https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/kopek-kulubesinde-sakladigi-uyusturucuyu-satarken-yakalandi-15-yil-7-ay-hapis-cezasi-aldi-1107568396.html
Köpek kulübesinde sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalandı: 15 yıl 7 ay hapis cezası aldı
Köpek kulübesinde sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalandı: 15 yıl 7 ay hapis cezası aldı
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Adana'da evinin bahçesindeki köpek kulübesine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken suçüstü yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 TL adli... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.Y., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2 Eylül 2025 tarihinde Onur Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan köpek kulübesine sakladığı 29,04 gram sentetik uyuşturucuyu, otomobille yanına gelen bir kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.Savcı, benzer suçlardan sabıkası bulunan S.Y.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.Sanık suçlamayı kabul etmediMahkemede savunma yapan sanık S.Y., hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.Sanığın avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, S.Y. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 TL adli para cezası verdi.
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uyuşturucu, adana, uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu, adana, uyuşturucu satıcısı
Köpek kulübesinde sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalandı: 15 yıl 7 ay hapis cezası aldı
Adana'da evinin bahçesindeki köpek kulübesine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken suçüstü yakalanan sanık, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.Y., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2 Eylül 2025 tarihinde Onur Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan köpek kulübesine sakladığı 29,04 gram sentetik uyuşturucuyu, otomobille yanına gelen bir kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.
Savcı, benzer suçlardan sabıkası bulunan S.Y.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Sanık suçlamayı kabul etmedi
Mahkemede savunma yapan sanık S.Y., hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Sanığın avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, S.Y. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 156 bin 200 TL adli para cezası verdi.