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Sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugün itibaren yükseliyor. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında kısa süreli... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, istanbul hava durumu
hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, istanbul hava durumu

Sıcaklıklar yükseliyor: Bugün hava nasıl olacak?

06:56 27.07.2026 (güncellendi: 07:00 27.07.2026)
© AA / Yauhen Yerchaksıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AA / Yauhen Yerchak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugün itibaren yükseliyor. Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarında kısa süreli yerel yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Temmuz hava durumu tahminlerine göre Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 32°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 34°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 29°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 32°C - Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar - 30°C - Az bulutlu ve açık
Denizli - 37°C - Az bulutlu ve açık
İzmir - 36°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 36°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 37°C - Az bulutlu ve açık
Antalya - 37°C - Az bulutlu ve açık
Burdur - 33°C - Az bulutlu ve açık
Hatay - 33°C - Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 26°C - Az bulutlu ve açık
Eskişehir - 31°C - Az bulutlu ve açık
Konya - 27°C - Az bulutlu ve açık
Nevşehir - 26°C - Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 30°C - Az bulutlu ve açık
Düzce - 31°C - Az bulutlu ve açık
Kastamonu - 28°C - Az bulutlu ve açık
Zonguldak - 28°C - Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 29°C - Parçalı bulutlu
Rize - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 28°C - Parçalı bulutlu
Trabzon - 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Kars - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Malatya - 33°C - Az bulutlu ve açık
Van - 29°C - Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 38°C - Az bulutlu ve açık
Mardin - 36°C - Az bulutlu ve açık
Siirt - 37°C - Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa - 38°C - Az bulutlu ve açık
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