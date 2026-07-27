https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/hakkinda-tutuklama-karari-bulunan-netanyahu-washingtona-gitti-1107577456.html

Hakkında tutuklama kararı bulunan Netanyahu Washington'a gitti

Hakkında tutuklama kararı bulunan Netanyahu Washington'a gitti

Sputnik Türkiye

Hakkında UCM tarafından çıkarılmış tutuklama kararı yürürlükte olmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T14:03+0300

2026-07-27T14:03+0300

2026-07-27T14:03+0300

donald trump

washington

gazze

abd

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

abd

dünya

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e7e23e35fee9c179717cf8aeaeac956.jpg

Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik temaslarda bulunmak üzere Washington'a gitti. Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve Ortadoğu'daki son durumun masaya yatırılması bekleniyor.Netanyahu, Trump'ın davetiyle Washington'a gittiİsrail medyasında yer alan haberlere göre, Binyamin Netanyahu, Trump'ın daveti üzerine ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti. İsrail Devleti'nin Arapça sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ziyaret doğrulanırken, iki liderin Beyaz Saray'da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.Ziyaretin, Ortadoğu'da artan gerilim ve Gazze'deki savaşın uluslararası diplomasi üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.Beyaz Saray'da kritik gündemDiplomatik kaynaklara göre Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmede, ABD-İsrail ilişkileri, Gazze'deki son durum, İran kaynaklı güvenlik başlıkları ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.Washington yönetiminin İsrail'e yönelik desteği ile bölgede izlenecek yeni stratejilerin de görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.UCM'nin tutuklama kararı yürürlükteUluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kasım 2024'te Binyamin Netanyahu ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze'de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.Mahkemenin kararı halen yürürlükte bulunurken, Netanyahu'nun Washington ziyareti uluslararası hukuk ve diplomasi açısından yeniden tartışma konusu oldu. ABD ise UCM'nin kararlarına taraf olmayan ülkeler arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/guney-korede-eski-devlet-baskani-yoon-suk-yeola-secim-yasasini-ihlalden-18-ay-tecilli-hapis-cezasi-1107576830.html

washington

gazze

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, washington, gazze, abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, benyamin netanyahu