Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/mehmet-gureli-40-yillik-manevi-kizini-resmi-olarak-evlat-edindi-1107571886.html
Mehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi
Mehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi
Sputnik Türkiye
Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır baba-kız ilişkisi sürdürdüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı mahkeme kararıyla evlat edindi 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T12:03+0300
2026-07-27T12:03+0300
yaşam
evlat edinme
i̇stanbul aile mahkemesi
türkiye
mehmet güreli
görkem yeltan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107573949_134:0:806:378_1920x0_80_0_0_49dc157b95b5996a8777ce8436c5359e.jpg
Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli (77), 9 yaşından bu yana yanında büyüyen, uzun yıllardır manevi kızı olarak gördüğü ve birlikte sanat projeleri yürüttüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı (49) resmi olarak evlat edinmek için dava açtı.Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları sırasında hastane sürecinde kendisine destek olan ve refakatçiliğini üstlenen Yeltan'a bu talebini ileten Güreli, olumlu yanıt almasının ardından hukuki süreci başlattı.Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Yeltan'ın Güreli'nin bakımını üstlendiği, evlat edinmeye engel bir durumun bulunmadığı ve Yeltan'ın eşinin de bu karara onay verdiği belirtildi. Mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından Güreli'nin talebini kabul ederek evlat edinme kararını resmiyete kavuşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260714/konyada-cifte-cinayet-uvey-ogul-annesini-ve-kiz-kardesini-bicaklayarak-oldurdu-1107248320.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/1b/1107573949_250:0:754:378_1920x0_80_0_0_34b56c0295a753ce30a35503686f75a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
evlat edinme, i̇stanbul aile mahkemesi, türkiye, mehmet güreli, görkem yeltan
evlat edinme, i̇stanbul aile mahkemesi, türkiye, mehmet güreli, görkem yeltan

Mehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi

12:03 27.07.2026
© FotoğrafMehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi
Mehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır baba-kız ilişkisi sürdürdüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı mahkeme kararıyla evlat edindi
Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli (77), 9 yaşından bu yana yanında büyüyen, uzun yıllardır manevi kızı olarak gördüğü ve birlikte sanat projeleri yürüttüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı (49) resmi olarak evlat edinmek için dava açtı.
Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları sırasında hastane sürecinde kendisine destek olan ve refakatçiliğini üstlenen Yeltan'a bu talebini ileten Güreli, olumlu yanıt almasının ardından hukuki süreci başlattı.
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Yeltan'ın Güreli'nin bakımını üstlendiği, evlat edinmeye engel bir durumun bulunmadığı ve Yeltan'ın eşinin de bu karara onay verdiği belirtildi. Mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından Güreli'nin talebini kabul ederek evlat edinme kararını resmiyete kavuşturdu.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde üvey annesiyle kız kardeşini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2026
TÜRKİYE
Konya'da çifte cinayet: Üvey oğul, annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü
14 Temmuz, 17:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала