https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlu-fenomen-mesut-can-tomay-gozaltina-alindi-1107580284.html

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T15:35+0300

2026-07-27T15:35+0300

2026-07-27T15:39+0300

yaşam

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

sosyal medya fenomeni

mesut can tomay

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Ünlü fenomen Mesut Can Tomay, uyuşturucu operasyonu kapsamında evinde gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeyi doğal gaz dolabına saklayan ünlü isim savcılıkta uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu anlatırken "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" söylediği ortaya çıktı. Arkadaşının doğal gaz kutusuna sakladıSabah'ın haberine göre, Tomay oturduğu rezidansa uyuşturucu madde siparişi verdi. Çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi Tomay, aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı Mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabını içine sakladı. Site görevlileri çantayı fark edip sitede sahibini ararken olayı polis ekiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesi üzerine fenomen Mesut Can Tomay şüpheli Süleyman Ç.'yi evine davet edip çantayı almasını istedi. Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerine fenomeni adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Can Tomay adliyeye sevk edildi.Kullandığını kabul ettiTomay savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" ifade etti. Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi. Tomay, mahkemeye sevk edildi. Mesut Can Tomay kimdir?2 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mesut Can Tomay oyunculuğa başlamadan önce Vine uygulamasında videolar çekti ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı.İlk oyunculuk deneyimini, 2012 yılında 13 yaşında iken, Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak yaşadı. 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı. Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-unlu-yonetmen-ezel-akay-hakkinda-karar-1107501397.html

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