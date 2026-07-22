https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/baris-orgutu-bati-seriada-filistin-koylerinden-keciler-calindi--1107458526.html

Barış örgütü: Batı Şeria'da Filistin köylerinden keçiler çalındı

Barış örgütü: Batı Şeria'da Filistin köylerinden keçiler çalındı

Sputnik Türkiye

İsrail merkezi Şimdi Barış (Peace Now) örgütünün bildirip görüntülerini paylaştığı olayda, Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’daki iki Filistin köyünden yaklaşık 200 keçi çalarak yakınlardaki yasadışı bir yerleşim noktasına götürdü.

2026-07-22T13:22+0300

2026-07-22T13:22+0300

2026-07-22T13:22+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

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batı şeria

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filistin

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Örgütün elde ettiği görüntülerde, 19 Temmuz pazar günü Deir Ibzi köyünde beş Yahudi gencin onlarca keçiyi köyün içinden sürdüğü görülüyor. Görüntülerde bir İsrail askeri aracı da keçilerin köyden çıkarılması sırasında bölgede bulunuyor.Filistinli köylülere biber gazıPeace Now, verilerine göre Deir Ibzi köyünden 65 keçi, yakınındaki Ein Arik köyünden ise 155 keçi çalındı. Örgüte göre:İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Bölge Koordinasyon ve İrtibat Birimi, daha sonra Ein Arik köyüne ait 35 keçiyi sahiplerine iade etti.İsrail Ordusu (IDF) ve polisi, olayla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.Batı Şeria'da neler oluyor?Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 1182 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.Peace Now ve B’Tselem gibi örgütlere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 59 Filistinli topluluk (4 bin’den fazla kişi) yerlerinden edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/bati-seria-uzerinde-sozde-tam-egemenlik-kurma-girisimleri-uluslararasi-normlara-ve-uluslararasi-1100002537.html

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