https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/erkan-tas-665-kirkpinar-yagli-gureslerinin-baspehlivani-oldu-1107021728.html

Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu

Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu

Sputnik Türkiye

Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş, altın kemerin sahibi olarak... 05.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-05T18:55+0300

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türkiye güreş federasyonu

kırkpınar güreşleri

tarihi kırkpınar yağlı güreşleri

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Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Erkan Taş ve Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.Normal süresi puansız tamamlanan mücadele, puanlama bölümüne taşındı. Büyük çekişmeye sahne olan finalin 49. dakikasında rakibinden puan almayı başaran Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirkpinarin-yeni-agasi-belli-oldu-46-milyon-666-bin-666-liralik-rekor-teklif-1107018693.html

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