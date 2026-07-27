https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/israil-ordusundan-unrwa-egitim-merkezine-baskin-calisanlar-alikonuldu-1107580659.html

İsrail ordusundan UNRWA eğitim merkezine baskın: Çalışanlar alıkonuldu

İsrail ordusundan UNRWA eğitim merkezine baskın: Çalışanlar alıkonuldu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'na bağlı Doğu Kudüs'teki Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T16:25+0300

2026-07-27T16:25+0300

2026-07-27T16:25+0300

dünya

i̇srail

batı şeria

kudüs

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/01/1106917327_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_6b2d408d7b3da681719cdfe8a250b9b6.jpg

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin UNRWA'ya bağlı Kalendiya Teknik Eğitim Enstitüsü'ne baskın düzenlediği belirtildi.Baskın sırasında İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz bombaları attığı, ardından eğitim ve idari personeli enstitünün salonlarından birinde alıkoyduğu kaydedildi. İsrail güçlerinin ayrıca kamptaki Halk Komitesi binasının (yerel meclis) çatısına çıktığı aktarıldı. İsrail ordusu gece saatlerinde de kampa baskın düzenlediKudüs Valiliğinin açıklamasına göre, İsrail gece saatleri ile sabaha doğru Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampın bazı mahallelerinde konuşlandı.İsrail askerlerinin, enstitünün bulunduğu caddede yoğun şekilde ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları kullandığı, bunun sonucunda bölgede bulunan yaşlı ağaçların alev aldığı aktarıldı.UNRWA'ya ait eğitim merkezinin yıkılması endişesiBaskının, Kudüs Valiliğinin yaklaşık bir buçuk ay önce Kalendiya'daki UNRWA'ya bağlı mesleki eğitim merkezinin yıkılmasını hedefleyen İsrail planına ilişkin uyarısının ardından gelmesi dikkati çekti.Kudüs Valiliği, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail Belediyesinin enstitünün arazisi üzerinde yeni bir eğitim kompleksi kurulmasını öngören planı gündeme getirdiğini bildirmişti.UNRWA'ya göre, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi, 15-19 yaşları arasında yaklaşık 350 kız ve erkek öğrenciye hizmet veriyor.Merkez, İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgal etmesinden önce Ürdün hükümetinin UNRWA'nın kullanımına tahsis ettiği arazi üzerinde inşa edildi.Filistinliler, İsrail'in altyapı ve eğitim projelerini, Doğu Kudüs'teki arazileri gasp etmek ve Filistinli ile uluslararası kurumların faaliyetlerini zayıflatmak için gerekçe olarak kullandığını, bunun kentin işgalini pekiştirmeyi ve demografik ile kültürel yapısını değiştirmeyi amaçladığını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/pariste-bicakli-saldiri-aralarinda-hamile-bir-kadinin-da-bulundugu-3-kisi-yaralandi-1107579164.html

i̇srail

batı şeria

kudüs

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, batı şeria, kudüs, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi