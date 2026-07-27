https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/turkiyede-75-yildir-boylesi-gorulmedi-bilim-insanlari-daha-da-artacak-diyerek-uyardi-1107576629.html

Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi: Bilim insanları 'daha da artacak' diyerek uyardı

Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi: Bilim insanları 'daha da artacak' diyerek uyardı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de sıcak hava dalgalarının şiddetiyle ilgili yapılan araştırmaya göre, 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T13:32+0300

2026-07-27T13:32+0300

2026-07-27T13:32+0300

türki̇ye

meteoroloji

rekor sıcaklık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/13/1107370181_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e56a12ef174bab618d4f3cb059ccf5da.jpg

Bilim insanları tarafından yapılan çalışmaya göre, Türkiye'de 2023 ve 2025 yazları son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarına sahne oldu. 2023'te sıcak hava dalgalarının büyüklüğü referans döneme göre 7 kattan fazla artarken, 2025'te aynı değer referans dönemin yaklaşık 11 katına çıktı. Kötü haberlerden biri ise gelecek senaryolarına göre ise sıcak gün artacak. Türkiye'de sıcak hava dalgaları mercek altına alındıİTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Barış Önol ile Meteoroloji mühendisi Tolga Karakaya tarafından yürütülen çalışmada, Türkiye'deki sıcak hava dalgalarının 1950-2025 dönemindeki değişimi incelendi. Günlük maksimum sıcaklık verilerine dayanan "Sıcak Hava Dalgası Büyüklük İndeksi (HWMId)" kullanılan araştırmada, sıcak hava dalgalarının yıllık gerçekleşen en şiddetli değeri ve yıllık toplam değerlerinin zamansal ve mekansal değişimi analiz edildi.Ortalama yaz sıcaklığı rekor kırdıAraştırmaya göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgalarının büyüklüğünde güçlü bir artış eğilimi bulunuyor. Yaz mevsimi ortalama sıcaklıkları 1970-1990 döneminde 22-23 derece aralığında seyrederken, 2000'li yılların başından itibaren hızlanan ısınma eğilimiyle bu değerler 24-25 derece seviyelerine yükseldi. Ortalama yaz sıcaklığı 2024'te 26,1 dereceye ulaşarak rekor kırdı.Ortalama sıcaklıklardaki artışın yanı sıra aşırı sıcak hava olaylarının şiddetindeki değişim de dikkat çekiyor. Referans dönem 1980-2009 için ortalama HWMId değeri tekil sıcak hava dalgası dikkate alındığında 1,29, yıllık toplamda ise HWMId değeri 1,68 olarak hesaplandı. 2000 yılı öncesinde yıllık toplam değerleri büyük ölçüde 1,6'nın altında kaldı. Buna karşılık, 2010 sonrasında sıcak hava dalgalarının şiddetinde belirgin bir rejim değişimi yaşandı ve yıllık gerçekleşen sıcak hava dalgalarının toplam şiddet ortalamaları tarihsel referans dönemin yaklaşık 3 katına ulaştı.Son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgaları yaşandıSıcak hava dalgaları açısından 2023 ve 2025 yazları olağanüstü yıllar oldu. 2023 ve 2025 yazlarında son 75 yılın en güçlü sıcak hava dalgaları yaşandı. 2023 yazındaki sıcak hava dalgalarının büyüklüğünün yıllık alansal ortalaması referans döneme göre 7 kattan fazla arttı, 2025'te ise aynı değer referans dönemin yaklaşık 11 katına çıktı.Ortalama yaz sıcaklıklarının en yüksek değere ulaştığı 2024 yazında ise sıcak hava dalgası büyüklük yönünden referans döneme göre tekil sıcak hava dalgasında yaklaşık yüzde 95, yıllık toplamda ise yüzde 150 daha yüksek gerçekleşti.Bu durum yaz mevsimi ortalama sıcaklıklarının rekor düzeyde yüksek gerçekleşmesinin her zaman en şiddetli sıcak hava dalgalarıyla örtüşmediğini gösterdi. Sıcak hava dalgaları, atmosferik blokajlar, sıcak hava taşınımı, yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları, kuraklık ve toprak nemi gibi yerel ve küresel ölçekli süreçlerin ortak katkısıyla karmaşık ve doğrusal olmayan bir yapıda gelişti.Sıcak gün sayısında artış bekleniyorBilim insanlarının gelecek senaryolarını ele aldıkları başka bir çalışmada ise 1976-2005 yıllarında İstanbul, Ankara, Antalya, Konya ve İzmir'de yılda ortalama 3-5 gün civarında olan sıcak hava dalgasının etkili olduğu gün sayısının, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin kötümser senaryosu altında, 2021–2050 döneminde, İstanbul, Ankara ve Konya'da yaklaşık 16, Antalya'da 18 ve İzmir'de ise 23 güne kadar çıkabileceğini göstermişti.Yüzyılın ikinci yarısında ise (2051-2080) İstanbul ve Ankara'da yaklaşık 38, Antalya ve Konya'da 40 ve İzmir'de ise 53 güne kadar çıkabileceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/akomdan-aciklama-sicak-hava-geri-geliyor-sicaklik-10-derece-artacak-1107555741.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, rekor sıcaklık