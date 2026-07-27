https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/silanin-uyusturucu-testi-sonucu-belli-oldu-unlu-sarkicidan-ilk-aciklama-1107583821.html
Sıla'nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu: Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Sıla'nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu: Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sıla Gençoğlu, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T20:27+0300
2026-07-27T20:27+0300
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türki̇ye
sıla gençoğlu
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uyuşturucu satıcısı
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uyuşturucu kaçakçılığı
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Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na kan ve idrar testi vermişti.Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testlerinin negatif çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-mesut-can-tomay-hakkinda-karar-1107582002.html
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sıla gençoğlu, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
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Sıla'nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu: Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sıla Gençoğlu, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na kan ve idrar testi vermişti.
Gençoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testlerinin negatif çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Kıymetli dostlarım, Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim. Geçtiğimiz günlerde, yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi. Bugün adli tıp raporum çıktı. Ben kendimden emindim. Adli tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkimin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu süreçte bana inanan, güvenen, desteklerini yollayan ve benden dualarını esirgemeyen aileme, sevdiklerime, dinleyenlerime, dostlarıma, sanatçı arkadaşlarıma sonsuz Şükranlarımı sunuyorum. Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdır. Alnım ak, başım dik. Hepinize sevgiler, selamlar.