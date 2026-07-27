Sıla'nın uyuşturucu testi sonucu belli oldu: Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama

Kıymetli dostlarım, Meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hayatımda hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim. Geçtiğimiz günlerde, yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. Sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi. Bugün adli tıp raporum çıktı. Ben kendimden emindim. Adli tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkimin olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Bu süreçte bana inanan, güvenen, desteklerini yollayan ve benden dualarını esirgemeyen aileme, sevdiklerime, dinleyenlerime, dostlarıma, sanatçı arkadaşlarıma sonsuz Şükranlarımı sunuyorum. Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdır. Alnım ak, başım dik. Hepinize sevgiler, selamlar.