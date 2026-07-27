https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/ucm-guvenilirligini-yitirdi-dunya-sahnesindeki-otoritesi-ve-konumu-ise-ciddi-sekilde-zayifladi-1107584782.html
‘UCM güvenilirliğini yitirdi, dünya sahnesindeki otoritesi ve konumu ise ciddi şekilde zayıfladı’
‘UCM güvenilirliğini yitirdi, dünya sahnesindeki otoritesi ve konumu ise ciddi şekilde zayıfladı’
Sputnik Türkiye
UCM Başsavcısı Khan'ın görevden uzaklaştırılarak dokunulmazlığının kaldırılmasını yorumlayan Lübnanlı uzman Tans, bu olayın mahkemenin güvenirliğini... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T22:03+0300
2026-07-27T22:03+0300
2026-07-27T22:03+0300
görüş
karim khan
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski Başsavcısı Karim Khan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasının, bu kişinin masumları yargılamaya çalışması gerekçesiyle Rusya'ya yargılanmak üzere iadesini sağlamaya yardımcı olacağını açıkladı.Lübnanlı bağımsız siyaset bilimci ve uluslararası hukukçu Prof. Said Tans, UCM etrafındaki durumu Sputnik’e yorumladı."UCM Başsavcısının görevden uzaklaştırılması, bir personel değişikliği veya üst düzey bir yetkilinin görevden alınmasından daha fazlasıdır, Mahkemenin 2002'deki kuruluşundan bu yana tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Bu, Başsavcının kişiliğiyle ilgili olmaktan çok, UCM’nin hassas bir dengeyi koruma yeteneğiyle ilgilidir, kendi üst düzey yönetimini sorumlu tutmak ve aynı zamanda bağımsızlığını dış siyasi baskıdan korumak" diye konuşan Tans, sözlerini şöyle sürdürdü:Ayrıca, bu olayın Roma Statüsü sisteminin tamamının fiilen ortadan kaldırılmasına işaret ettiğine dikkat çeken Tans, "UCM’nin varlığı, temel görevleri ve prosedürleri tehlikeye girmiş durumda. Bu olay, özellikle büyük devletlerin bu kurumdan ayrılma yönündeki sürekli çağrıları göz önüne alındığında, bu örgütün dağılma sürecini tetikleyebilir. UCM’nin tamamen çökmesi çok kısa süreli bir şey olmasa da, Mahkeme şimdiden güvenilirliğini kaybetti, küresel sahnedeki otoritesi ve konumu kritik derecede zayıfladı" diyerek, şöyle devam etti:
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karim khan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sputnik
karim khan, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sputnik
‘UCM güvenilirliğini yitirdi, dünya sahnesindeki otoritesi ve konumu ise ciddi şekilde zayıfladı’
UCM Başsavcısı Khan'ın görevden uzaklaştırılarak dokunulmazlığının kaldırılmasını yorumlayan Lübnanlı uzman Tans, bu olayın mahkemenin güvenirliğini yitirmesine yol açtığını ve dünya sahnesindeki otoritesini ciddi bir şekilde sarstığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) eski Başsavcısı Karim Khan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasının, bu kişinin masumları yargılamaya çalışması gerekçesiyle Rusya'ya yargılanmak üzere iadesini sağlamaya yardımcı olacağını açıkladı.
Lübnanlı bağımsız siyaset bilimci ve uluslararası hukukçu Prof. Said Tans, UCM etrafındaki durumu Sputnik’e yorumladı.
"UCM Başsavcısının görevden uzaklaştırılması, bir personel değişikliği veya üst düzey bir yetkilinin görevden alınmasından daha fazlasıdır, Mahkemenin 2002'deki kuruluşundan bu yana tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Bu, Başsavcının kişiliğiyle ilgili olmaktan çok, UCM’nin hassas bir dengeyi koruma yeteneğiyle ilgilidir, kendi üst düzey yönetimini sorumlu tutmak ve aynı zamanda bağımsızlığını dış siyasi baskıdan korumak" diye konuşan Tans, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu karar uluslararası toplumu ikiye böldü. Yarısı UCM’nin Başsavcı için bile istisna yapmayarak herkesin hukuk önünde eşitliğini kanıtladığına inanıyor. Karşıt görüştekiler ise, bunu uluslararası adaleti kelimenin tam anlamıyla kuşatan yaygın bir siyasi baskının tezahürü olarak görüyor. Bir avukat olarak ben, Karim Khan'ın görevden alınmasının, yüksek siyaset ile küresel adalet arasında doğrudan bir çatışma olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca, bu olayın Roma Statüsü sisteminin tamamının fiilen ortadan kaldırılmasına işaret ettiğine dikkat çeken Tans, "UCM’nin varlığı, temel görevleri ve prosedürleri tehlikeye girmiş durumda. Bu olay, özellikle büyük devletlerin bu kurumdan ayrılma yönündeki sürekli çağrıları göz önüne alındığında, bu örgütün dağılma sürecini tetikleyebilir. UCM’nin tamamen çökmesi çok kısa süreli bir şey olmasa da, Mahkeme şimdiden güvenilirliğini kaybetti, küresel sahnedeki otoritesi ve konumu kritik derecede zayıfladı" diyerek, şöyle devam etti:
Bu bağlamda doğal olarak eski başsavcının geleceği hakkında bir soru ortaya çıkıyor. Ne yazık ki ben, Karim Khan’ın Rusya'ya iade edilebileceği senaryosunu dışlıyorum, zira istifasının arkasında büyük olasılıkla kişisel motifleri ve çıkarları olan Batılı devletler vardı.