geniş kapsamlı bir askeri harekâtla etkisiz hâle getirilebileceği ifade edildi.Cooper'ın değerlendirmesine göre Washington yeni ve kapsamlı bir savaşı göze almayacaksa, aynı yoğunlukta bombardımanın sürdürülmesinin artık sınırlı bir askeri fayda sağlayacağı görüşü öne çıktı.Patriot stokları da kararın arkasındaki etkenlerden biri mi?Haberde, operasyonların durdurulmasında yalnızca askeri hedeflerin büyük ölçüde tamamlanmasının değil, ABD'nin savunma mühimmatı stoklarına ilişkin kaygıların da etkili olduğu öne sürüldü.İddiaya göre ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Başkan Trump'a yaptığı değerlendirmelerde, özellikle Patriot hava savunma füzeleri ile önleme sistemlerindeki stok baskısının, ABD güçleri ve bölgedeki müttefiklerin korunmasını zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.Benzer bir iddia daha önce New York Times tarafından da gündeme getirilmiş, gazete Washington'ın İran'a yönelik operasyonlarını büyütme planlarından kısmen mühimmat stoklarındaki azalma nedeniyle vazgeçtiğini ileri sürmüştü.Üç gecedir karşılıklı saldırı yokSahadaki gelişmeler de askeri değerlendirmeleri destekleyen bir tablo ortaya koydu.ABD'nin cuma gününden bu yana İran hedeflerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlemediği belirtilirken, İran da üst üste üçüncü gece boyunca ABD hedeflerine misilleme gerçekleştirmedi.İran ordusu sözcüsü Muhammed Ekremi Nia, ülkesinin stratejisinin "karşılıklılık" ilkesine dayandığını belirterek, ABD saldırıları durduğu için İran'ın da operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.Bu gelişme, nisan ayında sağlanan ateşkesin bozulmasının ardından ilk kez cephede görece sakin bir döneme girildiğine işaret ediyor.Diplomasi yeniden hız kazandıAskeri gerilimin düşmesiyle birlikte diplomatik temaslar da yeniden hareketlendi.Reuters'a konuşan üst düzey bir İranlı yetkili, Tahran'ın temel tutumunun değişmediğini belirterek, ABD saldırıları yeniden başlarsa İran'ın da karşılık vereceğini, ancak bombardımanın durması hâlinde mevcut sessizliğin korunacağını söyledi.Diplomatik kaynaklara göre Pakistan ile Katar tarafından hazırlanan yeni müzakere önerisine hem Washington hem de Tahran yanıt verdi. İran'ın, Pakistanlı yetkililere müzakere masasından tamamen çekilmediğini, yalnızca görüşmeleri geçici olarak askıya aldığını bildirdiği aktarıldı.Öte yandan Umman aracılığıyla yürütülen Hürmüz Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğinin yeniden sağlanmasına yönelik temaslarda da ilerleme kaydedildiği ifade edildi.Gözler Trump-Netanyahu zirvesine çevrildiBölgedeki askeri ve diplomatik sürecin geleceği açısından dikkatler şimdi Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında Beyaz Saray'da yapılacak görüşmeye çevrildi.Diplomatik kaynaklara göre Netanyahu'nun görüşmede Trump'tan İran'a yönelik sert politikanın sürdürülmesini talep etmesi bekleniyor.Netanyahu ise Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programının tamamen sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, bunun diplomasi yoluyla sağlanabilmesi hâlinde bu seçeneği destekleyeceğini, aksi durumda diğer seçeneklerin de masada kalacağını söyledi.Üç gecedir devam eden karşılıklı sessizlik, Washington ile Tahran arasında yeni bir diplomatik sürecin başlayabileceğine ilişkin en güçlü işaretlerden biri olarak değerlendirilirken, tarafların önümüzdeki günlerde atacağı adımların Ortadoğu'daki askeri ve siyasi dengeleri doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/eski-abd-baskani-joe-bidenin-saglik-durumu-kotulesti-hizla-kilo-veriyor-1107578173.html

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