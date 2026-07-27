https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/israil-guclerinin-bati-seriada-hastaneye-ulasmasini-engelledigi-ambulanstaki-hamile-kadin-bebegini-1107574428.html
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da hastaneye ulaşmasını engellediği ambulanstaki hamile kadın bebeğini kaybetti
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da hastaneye ulaşmasını engellediği ambulanstaki hamile kadın bebeğini kaybetti
Sputnik Türkiye
Filistinli sağlık görevlileri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir ambulansın geçişini askeri kontrol noktasında engellediğini, hastaneye... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T11:43+0300
2026-07-27T11:43+0300
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Filistinli sağlık görevlileri, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir ambulansın hastaneye ulaşmasını engellediğini, bu nedenle 6 aylık hamile bir kadının bebeğini kaybettiğini bildirdi.Filistinli sağlık görevlisi Beşşar Karyuti, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Karyut köyünden hastaneye sevk edilen hamile kadının şiddetli kanama geçirdiğini söyledi.Karyuti, İsrail ordusunun Nablus'un güneyindeki Avarta askeri kontrol noktasında ambulansı durdurduğunu ve sağlık ekibini aracın motorunu kapatmaya zorladığını belirtti.Ambulanstaki tıbbi cihazların hastanın yaşamını sürdürebilmesi için çalışır durumda kalmasının hayati önem taşıdığını askerlere defalarca ilettiklerini belirten Karyuti, araçta ölüm kalım mücadelesi veren ve yoğun kanaması bulunan bir hasta olduğunu söylemelerine rağmen ambulansın bekletildiğini kaydetti.Karyuti, ambulansın güçlükle hastaneye ulaştığını, ancak gecikme nedeniyle bebeğin yaşamını yitirdiğini, annenin ise doktorların müdahalesiyle kurtarıldığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/iran-hurmuz-bogazinda-alternatif-rotadan-gecmeye-calisan-6-gemi-durduruldu-1107568683.html
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ortadoğu, i̇srail, batı şeria, anadolu ajansı (aa)
ortadoğu, i̇srail, batı şeria, anadolu ajansı (aa)
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da hastaneye ulaşmasını engellediği ambulanstaki hamile kadın bebeğini kaybetti
Filistinli sağlık görevlileri, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir ambulansın geçişini askeri kontrol noktasında engellediğini, hastaneye geç ulaşan 6 aylık hamile kadının bebeğini kaybettiğini söyledi.
Filistinli sağlık görevlileri, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir ambulansın hastaneye ulaşmasını engellediğini, bu nedenle 6 aylık hamile bir kadının bebeğini kaybettiğini bildirdi.
Filistinli sağlık görevlisi Beşşar Karyuti, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, Karyut köyünden hastaneye sevk edilen hamile kadının şiddetli kanama geçirdiğini söyledi.
Karyuti, İsrail ordusunun Nablus'un güneyindeki Avarta askeri kontrol noktasında ambulansı durdurduğunu ve sağlık ekibini aracın motorunu kapatmaya zorladığını belirtti.
Ambulanstaki tıbbi cihazların hastanın yaşamını sürdürebilmesi için çalışır durumda kalmasının hayati önem taşıdığını askerlere defalarca ilettiklerini belirten Karyuti, araçta ölüm kalım mücadelesi veren ve yoğun kanaması bulunan bir hasta olduğunu söylemelerine rağmen ambulansın bekletildiğini kaydetti.
Karyuti, ambulansın güçlükle hastaneye ulaştığını, ancak gecikme nedeniyle bebeğin yaşamını yitirdiğini, annenin ise doktorların müdahalesiyle kurtarıldığını ifade etti.