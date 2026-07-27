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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abd-baskani-trump-iran-gorusmeleri-basarisiz-olursa-guclu-askeri-harekata-hazirim-1107582744.html
ABD Başkanı Trump: İran görüşmeleri başarısız olursa güçlü askeri harekata hazırım
ABD Başkanı Trump: İran görüşmeleri başarısız olursa güçlü askeri harekata hazırım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere bir şans daha vermek amacıyla İran'a yönelik ABD saldırılarını durdurma kararı aldığını, ancak diplomasinin başarısız... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T18:56+0300
2026-07-27T18:56+0300
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bombalı saldırı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.Trump, "İran'la çok derin görüşmeler yürütüyoruz. Eğer sonuç vermezse, çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz" dedi.Öte yandan Trump, diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna ise, "Pek fazla zaman yok. Ya hızlı ilerler ya da hiç olmaz" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abd-neden-irana-saldirilari-durdurdu-trumpin-kararini-degistiren-kritik-rapor-ortaya-cikti-1107578383.html
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abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, nükleer, nükleer anlaşma
abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, nükleer, nükleer anlaşma

ABD Başkanı Trump: İran görüşmeleri başarısız olursa güçlü askeri harekata hazırım

18:56 27.07.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© AP Photo
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ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere bir şans daha vermek amacıyla İran'a yönelik ABD saldırılarını durdurma kararı aldığını, ancak diplomasinin başarısız olması halinde genişletilmiş askeri operasyonlara yeniden başlanması emrini verebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Trump, "İran'la çok derin görüşmeler yürütüyoruz. Eğer sonuç vermezse, çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz" dedi.
Öte yandan Trump, diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna ise, "Pek fazla zaman yok. Ya hızlı ilerler ya da hiç olmaz" yanıtını verdi.
ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
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