https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-mesut-can-tomay-hakkinda-karar-1107582002.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mesut Can Tomay hakkında karar

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Mesut Can Tomay hakkında karar

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay, savcılık ifadesi ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T17:19+0300

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2026-07-27T17:24+0300

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Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir rezidansta çanta bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Yapılan incelemede çanta içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, çantayı almaya gelen Süleyman Çınar gözaltına alındı.Çınar'ın ifadesi doğrultusunda çantayı rezidansta kalan Mustafa Tolga Özen'e götürmek için geldiği belirlendi. Gözaltına alınan Özen ise ifadesinde uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay'a ait olduğunu öne sürdü.Bunun üzerine gözaltına alınan Tomay, Çınar ve Özen'den Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu madde testi için numune alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.Hakimlik, Mesut Can Tomay ve diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlu-fenomen-mesut-can-tomay-gozaltina-alindi-1107580284.html

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