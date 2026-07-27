https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/seattledaki-yemek-festivalinde-silahli-saldiri-2-kisi-oldu-5-yarali-supheli-gozaltinda-1107565823.html
Seattle'daki yemek festivalinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 5 yaralı, şüpheli gözaltında
Seattle'daki yemek festivalinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 5 yaralı, şüpheli gözaltında
Sputnik Türkiye
ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen geleneksel 'Bite of Seattle' yemek festivalinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T09:15+0300
2026-07-27T09:15+0300
2026-07-27T09:15+0300
dünya
abd
seattle
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107565331_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_377cce0e12d0461ddd5a90d71874c0ae.jpg
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde düzenlenen "Bite of Seattle" yemek festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Seattle İtfaiye Departmanı Sözcüsü Grace Nunez, saldırının yerel saatle 18.00 sıralarında, festival sırasında gerçekleştiğini bildirdi.Nunez, olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere yaralanan 5 kişinin Harborview Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, yaralılar arasında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.Harborview Tıp Merkezi Sözcüsü Susan Gregg, kol, karın ve bacaklarından yaralanan kişilerin tedavi altına alındığını, hastanenin güvenlik amacıyla kısmi karantinaya alındığını duyurdu.Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken festival alanı tahliye edildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı.Şüpheli gözaltına alındıSeattle Belediye Başkanı Katie Wilson, saldırıyla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin soruşturma sürüyor.Washington Eyalet Valisi Bob Ferguson, eyalet devriyesine bağlı özel harekat ekiplerinin yerel polise destek vermek üzere bölgeye gönderildiğini belirterek, "Dualarım kurbanların aileleri ve halkın güvenliğini sağlamak için görev yapan ekiplerle" ifadelerini kullandı.1982 yılından bu yana düzenlenen ve yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı "Bite of Seattle" festivali, kentin en büyük açık hava etkinliklerinden biri. Görgü tanıkları, olay sırasında art arda silah sesleri duyduklarını ve festival alanında büyük panik yaşandığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260707/abdde-4-temmuz-tatilinde-20-toplu-silahli-saldiri-100-olu-1107054339.html
seattle
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107565331_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0fda7fcc0d521affdbb8831435446ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, seattle, silahlı saldırı
abd, seattle, silahlı saldırı
Seattle'daki yemek festivalinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 5 yaralı, şüpheli gözaltında
ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen geleneksel 'Bite of Seattle' yemek festivalinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yetkililer, bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde düzenlenen "Bite of Seattle" yemek festivalinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Seattle İtfaiye Departmanı Sözcüsü Grace Nunez, saldırının yerel saatle 18.00 sıralarında, festival sırasında gerçekleştiğini bildirdi.
Nunez, olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere yaralanan 5 kişinin Harborview Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, yaralılar arasında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.
Harborview Tıp Merkezi Sözcüsü Susan Gregg, kol, karın ve bacaklarından yaralanan kişilerin tedavi altına alındığını, hastanenin güvenlik amacıyla kısmi karantinaya alındığını duyurdu.
Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken festival alanı tahliye edildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırıldı.
Seattle Belediye Başkanı Katie Wilson, saldırıyla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayın nedeni ve saldırganın kimliğine ilişkin soruşturma sürüyor.
Washington Eyalet Valisi Bob Ferguson, eyalet devriyesine bağlı özel harekat ekiplerinin yerel polise destek vermek üzere bölgeye gönderildiğini belirterek, "Dualarım kurbanların aileleri ve halkın güvenliğini sağlamak için görev yapan ekiplerle" ifadelerini kullandı.
1982 yılından bu yana düzenlenen ve yaklaşık 350 bin kişinin katıldığı "Bite of Seattle" festivali, kentin en büyük açık hava etkinliklerinden biri. Görgü tanıkları, olay sırasında art arda silah sesleri duyduklarını ve festival alanında büyük panik yaşandığını aktardı.