https://anlatilaninotesi.com.tr/20260722/baris-orgutu-bati-seriada-filistin-koylerinden-keciler-calindi--1107458526.html
Barış örgütü: Batı Şeria'da Filistin köylerinden keçiler çalındı
Barış örgütü: Batı Şeria'da Filistin köylerinden keçiler çalındı
Sputnik Türkiye
İsrail merkezi Şimdi Barış (Peace Now) örgütünün bildirip görüntülerini paylaştığı olayda, Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’daki iki Filistin köyünden yaklaşık 200 keçi çalarak yakınlardaki yasadışı bir yerleşim noktasına götürdü.
2026-07-22T13:22+0300
2026-07-22T13:22+0300
2026-07-22T13:22+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
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batı şeria
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filistin
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Örgütün elde ettiği görüntülerde, 19 Temmuz pazar günü Deir Ibzi köyünde beş Yahudi gencin onlarca keçiyi köyün içinden sürdüğü görülüyor. Görüntülerde bir İsrail askeri aracı da keçilerin köyden çıkarılması sırasında bölgede bulunuyor.Filistinli köylülere biber gazıPeace Now, verilerine göre Deir Ibzi köyünden 65 keçi, yakınındaki Ein Arik köyünden ise 155 keçi çalındı. Örgüte göre:İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Bölge Koordinasyon ve İrtibat Birimi, daha sonra Ein Arik köyüne ait 35 keçiyi sahiplerine iade etti.İsrail Ordusu (IDF) ve polisi, olayla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.Batı Şeria'da neler oluyor?Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 1182 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.Peace Now ve B’Tselem gibi örgütlere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 59 Filistinli topluluk (4 bin’den fazla kişi) yerlerinden edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/bati-seria-uzerinde-sozde-tam-egemenlik-kurma-girisimleri-uluslararasi-normlara-ve-uluslararasi-1100002537.html
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peace now, batı şeria, i̇srail, filistin, ortadoğu
peace now, batı şeria, i̇srail, filistin, ortadoğu
Barış örgütü: Batı Şeria'da Filistin köylerinden keçiler çalındı
İsrail merkezi Şimdi Barış (Peace Now) örgütünün bildirip görüntülerini paylaştığı olayda, Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’daki iki Filistin köyünden yaklaşık 200 keçi çalarak yakınlardaki yasadışı bir yerleşim noktasına götürdü. Olaya İsrail askerlerinin de eşlik ettiği, Filistinli köylülere biber gazı sıkıldığı aktarıldı.
Örgütün elde ettiği görüntülerde, 19 Temmuz pazar günü Deir Ibzi köyünde beş Yahudi gencin onlarca keçiyi köyün içinden sürdüğü görülüyor. Görüntülerde bir İsrail askeri aracı da keçilerin köyden çıkarılması sırasında bölgede bulunuyor.
Filistinli köylülere biber gazı
Peace Now, verilerine göre Deir Ibzi köyünden 65 keçi, yakınındaki Ein Arik köyünden ise 155 keçi çalındı. Örgüte göre:
Yerleşimciler keçi ağıllarına girerken İsrail askerleri olay yerinde hazır bulundu.
Filistinli köylülerin hırsızlığı engelleme girişimleri sırasında bazıları dövüldü ve biber gazıyla etkisiz hale getirildi.
Olay sırasında bir Filistinli İsrail ordusu tarafından gözaltına alındı ve henüz serbest bırakılmadı.
Üç Filistinlinin olay anını kaydeden telefonlarına el konulduğu bildirildi.
İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı Bölge Koordinasyon ve İrtibat Birimi, daha sonra Ein Arik köyüne ait 35 keçiyi sahiplerine iade etti.
İsrail Ordusu (IDF) ve polisi, olayla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.
Batı Şeria'da neler oluyor?
Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında 1182 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.
Peace Now ve B’Tselem gibi örgütlere göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana yerleşimci şiddeti nedeniyle 59 Filistinli topluluk (4 bin’den fazla kişi) yerlerinden edildi.