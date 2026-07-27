Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/sanatci-celik-pazarda-banyo-lifi-satti-sizce-neden-1107564587.html
Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: 'Sizce neden?'
Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: 'Sizce neden?'
Sputnik Türkiye
Son yıllarda veresiye defterlerini kapatıp yardımlarıyla konu olan sanatçı Çelik Erişçi bu sefer farklı bir yardımıyla gündem oldu. Çelik, pazarda banyo lifi... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T07:48+0300
2026-07-27T08:28+0300
yaşam
çelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107564241_0:262:720:667_1920x0_80_0_0_28b1d07c3d40bf8cb90b5b72c652a9e9.png
90'ların pop müziğinin önde gelen isimlerinden şarkıcı Çelik, bir balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi. Çelik görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Sizce neden?" diye sordu.Sanatçı Çelik daha önce Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bakkallardaki veresiye defterini kapatırken görüntülenmiş ve yaptığı sosyal yardım çoğu kez gündem olmuştu. Bu sefer farklı bir yardımla gündem olan Çelik şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sarkici-celik-kendisinden-800-bin-lira-isteyen-takipcisine-isyan-etti-kullandigim-kredi-karti-150-1099377752.html
çelik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107564241_0:194:720:734_1920x0_80_0_0_4610b6a233c62d5e3139eba25ac7cfc5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çelik
çelik

Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: 'Sizce neden?'

07:48 27.07.2026 (güncellendi: 08:28 27.07.2026)
© Fotoğraf : Çelik Erişçi sosyal medyaSanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: "Sizce neden?"
Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: Sizce neden? - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Fotoğraf : Çelik Erişçi sosyal medya
Abone ol
Son yıllarda veresiye defterlerini kapatıp yardımlarıyla konu olan sanatçı Çelik Erişçi bu sefer farklı bir yardımıyla gündem oldu. Çelik, pazarda banyo lifi satarken görüntülendi.
90'ların pop müziğinin önde gelen isimlerinden şarkıcı Çelik, bir balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi. Çelik görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Sizce neden?" diye sordu.
Sanatçı Çelik daha önce Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bakkallardaki veresiye defterini kapatırken görüntülenmiş ve yaptığı sosyal yardım çoğu kez gündem olmuştu. Bu sefer farklı bir yardımla gündem olan Çelik şu açıklamayı yaptı:
© Fotoğraf : Çelik Erişçi sosyal medyaSanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: "Sizce neden?"
Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: Sizce neden? - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
Sanatçı Çelik pazarda banyo lifi sattı: "Sizce neden?"
© Fotoğraf : Çelik Erişçi sosyal medya
"Bazı insanlarım var benim. Bi teyzem, bi amcam, bi kardeş…Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabi"
Çelik Erişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
TÜRKİYE
Şarkıcı Çelik kendisinden 800 bin lira isteyen takipçisine isyan etti: 'Kullandığım kredi kartı 150 bin lira'
15 Eylül 2025, 15:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала