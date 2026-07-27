https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abd-baskani-trump-iran-gorusmeleri-basarisiz-olursa-guclu-askeri-harekata-hazirim-1107582744.html

ABD Başkanı Trump: İran görüşmeleri başarısız olursa güçlü askeri harekata hazırım

ABD Başkanı Trump: İran görüşmeleri başarısız olursa güçlü askeri harekata hazırım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere bir şans daha vermek amacıyla İran'a yönelik ABD saldırılarını durdurma kararı aldığını, ancak diplomasinin başarısız... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T18:56+0300

2026-07-27T18:56+0300

2026-07-27T18:56+0300

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bombalı saldırı

nükleer

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.Trump, "İran'la çok derin görüşmeler yürütüyoruz. Eğer sonuç vermezse, çok güçlü askeri harekata geri döneceğiz" dedi.Öte yandan Trump, diplomasiye ne kadar süre tanıyacağı sorusuna ise, "Pek fazla zaman yok. Ya hızlı ilerler ya da hiç olmaz" yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/abd-neden-irana-saldirilari-durdurdu-trumpin-kararini-degistiren-kritik-rapor-ortaya-cikti-1107578383.html

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Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, savaş, savaş uçağı, savaş gemisi, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, nükleer, nükleer anlaşma