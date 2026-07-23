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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-unlu-yonetmen-ezel-akay-hakkinda-karar-1107501397.html
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.Operasyon kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Kazım Akay tutuklanırken, Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yonetmen-ezel-akay-ve-kardesi-uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alindi-1107477698.html
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ezel akay, bursa, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
ezel akay, bursa, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

17:52 23.07.2026 (güncellendi: 18:06 23.07.2026)
© Kadir İnciYönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
© Kadir İnci
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Kazım Akay tutuklanırken, Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2026
TÜRKİYE
Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltında: Narkotik köpekleri evde yapılan aramada Hint keneviri ve esrar buldu
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