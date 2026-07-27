https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/israil-ordusundan-unrwa-egitim-merkezine-baskin-calisanlar-alikonuldu-1107580659.html
İsrail ordusundan UNRWA eğitim merkezine baskın: Çalışanlar alıkonuldu
İsrail ordusundan UNRWA eğitim merkezine baskın: Çalışanlar alıkonuldu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'na bağlı Doğu Kudüs'teki Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T16:25+0300
2026-07-27T16:25+0300
2026-07-27T16:25+0300
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i̇srail
batı şeria
kudüs
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin UNRWA'ya bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne baskın düzenlediği belirtildi.Baskın sırasında İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları attığı, ardından eğitim ve idari personeli enstitünün salonlarından birinde alıkoyduğu kaydedildi. İsrail güçlerinin ayrıca kamptaki Halk Komitesi binasının (yerel meclis) çatısına çıktığı aktarıldı. İsrail ordusu gece saatlerinde de kampa baskın düzenlediKudüs Valiliğinin açıklamasına göre, İsrail gece saatleri ile sabaha doğru Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampın bazı mahallelerinde konuşlandı.İsrail askerlerinin, enstitünün bulunduğu caddede yoğun şekilde ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandığı, bunun sonucunda bölgede bulunan yaşlı ağaçların alev aldığı aktarıldı.UNRWA'ya ait eğitim merkezinin yıkılması endişesiBaskının, Kudüs Valiliğinin yaklaşık bir buçuk ay önce Kalendiya'daki UNRWA'ya bağlı mesleki eğitim merkezinin yıkılmasını hedefleyen İsrail planına ilişkin uyarısının ardından gelmesi dikkati çekti.Kudüs Valiliği, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail Belediyesinin enstitünün arazisi üzerinde yeni bir eğitim kompleksi kurulmasını öngören planı gündeme getirdiğini bildirmişti.UNRWA'ya göre, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi, 15-19 yaşları arasında yaklaşık 350 kız ve erkek öğrenciye hizmet veriyor.Merkez, İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgal etmesinden önce Ürdün hükümetinin UNRWA'nın kullanımına tahsis ettiği arazi üzerinde inşa edildi.Filistinliler, İsrail'in altyapı ve eğitim projelerini, Doğu Kudüs'teki arazileri gasp etmek ve Filistinli ile uluslararası kurumların faaliyetlerini zayıflatmak için gerekçe olarak kullandığını, bunun kentin işgalini pekiştirmeyi ve demografik ile kültürel yapısını değiştirmeyi amaçladığını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/pariste-bicakli-saldiri-aralarinda-hamile-bir-kadinin-da-bulundugu-3-kisi-yaralandi-1107579164.html
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i̇srail, batı şeria, kudüs, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
i̇srail, batı şeria, kudüs, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
İsrail ordusundan UNRWA eğitim merkezine baskın: Çalışanlar alıkonuldu
İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'na bağlı Doğu Kudüs'teki Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne baskın düzenledi. Baskında eğitim ve idari personel alıkonulurken, göz yaşartıcı gaz kullanıldığı bildirildi.
Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin UNRWA'ya bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne baskın düzenlediği belirtildi.
Baskın sırasında İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları attığı, ardından eğitim ve idari personeli enstitünün salonlarından birinde alıkoyduğu kaydedildi. İsrail güçlerinin ayrıca kamptaki Halk Komitesi binasının (yerel meclis) çatısına çıktığı aktarıldı.
İsrail ordusu gece saatlerinde de kampa baskın düzenledi
Kudüs Valiliğinin açıklamasına göre, İsrail gece saatleri ile sabaha doğru Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampın bazı mahallelerinde konuşlandı.
İsrail askerlerinin, enstitünün bulunduğu caddede yoğun şekilde ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandığı, bunun sonucunda bölgede bulunan yaşlı ağaçların alev aldığı aktarıldı.
UNRWA'ya ait eğitim merkezinin yıkılması endişesi
Baskının, Kudüs Valiliğinin yaklaşık bir buçuk ay önce Kalendiya'daki UNRWA'ya bağlı mesleki eğitim merkezinin yıkılmasını hedefleyen İsrail planına ilişkin uyarısının ardından gelmesi dikkati çekti.
Kudüs Valiliği, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail Belediyesinin enstitünün arazisi üzerinde yeni bir eğitim kompleksi kurulmasını öngören planı gündeme getirdiğini bildirmişti.
UNRWA'ya göre, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi, 15-19 yaşları arasında yaklaşık 350 kız ve erkek öğrenciye hizmet veriyor.
Merkez, İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgal etmesinden önce Ürdün hükümetinin UNRWA'nın kullanımına tahsis ettiği arazi üzerinde inşa edildi.
Filistinliler, İsrail'in altyapı ve eğitim projelerini, Doğu Kudüs'teki arazileri gasp etmek ve Filistinli ile uluslararası kurumların faaliyetlerini zayıflatmak için gerekçe olarak kullandığını, bunun kentin işgalini pekiştirmeyi ve demografik ile kültürel yapısını değiştirmeyi amaçladığını ifade ediyor.