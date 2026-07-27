https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/misir-ve-filistin-irlandanin-yasa-disi-yahudi-yerlesimlerden-gelen-urunleri-yasaklamasini-1107565223.html

Mısır ve Filistin: İrlanda'nın yasa dışı Yahudi yerleşimlerden gelen ürünleri yasaklamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Mısır ve Filistin: İrlanda'nın yasa dışı Yahudi yerleşimlerden gelen ürünleri yasaklamasını memnuniyetle karşılıyoruz

Sputnik Türkiye

Mısır ve Filistin, İrlanda'nın işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanunu yürürlüğe... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T09:39+0300

2026-07-27T09:39+0300

2026-07-27T09:39+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

catherine connolly

filistin

i̇srail

peace now

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Mısır Dışişleri Bakanlığından İrlanda'nın söz konusu kararına ilişkin açıklama yapıldı.İrlanda'nın yasa dışı İsrail yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanuna ilişkin anayasal ve yasal süreçleri tamamlamasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, bu kararın uluslararası hukuk hükümleri ile uluslararası meşruiyet kararlarına bağlılığı yansıtan önemli bir tutum olduğu ifade edildi.Avrupa Birliği ülkeleri ve uluslararası topluma benzer hukuki ve fiili tedbirler alma çağrısında bulunulan açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin doğrudan veya dolaylı biçimde desteklenmesine katkı sunulmaması gerektiği vurgulandı.Açıklamada, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanmasının İsrail işgalinin sona erdirilmesini ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını gerektirdiği belirtilerek, "Mısır, Filistin halkının meşru ve devredilemez haklarına destek veren kararlı tutumunu yineliyor." ifadesine yer verildi.İrlanda kanunu 23 Temmuz'da imzalamıştıİrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinden ürün ithalatını yasaklayan kanunu 23 Temmuz 2026'da imzalamıştı.Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek kurulan 365 yasa dışı yerleşim bulunuyorBatı Şeria'nın güneyindeki "Kefar Etzion" Yahudi yerleşim birimi, İsrail'in 1967'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinin hemen ardından kurulduğu için ilk Yahudi yerleşim birimi olarak kabul ediliyor. Sonrasında Batı Şeria'da yüzlerce yasa dışı yerleşim yeri inşa edildi.İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarını takip eden İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now" (Barış Şimdi) hareketinin 2024 yılı verilerine göre, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli yaşarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli nüfusu ise 750 bini aşmış durumda.Filistin'den açıklamaFilistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithalatı yasaklayan yasaya onay verdiği belirtildi.Açıklamada, yasanın Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Temmuz 2024'te yayımladığı ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin yasa dışı olduğunu vurgulayan danışma görüşüne dayandığı kaydedildi.İrlanda'nın bu adımının Filistin diplomasi çabalarıyla uyumlu ve son derece ileri bir aşama olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/baris-orgutu-bati-seriada-filistin-koylerinden-keciler-calindi--1107458526.html

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