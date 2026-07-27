https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/iran-hurmuz-bogazinda-alternatif-rotadan-gecmeye-calisan-6-gemi-durduruldu-1107568683.html
İran: Hürmüz Boğazı'nda alternatif rotadan geçmeye çalışan 6 gemi durduruldu
İran: Hürmüz Boğazı'nda alternatif rotadan geçmeye çalışan 6 gemi durduruldu
Sputnik Türkiye
İran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde belirlenen resmi rota yerine sistemlerini kapatarak alternatif güzergâhtan geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu açıkladı... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T10:18+0300
2026-07-27T10:18+0300
2026-07-27T10:18+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
hürmüz boğazı
basra körfezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bf0c3c0e24a2ae57a200da29b5ca4c98.jpg
İran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde resmi seyir rotası yerine alternatif güzergâhtan geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu duyurdu.İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin müdahale sonucu durdurulduğunu söyledi.Yetkili, gemilerin tüm takip ve tanımlama sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota yerine boğazın güneyindeki "yasa dışı ve güvenli olmayan" güzergâhı kullanmaya çalıştığını öne sürdü.İranlı yetkili, söz konusu girişimin ABD ordusunun "kışkırtmasıyla" gerçekleştirildiğini iddia ederek, planın başarısız olduğunu savundu.Açıklamada, geçiş girişimi sırasında gemilerden birinin kaza yaptığı, diğer beş geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.Dün, İran'ın belirlediği güzargahtan değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı belirtilen bir petrol tankeri deniz mayınına çarptıktan sonra infilak etmişti. İran medyasında yer alan haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html
i̇ran
hürmüz boğazı
basra körfezi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585364_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd888b32125ea0ee49d0e1b52b81d162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, basra körfezi
ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, basra körfezi
İran: Hürmüz Boğazı'nda alternatif rotadan geçmeye çalışan 6 gemi durduruldu
İran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde belirlenen resmi rota yerine sistemlerini kapatarak alternatif güzergâhtan geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Yetkililer, gemilerden birinin kaza yaptığını, diğer beşinin ise Basra Körfezi'ne geri döndüğünü bildirdi.
İran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde resmi seyir rotası yerine alternatif güzergâhtan geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu duyurdu.
İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin müdahale sonucu durdurulduğunu söyledi.
Yetkili, gemilerin tüm takip ve tanımlama sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota yerine boğazın güneyindeki "yasa dışı ve güvenli olmayan" güzergâhı kullanmaya çalıştığını öne sürdü.
İranlı yetkili, söz konusu girişimin ABD ordusunun "kışkırtmasıyla" gerçekleştirildiğini iddia ederek, planın başarısız olduğunu savundu.
Açıklamada, geçiş girişimi sırasında gemilerden birinin kaza yaptığı, diğer beş geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.
Dün, İran'ın belirlediği güzargahtan değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı belirtilen bir petrol tankeri deniz mayınına çarptıktan sonra infilak etmişti. İran medyasında yer alan haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.