https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sanatci-celik-pazarda-banyo-lifi-satti-sizce-neden-1107564587.html

Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: 'Sizce neden?'

Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: 'Sizce neden?'

Sputnik Türkiye

Son yıllarda veresiye defterlerini kapatıp yardımlarıyla konu olan sanatçı Çelik Erişçi bu sefer farklı bir yardımıyla gündem oldu. Çelik, pazarda banyo lifi... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T07:48+0300

2026-07-27T07:48+0300

2026-07-27T08:28+0300

yaşam

çelik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107564241_0:262:720:667_1920x0_80_0_0_28b1d07c3d40bf8cb90b5b72c652a9e9.png

90'ların pop müziğinin önde gelen isimlerinden şarkıcı Çelik, bir balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi. Çelik görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Sizce neden?" diye sordu.Sanatçı Çelik daha önce Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bakkallardaki veresiye defterini kapatırken görüntülenmiş ve yaptığı sosyal yardım çoğu kez gündem olmuştu. Bu sefer farklı bir yardımla gündem olan Çelik şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sarkici-celik-kendisinden-800-bin-lira-isteyen-takipcisine-isyan-etti-kullandigim-kredi-karti-150-1099377752.html

çelik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çelik