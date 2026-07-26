https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/filenin-sultanlari-sampiyonluk-kupasini-aldi-1107559591.html

Filenin Sultanları şampiyonluk kupasını aldı

Filenin Sultanları şampiyonluk kupasını aldı

Sputnik Türkiye

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2026-07-26T17:25+0300

2026-07-26T17:25+0300

2026-07-26T17:31+0300

spor

filenin sultanları

fivb voleybol milletler ligi

türk a milli kadın voleybol takımı

melissa vargas

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Çin'in Makau Bölgesi'nde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.Ödül töreninde, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikinci Brezilya'nın oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi.Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Çin'de İstiklal Marşı'nı izleyicilere dinleten Filenin Sultanları'na altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi.Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye kupayı vermesinin ardından ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet podyumda büyük mutluluk yaşadı.Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas finallerde gösterdiği performansla 'en değerli oyuncu' seçildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/filenin-sultanlari-sampiyonluk-icin-sahada-turkiye-brezilya-macinda-ilk-set-sona-erdi-1107556324.html

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filenin sultanları, fivb voleybol milletler ligi, türk a milli kadın voleybol takımı, melissa vargas