https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-unlu-yonetmen-ezel-akay-hakkinda-karar-1107501397.html
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren... 23.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-23T17:52+0300
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.Operasyon kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Kazım Akay tutuklanırken, Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yonetmen-ezel-akay-ve-kardesi-uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alindi-1107477698.html
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ezel akay, bursa, türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kullanmaya özendirme
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:52 23.07.2026 (güncellendi: 18:06 23.07.2026)
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Kazım Akay tutuklanırken, Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.