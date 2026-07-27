Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: 'Sizce neden?'
07:48 27.07.2026 (güncellendi: 08:28 27.07.2026)
© Fotoğraf : Çelik Erişçi sosyal medyaSanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: "Sizce neden?"
© Fotoğraf : Çelik Erişçi sosyal medya
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Son yıllarda veresiye defterlerini kapatıp yardımlarıyla konu olan sanatçı Çelik Erişçi bu sefer farklı bir yardımıyla gündem oldu. Çelik, pazarda banyo lifi satarken görüntülendi.
90'ların pop müziğinin önde gelen isimlerinden şarkıcı Çelik, bir balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi. Çelik görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Sizce neden?" diye sordu.
Sanatçı Çelik daha önce Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bakkallardaki veresiye defterini kapatırken görüntülenmiş ve yaptığı sosyal yardım çoğu kez gündem olmuştu. Bu sefer farklı bir yardımla gündem olan Çelik şu açıklamayı yaptı:
© Fotoğraf : Çelik Erişçi sosyal medyaSanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: "Sizce neden?"
Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: "Sizce neden?"
© Fotoğraf : Çelik Erişçi sosyal medya
"Bazı insanlarım var benim. Bi teyzem, bi amcam, bi kardeş…Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabi"