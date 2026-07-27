https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/misir-ve-filistin-irlandanin-yasa-disi-yahudi-yerlesimlerden-gelen-urunleri-yasaklamasini-1107565223.html
Mısır ve Filistin: İrlanda'nın yasa dışı Yahudi yerleşimlerden gelen ürünleri yasaklamasını memnuniyetle karşılıyoruz
Mısır ve Filistin: İrlanda'nın yasa dışı Yahudi yerleşimlerden gelen ürünleri yasaklamasını memnuniyetle karşılıyoruz
Sputnik Türkiye
Mısır ve Filistin, İrlanda'nın işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanunu yürürlüğe... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T09:39+0300
2026-07-27T09:39+0300
2026-07-27T09:39+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
catherine connolly
filistin
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Mısır Dışişleri Bakanlığından İrlanda'nın söz konusu kararına ilişkin açıklama yapıldı.İrlanda'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanuna ilişkin anayasal ve yasal süreçleri tamamlamasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, bu kararın uluslararası hukuk hükümleri ile uluslararası meşruiyet kararlarına bağlılığı yansıtan önemli bir tutum olduğu ifade edildi.Avrupa Birliği ülkeleri ve uluslararası topluma benzer hukuki ve fiili tedbirler alma çağrısında bulunulan açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin doğrudan veya dolaylı biçimde desteklenmesine katkı sunulmaması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesini ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını gerektirdiği belirtilerek, "Mısır, Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarına destek veren kararlı tutumunu yineliyor." ifadesine yer verildi.İrlanda kanunu 23 Temmuz'da imzalamıştıİrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanunu 23 Temmuz 2026'da imzalamıştı.Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyorBatı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 750 bini aşmış durumda.Filistin'den açıklamaFilistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithalatı yasaklayan yasaya onay verdiği belirtildi.Açıklamada, yasanın Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Temmuz 2024'te yayımladığı ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğunu vurgulayan danışma görüşüne dayandığı kaydedildi.İrlanda'nın bu adımının Filistin diplomasi çabalarıyla uyumlu ve son derece ileri bir aşama olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/baris-orgutu-bati-seriada-filistin-koylerinden-keciler-calindi--1107458526.html
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catherine connolly, filistin, i̇srail, peace now
catherine connolly, filistin, i̇srail, peace now
Mısır ve Filistin: İrlanda'nın yasa dışı Yahudi yerleşimlerden gelen ürünleri yasaklamasını memnuniyetle karşılıyoruz
Mısır ve Filistin, İrlanda'nın işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanunu yürürlüğe koymasını memnuniyetle karşıladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından İrlanda'nın söz konusu kararına ilişkin açıklama yapıldı.
İrlanda'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanuna ilişkin anayasal ve yasal süreçleri tamamlamasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, bu kararın uluslararası hukuk hükümleri ile uluslararası meşruiyet kararlarına bağlılığı yansıtan önemli bir tutum olduğu ifade edildi.
Avrupa Birliği ülkeleri ve uluslararası topluma benzer hukuki ve fiili tedbirler alma çağrısında bulunulan açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin doğrudan veya dolaylı biçimde desteklenmesine katkı sunulmaması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesini ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını gerektirdiği belirtilerek, "Mısır, Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarına destek veren kararlı tutumunu yineliyor." ifadesine yer verildi.
İrlanda kanunu 23 Temmuz'da imzalamıştı
İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanunu 23 Temmuz 2026'da imzalamıştı.
Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyor
Batı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.
İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 750 bini aşmış durumda.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithalatı yasaklayan yasaya onay verdiği belirtildi.
Açıklamada, yasanın Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Temmuz 2024'te yayımladığı ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğunu vurgulayan danışma görüşüne dayandığı kaydedildi.
İrlanda'nın bu adımının Filistin diplomasi çabalarıyla uyumlu ve son derece ileri bir aşama olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu karar, İrlanda'nın uluslararası hukuk ilkelerine ve adalete olan bağlılığını göstermektedir. Uluslararası hukuku uygulamak sadece siyasi bir söylem değil, devletlerin, yasa dışı işgal ve yerleşimlerden doğan durumları tanımama ve bunlara ticari, ekonomik veya finansal destek sağlamama yönündeki fiili bir hukuki yükümlülüğüdür."