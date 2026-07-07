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ABD'de 4 Temmuz tatilinde 20 toplu silahlı saldırı: 100 ölü
ABD'de 4 Temmuz tatilinde 20 toplu silahlı saldırı: 100 ölü
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Silahlı Şiddet Arşivi'ne göre, ABD'de 4 Temmuz tatil hafta sonunda ülke genelinde 20 toplu silahlı saldırı meydana geldi. Saldırılarda 100 kişi hayatını... 07.07.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
silahlı şiddet arşivi
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Silahlı şiddet istatistiklerini tutan bir kuruluş olan Silahlı Şiddet Arşivi'nin yaptığı açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz ve haftasonu boyunca ülke genelinde meydana gelen 20 toplu silahlı saldırıda 100 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı Bağımsızlık Günü konuşmasında, silahların serbest dolaşım hakkını savunacağına söz vermişti.
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abd, silahlı şiddet arşivi
abd, silahlı şiddet arşivi

ABD'de 4 Temmuz tatilinde 20 toplu silahlı saldırı: 100 ölü

01:58 07.07.2026
© AA / Mehmet EserABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü
ABD'de aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 25 kişi öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2026
© AA / Mehmet Eser
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Silahlı Şiddet Arşivi'ne göre, ABD'de 4 Temmuz tatil hafta sonunda ülke genelinde 20 toplu silahlı saldırı meydana geldi. Saldırılarda 100 kişi hayatını kaybederken, 340 kişi yaralandı.
Silahlı şiddet istatistiklerini tutan bir kuruluş olan Silahlı Şiddet Arşivi'nin yaptığı açıklamaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 Temmuz ve haftasonu boyunca ülke genelinde meydana gelen 20 toplu silahlı saldırıda 100 kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

4 Temmuz hafta sonuna ilişkin ön önleme verileri:

Bu yılki 4 Temmuz hafta sonunda, 2021'deki rekor yılın ardından görülen en yüksek seviyelerden biri kaydedildi. Hafta sonu boyunca 20 toplu silahlı saldırı meydana geldi.

Şu ana kadar kayıtlara göre 20 toplu silahlı saldırıda toplam 112 kişi öldü ya da yaralandı.

Hafta sonu genelinde silahlı olayların toplam bilançosu ise 100 ölü ve 340 yaralı olarak kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü yaptığı Bağımsızlık Günü konuşmasında, silahların serbest dolaşım hakkını savunacağına söz vermişti.
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