https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/kremlinden-ukrayna-ve-donbassta-olasi-havada-ateskese-dair-aciklama-1107576495.html
Kremlin'den Ukrayna ve Donbass'ta olası 'havada ateşkese' dair açıklama
Kremlin'den Ukrayna ve Donbass'ta olası 'havada ateşkese' dair açıklama
Sputnik Türkiye
Ukrayna'da 'havada ateşkes' ilan edileceğine dair iddialara Kremlin'den yanıt geldi. İddiaları spekülasyon olarak niteleyen Peskov, Rusya'nın yeni öneriler... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T13:26+0300
2026-07-27T13:26+0300
2026-07-27T13:26+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, olası bir 'havada ateşkes' konusunda herhangi bir somutluk bulunmadığını belirtti.Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Fiilen birkaç gün önce bu bilgi ortaya çıktı. Ancak medyanın, kitle iletişim araçlarının bu tür spekülasyonlarından başka bir şey yok" dedi.Peskov, Moskova'nın Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik yeni formüller veya teklifler sunmadığını, bu konuda ortada net bir durum olmadığını ifade etti.'Ticari gemilerin silahla donatılması söz konusu değil'Ticari gemilerin silahla donatılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını dile getiren Peskov, buna karşın Rusya Donanması'nın bu gemilerin korunması için gerekli önlemleri alabileceğini vurguladı.'Putin uluslararası telefon görüşmesi yapacak'Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün 8. dönem Duma milletvekilleriyle bir araya geleceğini duyurdu. Putin'in ayrıca gün içinde uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/rus-ordusu-nikolayev-limaninda-iki-yuk-gemisini-vurdu-sihalar-kullanildi-1107575217.html
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haberler, vladimir putin, donbass, ukrayna, rusya, rusya donanması, dmitriy peskov, ateşkes
haberler, vladimir putin, donbass, ukrayna, rusya, rusya donanması, dmitriy peskov, ateşkes
Kremlin'den Ukrayna ve Donbass'ta olası 'havada ateşkese' dair açıklama
Ukrayna'da 'havada ateşkes' ilan edileceğine dair iddialara Kremlin'den yanıt geldi. İddiaları spekülasyon olarak niteleyen Peskov, Rusya'nın yeni öneriler sunmadığının altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, olası bir 'havada ateşkes' konusunda herhangi bir somutluk bulunmadığını belirtti.
Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Fiilen birkaç gün önce bu bilgi ortaya çıktı. Ancak medyanın, kitle iletişim araçlarının bu tür spekülasyonlarından başka bir şey yok" dedi.
Peskov, Moskova'nın Ukrayna'daki krizin çözümüne yönelik yeni formüller veya teklifler sunmadığını, bu konuda ortada net bir durum olmadığını ifade etti.
'Ticari gemilerin silahla donatılması söz konusu değil'
Ticari gemilerin silahla donatılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını dile getiren Peskov, buna karşın Rusya Donanması'nın bu gemilerin korunması için gerekli önlemleri alabileceğini vurguladı.
'Putin uluslararası telefon görüşmesi yapacak'
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün 8. dönem Duma milletvekilleriyle bir araya geleceğini duyurdu. Putin'in ayrıca gün içinde uluslararası bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin planlandığını kaydetti.