https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/iran-hurmuz-bogazinda-alternatif-rotadan-gecmeye-calisan-6-gemi-durduruldu-1107568683.html

İran: Hürmüz Boğazı'nda alternatif rotadan geçmeye çalışan 6 gemi durduruldu

İran: Hürmüz Boğazı'nda alternatif rotadan geçmeye çalışan 6 gemi durduruldu

Sputnik Türkiye

İran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde belirlenen resmi rota yerine sistemlerini kapatarak alternatif güzergâhtan geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu açıkladı... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T10:18+0300

2026-07-27T10:18+0300

2026-07-27T10:18+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

hürmüz boğazı

basra körfezi

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İran, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde resmi seyir rotası yerine alternatif güzergâhtan geçmeye çalışan 6 geminin durdurulduğunu duyurdu.İran devlet televizyonuna konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, gece saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin müdahale sonucu durdurulduğunu söyledi.Yetkili, gemilerin tüm takip ve tanımlama sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota yerine boğazın güneyindeki "yasa dışı ve güvenli olmayan" güzergâhı kullanmaya çalıştığını öne sürdü.İranlı yetkili, söz konusu girişimin ABD ordusunun "kışkırtmasıyla" gerçekleştirildiğini iddia ederek, planın başarısız olduğunu savundu.Açıklamada, geçiş girişimi sırasında gemilerden birinin kaza yaptığı, diğer beş geminin ise Basra Körfezi'ne geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.Dün, İran'ın belirlediği güzargahtan değil alternatif güzergah üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı belirtilen bir petrol tankeri deniz mayınına çarptıktan sonra infilak etmişti. İran medyasında yer alan haberde, can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/iran-medyasi-hurmuz-bogazinda-mayina-carpan-bir-petrol-tankeri-infilak-etti-1107557379.html

i̇ran

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ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, basra körfezi