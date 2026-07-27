https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/turkmenistandan-hazar-denizindeki-saldiriya-tepki-kabul-edilemez-1107575813.html
Türkmenistan’dan Hazar Denizi'ndeki saldırıya tepki: ‘Kabul edilemez’
Türkmenistan’dan Hazar Denizi'ndeki saldırıya tepki: ‘Kabul edilemez’
Sputnik Türkiye
İran ticaret gemisine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak Hazar Denizi'ndeki sivil... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T13:40+0300
2026-07-27T13:40+0300
2026-07-27T12:41+0300
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Hazar Denizi'nde bir ticaret gemisine düzenlenen ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bölge ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası basında yer alan haberlerin ardından resmi internet sitesinden yazılı bir bildiri yayımlayarak olay kınadı.‘Hazar barış, uzlaşı ve iyi komşuluk denizidir’Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Hazar Denizi sularında gerçekleşen bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemezolduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?İran Dışişleri Bakanlığı, 25 TemmuzCumartesi günü erken saatlerde Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde İran bayraklı bir ticaret gemisini hedef aldığını duyurmuştu. Rusya'nın Hazar kıyısındaki Astrahan limanından kalkarak İran'ın Enzeli limanına doğru sivil yük taşıyan gemiye düzenlenen saldırıda bir denizci yaşamını yitirmiş, bir denizci de yaralanmıştı.İran Meclisi: 'Cevapsız kalmayacak'Saldırının ardından İran Meclisi Dış Politikalar ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de sosyal medya platformu X üzerinden sert bir açıklama yapmıştı. Azizi, Ukrayna’nın İran ticaret gemisine yönelik saldırısının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "İran’a yönelik her türlü saldırının bir bedeli olmuştur ve bu kural bugün de geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı.
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türkmenistan, türkmenistan dışişleri bakanlığı, hazar denizi, ukrayna, i̇ran, i̇ran meclisi
türkmenistan, türkmenistan dışişleri bakanlığı, hazar denizi, ukrayna, i̇ran, i̇ran meclisi
Türkmenistan’dan Hazar Denizi'ndeki saldırıya tepki: ‘Kabul edilemez’
İran ticaret gemisine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak Hazar Denizi'ndeki sivil gemilere yönelik saldırıların asla kabul edilemeyeceğini duyurdu. Aşkabat yönetimi, Hazar'ın ‘barış ve komşuluk denizi’ olduğunu vurguladı.
Hazar Denizi'nde bir ticaret gemisine düzenlenen ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bölge ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası basında yer alan haberlerin ardından resmi internet sitesinden yazılı bir bildiri yayımlayarak olay kınadı.
‘Hazar barış, uzlaşı ve iyi komşuluk denizidir’
Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Hazar Denizi sularında gerçekleşen bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemezolduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"25 Temmuz 2026 tarihinde uluslararası basında, Hazar Denizi'nde bir deniz taşıtına saldırı düzenlendiğine dair haberler yer almıştır. Bu doğrultuda Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu beyan eder. Türkmenistan, bir Hazar ülkesi ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış daimi tarafsızlık statüsüne sahip bir devlet olarak, Hazar’ın bir barış, uzlaşı ve iyi komşuluk denizi olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır."
İran Dışişleri Bakanlığı, 25 TemmuzCumartesi günü erken saatlerde Ukrayna ordusunun Hazar Denizi'nde İran bayraklı bir ticaret gemisini hedef aldığını duyurmuştu. Rusya'nın Hazar kıyısındaki Astrahan limanından kalkarak İran'ın Enzeli limanına doğru sivil yük taşıyan gemiye düzenlenen saldırıda bir denizci yaşamını yitirmiş, bir denizci de yaralanmıştı.
İran Meclisi: 'Cevapsız kalmayacak'
Saldırının ardından İran Meclisi Dış Politikalar ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de sosyal medya platformu X üzerinden sert bir açıklama yapmıştı. Azizi, Ukrayna’nın İran ticaret gemisine yönelik saldırısının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "İran’a yönelik her türlü saldırının bir bedeli olmuştur ve bu kural bugün de geçerliliğini korumaktadır" ifadelerini kullandı.