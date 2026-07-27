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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/irandan-ukraynanin-muttefiklerine-sert-ikaz-zelenskiyi-kontrol-edin-sorumluluga-ortaksiniz-1107575494.html
İran’dan Ukrayna’nın müttefiklerine sert ikaz: ‘Zelenskiy’i kontrol edin, sorumluluğa ortaksınız’
İran’dan Ukrayna’nın müttefiklerine sert ikaz: ‘Zelenskiy’i kontrol edin, sorumluluğa ortaksınız’
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen ve bir mürettebatın hayatını kaybettiği saldırının ardından Ukrayna’yı ve ona... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında, Kiev yönetiminin eylemlerinin küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Ukrayna'yı destekleyen tüm ülkelerin bu süreçteki sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.‘1. Dünya Savaşı öncesindeki anarşistlere benziyor’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in tutumunu sert bir dille eleştiren Bekayi, tarihsel bir benzetmede bulunarak şu ifadeleri kullandı:‘Efendileri Zelenskiy’i dizginlemeli’İranlı sözcü, Zelenskiy’in kontrolsüz hareketlerinin küresel bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunarak, Batılı ülkelere çağrıda bulundu. Bekayi, "Zelenskiy’in arkasında duranlar ve onu yönlendirenler, kendisini daha iyi kontrol etmelidir. Aksi takdirde bu tür eylemler tüm dünya için son derece ağır sonuçlar doğuracak" dedi.Ne olmuştu?İran Dışişleri Bakanlığı tarafından 25 Temmuz'da yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nde seyreden bir İran ticaret gemisinin Ukrayna güçleri tarafından hedef alındığı belirtilmişti. Düzenlenen saldırı sonucunda gemide bulunan bir mürettebatın yaşamını yitirdiği bildirilmişti.‘İran şu an ABD ile hiçbir görüşme yürütmüyor’İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın ABD ile diplomatik temaslarına ilişkin son durumu değerlendirdi.Karşı tarafın saldırgan politikalarına dikkat çeken İranlı diplomat, şu ifadeleri kullandı:Sözcü Bekayi, diplomatik kanalların yeniden açılmasının ancak ABD’nin yaklaşımına bağlıolduğunu belirterek, Washington yönetimi mevcut politikalarından vazgeçmediği ve yaklaşımını değiştirmediği sürece ABD ile "akılcı ve mantıklı" bir diplomatik sürecin başlatılmasının imkânsız olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-nikolayev-limaninda-iki-yuk-gemisini-vurdu-sihalar-kullanildi-1107575217.html
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i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, ukrayna, hazar denizi

İran’dan Ukrayna’nın müttefiklerine sert ikaz: ‘Zelenskiy’i kontrol edin, sorumluluğa ortaksınız’

13:18 27.07.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen ve bir mürettebatın hayatını kaybettiği saldırının ardından Ukrayna’yı ve ona destek veren Batılı ülkeleri uyardı. Tahran yönetimi, Kiev’in "agresif eylemlerinden" destekçilerinin de sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında, Kiev yönetiminin eylemlerinin küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Ukrayna'yı destekleyen tüm ülkelerin bu süreçteki sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

‘1. Dünya Savaşı öncesindeki anarşistlere benziyor’

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in tutumunu sert bir dille eleştiren Bekayi, tarihsel bir benzetmede bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Ukrayna rejimini şu ya da bu şekilde destekleyen tüm taraflar bu konuda sorumluluk taşımalı. Ukrayna Başkanı'nın sergilediği davranışlar, 1. Dünya Savaşı öncesinde tüm Avrupa'yı etkileyen tehlikeli ve kışkırtıcı eylemler imza atan anarşistlerin tutumunu andırıyor."

‘Efendileri Zelenskiy’i dizginlemeli’

İranlı sözcü, Zelenskiy’in kontrolsüz hareketlerinin küresel bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunarak, Batılı ülkelere çağrıda bulundu. Bekayi, "Zelenskiy’in arkasında duranlar ve onu yönlendirenler, kendisini daha iyi kontrol etmelidir. Aksi takdirde bu tür eylemler tüm dünya için son derece ağır sonuçlar doğuracak" dedi.

Ne olmuştu?

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından 25 Temmuz'da yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nde seyreden bir İran ticaret gemisinin Ukrayna güçleri tarafından hedef alındığı belirtilmişti. Düzenlenen saldırı sonucunda gemide bulunan bir mürettebatın yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

‘İran şu an ABD ile hiçbir görüşme yürütmüyor’

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın ABD ile diplomatik temaslarına ilişkin son durumu değerlendirdi.
Karşı tarafın saldırgan politikalarına dikkat çeken İranlı diplomat, şu ifadeleri kullandı:
"Karşı taraf İran’a yönelik saldırı ve eylemlerine devam ettiği sürece, bizim tüm dikkatimiz ve odağımız yalnızca ülkenin savunmasında olacak... Şu an itibarıyla ABD ile yürütülen hiçbir müzakere veya görüşme yok."
Sözcü Bekayi, diplomatik kanalların yeniden açılmasının ancak ABD’nin yaklaşımına bağlıolduğunu belirterek, Washington yönetimi mevcut politikalarından vazgeçmediği ve yaklaşımını değiştirmediği sürece ABD ile "akılcı ve mantıklı" bir diplomatik sürecin başlatılmasının imkânsız olduğunu sözlerine ekledi.
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