https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/erkan-tas-665-kirkpinar-yagli-gureslerinin-baspehlivani-oldu-1107021728.html
Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu
Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu
Sputnik Türkiye
Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş, altın kemerin sahibi olarak... 05.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-05T18:55+0300
2026-07-05T18:55+0300
2026-07-05T19:19+0300
spor
türkiye
feyzullah aktürk
edirne
güreş
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kırkpınar güreşleri
tarihi kırkpınar yağlı güreşleri
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Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Erkan Taş ve Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.Normal süresi puansız tamamlanan mücadele, puanlama bölümüne taşındı. Büyük çekişmeye sahne olan finalin 49. dakikasında rakibinden puan almayı başaran Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/kirkpinarin-yeni-agasi-belli-oldu-46-milyon-666-bin-666-liralik-rekor-teklif-1107018693.html
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türkiye, feyzullah aktürk, edirne, güreş, türkiye güreş federasyonu, kırkpınar güreşleri, tarihi kırkpınar yağlı güreşleri
Erkan Taş, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu
18:55 05.07.2026 (güncellendi: 19:19 05.07.2026)
Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final müsabakasında Feyzullah Aktürk'ü mağlup eden Erkan Taş, altın kemerin sahibi olarak başpehlivan unvanını kazandı.
Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalinde Erkan Taş ve Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi.
Normal süresi puansız tamamlanan mücadele, puanlama bölümüne taşındı. Büyük çekişmeye sahne olan finalin 49. dakikasında rakibinden puan almayı başaran Erkan Taş, Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.