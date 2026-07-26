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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/filenin-sultanlari-sampiyonluk-kupasini-aldi-1107559591.html
Filenin Sultanları şampiyonluk kupasını aldı
Filenin Sultanları şampiyonluk kupasını aldı
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2026-07-26T17:25+0300
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spor
filenin sultanları
fivb voleybol milletler ligi
türk a milli kadın voleybol takımı
melissa vargas
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Çin'in Makau Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.Ödül töreninde, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikinci Brezilya'nın oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi.Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Çin'de İstiklal Marşı'nı izleyicilere dinleten Filenin Sultanları'na altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi.Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye kupayı vermesinin ardından ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet podyumda büyük mutluluk yaşadı.Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas finallerde gösterdiği performansla 'en değerli oyuncu' seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/filenin-sultanlari-sampiyonluk-icin-sahada-turkiye-brezilya-macinda-ilk-set-sona-erdi-1107556324.html
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filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, türk a milli kadın voleybol takımı, melissa vargas
filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, türk a milli kadın voleybol takımı, melissa vargas

Filenin Sultanları şampiyonluk kupasını aldı

17:25 26.07.2026 (güncellendi: 17:31 26.07.2026)
© AA / Dilara İrem SancarA Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı
A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
© AA / Dilara İrem Sancar
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2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kupasını aldı. Finalin MVP'si Melissa Vargas seçildi.
Çin'in Makau Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.
Ödül töreninde, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikinci Brezilya'nın oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi.
Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Çin'de İstiklal Marşı'nı izleyicilere dinleten Filenin Sultanları'na altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi.
Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye kupayı vermesinin ardından ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet podyumda büyük mutluluk yaşadı.
Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas finallerde gösterdiği performansla 'en değerli oyuncu' seçildi.
voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi şampiyonu: Türkiye: 3 Brezilya: 1
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