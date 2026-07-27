https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/irandan-ukraynanin-muttefiklerine-sert-ikaz-zelenskiyi-kontrol-edin-sorumluluga-ortaksiniz-1107575494.html

İran’dan Ukrayna’nın müttefiklerine sert ikaz: ‘Zelenskiy’i kontrol edin, sorumluluğa ortaksınız’

İran’dan Ukrayna’nın müttefiklerine sert ikaz: ‘Zelenskiy’i kontrol edin, sorumluluğa ortaksınız’

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi'nde bir İran ticaret gemisine düzenlenen ve bir mürettebatın hayatını kaybettiği saldırının ardından Ukrayna’yı ve ona... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T13:18+0300

2026-07-27T13:18+0300

2026-07-27T12:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

i̇ran

i̇ran dışişleri bakanlığı

i̇smail bekayi

ukrayna

hazar denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/04/1105480648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f502d526a0bfa8c2392541af968c6ed1.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında, Kiev yönetiminin eylemlerinin küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Ukrayna'yı destekleyen tüm ülkelerin bu süreçteki sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini kaydetti.‘1. Dünya Savaşı öncesindeki anarşistlere benziyor’Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in tutumunu sert bir dille eleştiren Bekayi, tarihsel bir benzetmede bulunarak şu ifadeleri kullandı:‘Efendileri Zelenskiy’i dizginlemeli’İranlı sözcü, Zelenskiy’in kontrolsüz hareketlerinin küresel bir felakete yol açabileceği uyarısında bulunarak, Batılı ülkelere çağrıda bulundu. Bekayi, "Zelenskiy’in arkasında duranlar ve onu yönlendirenler, kendisini daha iyi kontrol etmelidir. Aksi takdirde bu tür eylemler tüm dünya için son derece ağır sonuçlar doğuracak" dedi.Ne olmuştu?İran Dışişleri Bakanlığı tarafından 25 Temmuz'da yapılan açıklamada, Hazar Denizi'nde seyreden bir İran ticaret gemisinin Ukrayna güçleri tarafından hedef alındığı belirtilmişti. Düzenlenen saldırı sonucunda gemide bulunan bir mürettebatın yaşamını yitirdiği bildirilmişti.‘İran şu an ABD ile hiçbir görüşme yürütmüyor’İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın ABD ile diplomatik temaslarına ilişkin son durumu değerlendirdi.Karşı tarafın saldırgan politikalarına dikkat çeken İranlı diplomat, şu ifadeleri kullandı:Sözcü Bekayi, diplomatik kanalların yeniden açılmasının ancak ABD’nin yaklaşımına bağlıolduğunu belirterek, Washington yönetimi mevcut politikalarından vazgeçmediği ve yaklaşımını değiştirmediği sürece ABD ile "akılcı ve mantıklı" bir diplomatik sürecin başlatılmasının imkânsız olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-nikolayev-limaninda-iki-yuk-gemisini-vurdu-sihalar-kullanildi-1107575217.html

i̇ran

ukrayna

hazar denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, i̇smail bekayi, ukrayna, hazar denizi