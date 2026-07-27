https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/mehmet-gureli-40-yillik-manevi-kizini-resmi-olarak-evlat-edindi-1107571886.html

Mehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi

Mehmet Güreli, 40 yıllık manevi kızını resmi olarak evlat edindi

Sputnik Türkiye

Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli, 40 yıldır baba-kız ilişkisi sürdürdüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı mahkeme kararıyla evlat edindi 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T12:03+0300

2026-07-27T12:03+0300

2026-07-27T12:03+0300

yaşam

evlat edinme

i̇stanbul aile mahkemesi

türkiye

mehmet güreli

görkem yeltan

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Müzisyen ve yazar Mehmet Güreli (77), 9 yaşından bu yana yanında büyüyen, uzun yıllardır manevi kızı olarak gördüğü ve birlikte sanat projeleri yürüttüğü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan'ı (49) resmi olarak evlat edinmek için dava açtı.Geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları sırasında hastane sürecinde kendisine destek olan ve refakatçiliğini üstlenen Yeltan'a bu talebini ileten Güreli, olumlu yanıt almasının ardından hukuki süreci başlattı.Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada; Yeltan'ın Güreli'nin bakımını üstlendiği, evlat edinmeye engel bir durumun bulunmadığı ve Yeltan'ın eşinin de bu karara onay verdiği belirtildi. Mahkeme, yapılan değerlendirmelerin ardından Güreli'nin talebini kabul ederek evlat edinme kararını resmiyete kavuşturdu.

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evlat edinme, i̇stanbul aile mahkemesi, türkiye, mehmet güreli, görkem yeltan