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Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mesut Can Tomay hakkında karar
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mesut Can Tomay hakkında karar
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay, savcılık ifadesi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
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uyuşturucu ticareti
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Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir rezidansta çanta bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Yapılan incelemede çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar gözaltına alındı.Çınar'ın ifadesi doğrultusunda çantayı rezidansta kalan Mustafa Tolga Özen'e götürmek için geldiği belirlendi. Gözaltına alınan Özen ise ifadesinde uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay'a ait olduğunu öne sürdü.Bunun üzerine gözaltına alınan Tomay, Çınar ve Özen'den Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu madde testi için numune alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Hakimlik, Mesut Can Tomay ve diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlu-fenomen-mesut-can-tomay-gozaltina-alindi-1107580284.html
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mesut can tomay, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti
mesut can tomay, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mesut Can Tomay hakkında karar

17:19 27.07.2026 (güncellendi: 17:24 27.07.2026)
Mesut Can Tomay sosyal medya
Mesut Can Tomay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay, savcılık ifadesi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir rezidansta çanta bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
Yapılan incelemede çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar gözaltına alındı.
Çınar'ın ifadesi doğrultusunda çantayı rezidansta kalan Mustafa Tolga Özen'e götürmek için geldiği belirlendi. Gözaltına alınan Özen ise ifadesinde uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay'a ait olduğunu öne sürdü.
Bunun üzerine gözaltına alınan Tomay, Çınar ve Özen'den Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu madde testi için numune alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, Mesut Can Tomay ve diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Mesut Can Tomay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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