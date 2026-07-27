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Televizyon izlemek beyin hacmini küçültüyor
Televizyon izlemek beyin hacmini küçültüyor
Sputnik Türkiye
Çocuklukta sıkça duyulan "Televizyon beynini eritir" uyarısı, yeni bir araştırmayla bilimsel açıdan yeniden gündeme geldi. Yapılan çalışma, uzun süre... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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2026-07-27T13:25+0300
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Alzheimer's and Dementia dergisinde yayımlanan araştırmada, 1.700'den fazla yetişkin yaklaşık 24 yıl boyunca takip edildi. Araştırma sonucunda, orta yaşlarda uzun süre televizyon izleyen erkeklerin beyin hacimlerinde küçülme görüldü.Bilim insanları, küçülmenin özellikle Alzheimer hastalığına karşı hassas olan beyin bölgelerinde meydana geldiğini ve bunun bilişsel gerilemeyle ilişkili hasarların artmasıyla bağlantılı olduğunu belirledi.Araştırmada ayrıca, günün büyük bölümünü oturarak geçirse de bulmaca çözen, e-posta yanıtlayan veya zihinsel çaba gerektiren aktivitelerle uğraşan kişilerin beyin yapılarının daha sağlıklı kaldığı tespit edildi.Çalışmada televizyon izleme ile beyin yapısındaki değişim arasındaki ilişkinin erkeklerde kadınlara göre daha belirgin olduğu görüldü. Uzmanlar, bunun kadınların oturma sürelerini daha sık bölmesi veya biyolojik farklılıklardan kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.Araştırmacılar, beyin sağlığı açısından sadece ne kadar süre oturulduğunun değil, otururken hangi faaliyetlerin yapıldığının da önemli olduğuna dikkat çekti. Televizyon izlemenin zihinsel açıdan pasif bir aktivite olduğu, buna karşılık okuma, yazma ve problem çözme gibi zihinsel faaliyetlerin beynin yaşlanmaya karşı direncini artırdığı ifade edildi.
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televizyon
televizyon

Televizyon izlemek beyin hacmini küçültüyor

13:25 27.07.2026
Dizi izleyen kadın (Temsili Görsel)
Dizi izleyen kadın (Temsili Görsel) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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Çocuklukta sıkça duyulan "Televizyon beynini eritir" uyarısı, yeni bir araştırmayla bilimsel açıdan yeniden gündeme geldi. Yapılan çalışma, uzun süre televizyon izlemenin beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya koydu.
Alzheimer's and Dementia dergisinde yayımlanan araştırmada, 1.700'den fazla yetişkin yaklaşık 24 yıl boyunca takip edildi. Araştırma sonucunda, orta yaşlarda uzun süre televizyon izleyen erkeklerin beyin hacimlerinde küçülme görüldü.
Bilim insanları, küçülmenin özellikle Alzheimer hastalığına karşı hassas olan beyin bölgelerinde meydana geldiğini ve bunun bilişsel gerilemeyle ilişkili hasarların artmasıyla bağlantılı olduğunu belirledi.
Araştırmada ayrıca, günün büyük bölümünü oturarak geçirse de bulmaca çözen, e-posta yanıtlayan veya zihinsel çaba gerektiren aktivitelerle uğraşan kişilerin beyin yapılarının daha sağlıklı kaldığı tespit edildi.
Çalışmada televizyon izleme ile beyin yapısındaki değişim arasındaki ilişkinin erkeklerde kadınlara göre daha belirgin olduğu görüldü.
Uzmanlar, bunun kadınların oturma sürelerini daha sık bölmesi veya biyolojik farklılıklardan kaynaklanabileceğini değerlendiriyor.
Araştırmacılar, beyin sağlığı açısından sadece ne kadar süre oturulduğunun değil, otururken hangi faaliyetlerin yapıldığının da önemli olduğuna dikkat çekti.
Televizyon izlemenin zihinsel açıdan pasif bir aktivite olduğu, buna karşılık okuma, yazma ve problem çözme gibi zihinsel faaliyetlerin beynin yaşlanmaya karşı direncini artırdığı ifade edildi.
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