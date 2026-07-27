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Paris'te bıçaklı saldırı: Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı
Paris'te bıçaklı saldırı: Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı
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Fransa'nın başkenti Paris'te Clichy Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Şüpheli olay... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T14:46+0300
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fransa
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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı.Fransız basınında yer alan haberlere göre saldırı, Paris'teki Clichy Meydanı yakınlarında yerel saatle 11.30 sıralarında meydana geldi.Le Parisien gazetesinin haberine göre, 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen bir kişi çevrede bulunanlara bıçakla saldırdı. Olayda biri hamile olmak üzere 3 kadın yaralandı.BFMTV'nin aktardığına göre ise saldırganın elinde iki bıçak bulunduğu ve yaralıların sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde gözaltına alırken, saldırının nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/seattledaki-yemek-festivalinde-silahli-saldiri-2-kisi-oldu-5-yarali-supheli-gozaltinda-1107565823.html
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avrupa, fransa, bıçaklı saldırı
avrupa, fransa, bıçaklı saldırı

Paris'te bıçaklı saldırı: Aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı

14:46 27.07.2026
© AFP 2023Fransa - polis
Fransa - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AFP 2023
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Fransa'nın başkenti Paris'te Clichy Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken, saldırının nedeni araştırılıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında hamile bir kadının da bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre saldırı, Paris'teki Clichy Meydanı yakınlarında yerel saatle 11.30 sıralarında meydana geldi.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, 30'lu yaşlarda olduğu belirtilen bir kişi çevrede bulunanlara bıçakla saldırdı. Olayda biri hamile olmak üzere 3 kadın yaralandı.
BFMTV'nin aktardığına göre ise saldırganın elinde iki bıçak bulunduğu ve yaralıların sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde gözaltına alırken, saldırının nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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