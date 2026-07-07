ABD'de 4 Temmuz tatilinde 20 toplu silahlı saldırı: 100 ölü

4 Temmuz hafta sonuna ilişkin ön önleme verileri:

Bu yılki 4 Temmuz hafta sonunda, 2021'deki rekor yılın ardından görülen en yüksek seviyelerden biri kaydedildi. Hafta sonu boyunca 20 toplu silahlı saldırı meydana geldi.

Şu ana kadar kayıtlara göre 20 toplu silahlı saldırıda toplam 112 kişi öldü ya da yaralandı.

Hafta sonu genelinde silahlı olayların toplam bilançosu ise 100 ölü ve 340 yaralı olarak kaydedildi.