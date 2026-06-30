https://anlatilaninotesi.com.tr/20260630/yeni-nesil-suc-orgutlerine-operasyon-5-milyar-66-milyonluk-kara-para-trafigi-ortaya-cikti-1106879029.html

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 milyar 66 milyonluk kara para trafiği ortaya çıktı

Yeni nesil suç örgütlerine operasyon: 5 milyar 66 milyonluk kara para trafiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine yönelik Ankara ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendiğini belirtti. 30.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-30T12:14+0300

2026-06-30T12:14+0300

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türki̇ye

akın gürlek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'yeni nesil suç örgütlerine' yönelik Ankara ve İstanbul'da operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Bakan Gürlek 5 milyar 66 milyon TL'yi bulan kara para trafiğini yönettiği belirlenen 28 kişinin gözaltına alındığını kaydederek, "Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz" dedi. 5 milyar 66 milyonluk kara para trafiğiSosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getirdi. Geçen hafta 81 ilde 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen genelge ile cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini hatırlatan Bakan Gürlek şunları kaydetti: "Bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL’yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi. Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz! Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/icisleri-bakanligi-duyurdu-gecici-koruma-altindaki-yabancilara-calisma-izni-muafiyeti-getirildi-1106800307.html

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akın gürlek, masak, kara para, çete, operasyon, kara para aklama, yeni nesil çete