https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rusya-disisleri-ukraynanin-sivillere-yonelik-saldirilari-9-gunde-86-can-aldi-1107579893.html

Rusya Dışişleri: ‘Ukrayna'nın sivillere yönelik saldırıları 9 günde 86 can aldı’

Rusya Dışişleri: ‘Ukrayna'nın sivillere yönelik saldırıları 9 günde 86 can aldı’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun savaş alanında zafer elde edemeyeceğini anladığı için sivil halkı ve çocukları kasıtlı olarak... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T16:27+0300

2026-07-27T16:27+0300

2026-07-27T15:29+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 15-24 Temmuz tarihleri arasında Rusya'daki sivil nüfusa ve sivil altyapıya düzenlediği saldırıların bilançosunu açıkladı.Zaharova'nın aktardığı bilgilere göre, söz konusu 9 günlük süreçte Ukraynalı militanların saldırıları sonucu 6'sı çocuk toplam 86 kişi hayatını kaybetti, 12'si çocuk olmak üzere 409 kişi de yaralandı. Toplamda 495 sivil Ukrayna saldırılarının hedefi oldu.Sivillere yönelik kasıtlı saldırılarUkrayna ordusunun Rus bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Zaharova, somut örnekler vererek 24 Temmuz'da Kirov Bölgesi'ndeki bir işletmeye düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını bildirdi. Belgorod Bölgesi'nde de 18 ve 20 Temmuz tarihlerinde yolcu otobüslerine düzenlenen İHA saldırılarında bir çocuk ve 4 kadının yaşamını yitirdiği, 17 yaşında bir ergen dahil 27 kişinin yaralandığı kaydetti.Savaş alanında zafer kazanamayacağını anlayan Kiev rejimi ve sponsorlarının bu nedenle doğrudan sivilleri hedef aldığını belirten Zaharova, "Savaş alanında bileklerini bükemeyeceklerini biliyorlar. Bu hem kendileri hem de onları silahlandıranlar için açık. İşte bu yüzden sivil vatandaşlara vuruyorlar" ifadelerini kullandı.Batı'nın ‘kanlı rejime’ desteğiBatı'nın, Kiev rejiminin çocukları hedef alan saldırılarına göz yummakla kalmayıp bunu teşvik ettiğinisöyleyen Dışişleri Sözcüsü, şu değerlendirmelerde bulundu:"Kanlı Kiev rejiminin suçlarına ait korkunç bir istatistikle karşı karşıyayız. Kasıtlı olarak tam da çocukları hedef alıyorlar. Batı buna gözlerini kapatıyor ama bu da artık oynanmış bir kart. Sadece göz kapatmakla kalmıyorlar; silah teslimatlarıyla, yeni araçların transferiyle, siyasi ve istihbarat desteğiyle bunu her şekilde teşvik ediyorlar."Zaharova, Rusya'nın, Kiev rejiminin sözde ‘ilerici’ dünya toplumunun tam desteğiyle işlediği savaş suçlarına dikkat çekmeye devam edeceğini ve çocukların acı çekmesinden ve ölümünden sorumlu olan her bir kişinin hak ettiği cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğini vurguladı.‘AB'nin barış arayışı yok’Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Avrupa'nın Ukrayna ordusu için bir lojistik üssü haline gelmesinden övgüyle bahsettiğine dikkat çeken Zaharova, AB'nin askeri üretimi artıracak "güvenli alanlar" sağlamakla övünmesinin, Brüksel'in "barış arayışı" kılıfı altındaki gerçek niyetini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.Donbaslı çocuk kurbanları anma günü27 Temmuz tarihi, Donbas'taki Savaşın Kurbanı Olan Çocukları Anma Günü olarak kaydediliyor. Rusya Soruşturma Komitesi'nin verilerine göre, 2014 yılından 2026 yılına kadar geçen süreçte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eylemleri nedeniyle 240'tan fazla çocuk hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/putin-ozel-harekat-devam-edecek-halkimizin-ve-rusyanin-gelecegi-soz-konusu-1107579659.html

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