https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/alkolmetreyi-uflemeyi-reddeden-surucuye-192-bin-tl-ceza-1107565978.html
Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 192 bin TL ceza
Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 192 bin TL ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin denetimine takılan ve alkollü olduğu değerlendirilen triportör sürücüsü, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hüseyin İ. (57) idaresindeki triportör, seyir halindeyken emniyet ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan sürücünün alkollü olduğundan şüphelenen polis ekipleri, olay yerine trafik ekiplerini sevk etti.Yaklaşık yarım saat ikna edilmeye çalışıldıTrafik polisleri, sürücüyü alkolmetreyi üflemesi için yaklaşık yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak Hüseyin İ., yapılan tüm uyarılara rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti.Yapılan incelemede sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü tespit edildi.Toplam 192 bin 800 TL ceza uygulandıBunun üzerine sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği gerekçesiyle 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 40 bin TL ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle 2 bin 800 TL olmak üzere toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/seattledaki-yemek-festivalinde-silahli-saldiri-2-kisi-oldu-5-yarali-supheli-gozaltinda-1107565823.html
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Alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücüye 192 bin TL ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin denetimine takılan ve alkollü olduğu değerlendirilen triportör sürücüsü, yaklaşık yarım saat süren ikna çabalarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Alkolmetreyi üflememesi, ehliyetsiz araç kullanması ve muayenesiz araç kullanması nedeniyle toplam 192 bin 800 TL idari para cezası kesildi.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hüseyin İ. (57) idaresindeki triportör, seyir halindeyken emniyet ekiplerinin dikkatini çekti. Durdurulan sürücünün alkollü olduğundan şüphelenen polis ekipleri, olay yerine trafik ekiplerini sevk etti.
Yaklaşık yarım saat ikna edilmeye çalışıldı
Trafik polisleri, sürücüyü alkolmetreyi üflemesi için yaklaşık yarım saat boyunca ikna etmeye çalıştı. Ancak Hüseyin İ., yapılan tüm uyarılara rağmen alkolmetreyi üflemeyi reddetti.
Yapılan incelemede sürücünün daha önce de 3 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü tespit edildi.
Toplam 192 bin 800 TL ceza uygulandı
Bunun üzerine sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği gerekçesiyle 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullandığı gerekçesiyle 40 bin TL ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle 2 bin 800 TL olmak üzere toplam 192 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.