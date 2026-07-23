https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinmisti-unlu-yonetmen-ezel-akay-hakkinda-karar-1107501397.html

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar

Sputnik Türkiye

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kardeşi Eren... 23.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-23T17:52+0300

2026-07-23T17:52+0300

2026-07-23T18:06+0300

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın evinde Hint keneviri yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adreste yapılan aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçirildi.Operasyon kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Kazım Akay tutuklanırken, Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260723/yonetmen-ezel-akay-ve-kardesi-uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alindi-1107477698.html

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