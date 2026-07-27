Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlu-fenomen-mesut-can-tomay-gozaltina-alindi-1107580284.html
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T15:35+0300
2026-07-27T15:39+0300
yaşam
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
sosyal medya fenomeni
mesut can tomay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107580107_0:2:845:477_1920x0_80_0_0_9a2dbbca56f71380774415e919d6b402.png
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay, uyuşturucu operasyonu kapsamında evinde gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeyi doğal gaz dolabına saklayan ünlü isim savcılıkta uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu anlatırken "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" söylediği ortaya çıktı. Arkadaşının doğal gaz kutusuna sakladıSabah'ın haberine göre, Tomay oturduğu rezidansa uyuşturucu madde siparişi verdi. Çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi Tomay, aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı Mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabını içine sakladı. Site görevlileri çantayı fark edip sitede sahibini ararken olayı polis ekiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesi üzerine fenomen Mesut Can Tomay şüpheli Süleyman Ç.'yi evine davet edip çantayı almasını istedi. Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerine fenomeni adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Can Tomay adliyeye sevk edildi.Kullandığını kabul ettiTomay savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" ifade etti. Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi. Tomay, mahkemeye sevk edildi. Mesut Can Tomay kimdir?2 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mesut Can Tomay oyunculuğa başlamadan önce Vine uygulamasında videolar çekti ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı.İlk oyunculuk deneyimini, 2012 yılında 13 yaşında iken, Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak yaşadı. 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı. Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-unlu-yonetmen-ezel-akay-hakkinda-karar-1107501397.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107580107_0:0:845:635_1920x0_80_0_0_203630576f4e5cb6ae83cca35ab5bf1b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, sosyal medya fenomeni, mesut can tomay
uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, sosyal medya fenomeni, mesut can tomay

Ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı

15:35 27.07.2026 (güncellendi: 15:39 27.07.2026)
Mesut Can Tomay sosyal medya
Mesut Can Tomay sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
Abone ol
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında ünlü fenomen Mesut Can Tomay gözaltına alındı.
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay, uyuşturucu operasyonu kapsamında evinde gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeyi doğal gaz dolabına saklayan ünlü isim savcılıkta uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu anlatırken "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" söylediği ortaya çıktı.

Arkadaşının doğal gaz kutusuna sakladı

Sabah'ın haberine göre, Tomay oturduğu rezidansa uyuşturucu madde siparişi verdi. Çanta içinde bulunan uyuşturucu maddeyi Tomay, aynı binada oturan şüpheli olan arkadaşı Mustafa T.'nin doğal gaz saatinin bulunduğu dolabını içine sakladı. Site görevlileri çantayı fark edip sitede sahibini ararken olayı polis ekiplerine bildirdi. Durumun fark edilmesi üzerine fenomen Mesut Can Tomay şüpheli Süleyman Ç.'yi evine davet edip çantayı almasını istedi. Polis ekipleri çantanın sahibi Mesut Can Tomay'ın olduğunu belirlemesi üzerine fenomeni adresinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mesut Can Tomay adliyeye sevk edildi.

Kullandığını kabul etti

Tomay savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptığını" ifade etti. Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi. Tomay, mahkemeye sevk edildi.

Mesut Can Tomay kimdir?

2 Haziran 1999 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Mesut Can Tomay oyunculuğa başlamadan önce Vine uygulamasında videolar çekti ve Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı.
İlk oyunculuk deneyimini, 2012 yılında 13 yaşında iken, Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak yaşadı. 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı. Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.
2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
23 Temmuz, 17:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала