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AKOM'dan açıklama: Sıcak hava geri geliyor, sıcaklık 10 derece artacak
AKOM'dan açıklama: Sıcak hava geri geliyor, sıcaklık 10 derece artacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), serin ve yağışlı havanın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini açıkladı... 26.07.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı havanın bugün öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini duyurdu. Sıcak hava geri geliyorAKOM'un 26 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları gün içinde hızla yükselirken, kentte hafta boyunca sıcak ve açık bir hava etkili olacak.Raporda, sıcaklıkların bugünden itibaren 16 ila 18 derece artış göstererek hafta boyunca 28 ila 32 derece arasında seyredeceği belirtildi. Gökyüzünün ise ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık olması bekleniyor.AKOM'un tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 27 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye, gece saatlerinde ise 23 dereceye gerilemesi bekleniyor. Nem oranının gün boyunca yüzde 40 ile 80 arasında değişeceği, lodos yönünden esecek rüzgârın ise hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olacağı tahmin ediliyor.Hava 32 dereceye yükselecekRapora göre, 27 Temmuz Pazartesi gününden 1 Ağustos Cumartesi gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında değişeceği öngörülüyor.AKOM ayrıca, bugün kent genelinde yerel olarak metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış görülebileceğini, ancak bu yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi. Yetkililer, sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/serin-hava-gidiyor-sicaklar-artacak-yagislar-karadenize-kaydi-9-ile-sari-kodlu-uyari-1107547060.html
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i̇stanbul, istanbul hava durumu, sıcak hava
i̇stanbul, istanbul hava durumu, sıcak hava

AKOM'dan açıklama: Sıcak hava geri geliyor, sıcaklık 10 derece artacak

14:34 26.07.2026 (güncellendi: 14:40 26.07.2026)
© Beyza Cömertİstanbul'da sıcak hava
İstanbul'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© Beyza Cömert
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), serin ve yağışlı havanın bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceğini açıkladı. Kentte hava sıcaklığının hafta boyunca 28 ila 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkili olan serin ve yağışlı havanın bugün öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini duyurdu.

Sıcak hava geri geliyor

AKOM'un 26 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları gün içinde hızla yükselirken, kentte hafta boyunca sıcak ve açık bir hava etkili olacak.
Raporda, sıcaklıkların bugünden itibaren 16 ila 18 derece artış göstererek hafta boyunca 28 ila 32 derece arasında seyredeceği belirtildi. Gökyüzünün ise ağırlıklı olarak az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
AKOM'un tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığı öğle saatlerinde 27 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 25 dereceye, gece saatlerinde ise 23 dereceye gerilemesi bekleniyor. Nem oranının gün boyunca yüzde 40 ile 80 arasında değişeceği, lodos yönünden esecek rüzgârın ise hafif, zaman zaman orta kuvvette etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava 32 dereceye yükselecek

Rapora göre, 27 Temmuz Pazartesi gününden 1 Ağustos Cumartesi gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 30 ila 32 derece arasında değişeceği öngörülüyor.
AKOM ayrıca, bugün kent genelinde yerel olarak metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış görülebileceğini, ancak bu yağışların günün ilerleyen saatlerinde etkisini kaybedeceğini bildirdi. Yetkililer, sıcaklıkların yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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