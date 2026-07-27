https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/unlu-rapci-blok3e-suikast-plani-ortaya-cikti-turkiyede-ses-getirecek-bir-is-olacak-1107577293.html

Ünlü rapçi Blok3'e suikast planı ortaya çıktı: 'Türkiye'de ses getirecek bir iş olacak'

Ünlü rapçi Blok3'e suikast planı ortaya çıktı: 'Türkiye'de ses getirecek bir iş olacak'

Sputnik Türkiye

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik bir operasyonda, Blok3 olarak tanınan ünlü rapçı Hakan Aydın'a yönelik bir suikast planının da detayları ortaya çıktı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T14:01+0300

2026-07-27T14:01+0300

2026-07-27T14:01+0300

türki̇ye

blok3

i̇stanbul

muğla

yeni nesil çete

suikast girişimi

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Yeni nesil suç örgütleri arasında yer alan 'Şapkalılar Çetesi'nin Blok3 olarak bilinen ünlü rapçi Hakan Aydın'a yönelik bir suikast operasyonuna hazırlandıklarını gözler önüne serdi. Çete üyelerinin telefonlarında yapılan incelemelerde ünlü ismin anlık konumunun paylaşıldığı ve 'Türkiye'de ses getirecek bir iş' denildiği ortaya çıktı. Şapkalılar suç örgütüne operasyonİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen organize suç soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre, kamuoyunda "Blok3" adıyla tanınan rap sanatçısı Hakan Aydın'a yönelik saldırı hazırlığında oldukları öne sürülen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Beşiktaş'ta araç kundaklama Beylikdüzü'nde ise işyeri kurşunlama olayının peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yeni nesil çete üyelerini tek tek tespit etti. İlk olarak olayı gerçekleştirenlerden F.K. ardından onunla bağlantılı 6 kişi tespit edildi.Silah ve maddi destek örgüt bağlantılı kişilerden Polis ekiplerinin yaptığı soruşturma kapsamında kamuoyunda "Şapkalılar" olarak bilinen organize suç yapılanmasına yönelik çalışma aşladı. Emniyet ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, bazı şüphelilerin Hakan Aydın'a yönelik saldırı planı içerisinde olduğu iddia edildi. Soruşturma dosyasında, saldırıda kullanılacağı değerlendirilen silah ve maddi desteğin örgüt bağlantılı kişiler tarafından sağlandığı öne sürüldü.Muğla'da yakalandılar Şüphelilerin yurt dışı kayıtlı GSM hatları kullandıkları ve Signal uygulaması üzerinden kapalı bir grup aracılığıyla iletişim kurdukları öne sürüldü. Dosyada yer alan iddialara göre, söz konusu grup içerisinde saldırıya ilişkin talimat ve konum bilgilerinin paylaşıldığı belirtildi.Şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları araçlarla Muğla'ya gittiklerinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştıkları ve kısa süreli bir kovalamacanın ardından yakalandıkları öğrenildi. Suikast planı cep telefonlarından çıktı Polis tarafından şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede ise "Blok" adı verilen grupta ünlü rapçi Hakan Aydın'ın kaldığı otellerin konumu, araçlarının görselleri ve farklı bilgilerinin yer aldığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin kendi aralarında "Türkiye'de ses getirecek bir iş olacak" dediği belirlendi. Gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/yeni-nesil-suc-orgutlerine-operasyon-5-milyar-66-milyonluk-kara-para-trafigi-ortaya-cikti-1106879029.html

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