https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sicakliklar-yukseliyor-bugun-hava-nasil-olacak-1107562614.html

Sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugün itibaren yükseliyor. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında kısa süreli... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T06:56+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/akomdan-aciklama-sicak-hava-geri-geliyor-sicaklik-10-derece-artacak-1107555741.html

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