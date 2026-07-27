https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/hakkinda-tutuklama-karari-bulunan-netanyahu-washingtona-gitti-1107577456.html
Hakkında tutuklama kararı bulunan Netanyahu Washington'a gitti
Hakkında tutuklama kararı bulunan Netanyahu Washington'a gitti
Sputnik Türkiye
Hakkında UCM tarafından çıkarılmış tutuklama kararı yürürlükte olmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T14:03+0300
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2026-07-27T14:03+0300
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Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik temaslarda bulunmak üzere Washington'a gitti. Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve Ortadoğu'daki son durumun masaya yatırılması bekleniyor.Netanyahu, Trump'ın davetiyle Washington'a gittiİsrail medyasında yer alan haberlere göre, Binyamin Netanyahu, Trump'ın daveti üzerine ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti. İsrail Devleti'nin Arapça sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ziyaret doğrulanırken, iki liderin Beyaz Saray'da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.Ziyaretin, Ortadoğu'da artan gerilim ve Gazze'deki savaşın uluslararası diplomasi üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.Beyaz Saray'da kritik gündemDiplomatik kaynaklara göre Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmede, ABD-İsrail ilişkileri, Gazze'deki son durum, İran kaynaklı güvenlik başlıkları ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.Washington yönetiminin İsrail'e yönelik desteği ile bölgede izlenecek yeni stratejilerin de görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.UCM'nin tutuklama kararı yürürlükteUluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Kasım 2024'te Binyamin Netanyahu ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze'de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.Mahkemenin kararı halen yürürlükte bulunurken, Netanyahu'nun Washington ziyareti uluslararası hukuk ve diplomasi açısından yeniden tartışma konusu oldu. ABD ise UCM'nin kararlarına taraf olmayan ülkeler arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/guney-korede-eski-devlet-baskani-yoon-suk-yeola-secim-yasasini-ihlalden-18-ay-tecilli-hapis-cezasi-1107576830.html
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donald trump, washington, gazze, abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, benyamin netanyahu
donald trump, washington, gazze, abd, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), abd, benyamin netanyahu
Hakkında tutuklama kararı bulunan Netanyahu Washington'a gitti
Hakkında UCM tarafından çıkarılmış tutuklama kararı yürürlükte olmasına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitti. Beyaz Saray'daki kritik zirvede ABD-İsrail ilişkileri, Gazze, Ortadoğu'daki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor.
Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile kritik temaslarda bulunmak üzere Washington'a gitti. Beyaz Saray'da yapılması planlanan görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeler, bölgesel güvenlik ve Ortadoğu'daki son durumun masaya yatırılması bekleniyor.
Netanyahu, Trump'ın davetiyle Washington'a gitti
İsrail
medyasında yer alan haberlere göre, Binyamin Netanyahu
, Trump'ın daveti üzerine ABD'nin
başkenti Washington'a hareket etti. İsrail Devleti'nin Arapça sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da ziyaret doğrulanırken, iki liderin Beyaz Saray'da ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendireceği bildirildi.
Ziyaretin, Ortadoğu'da artan gerilim ve Gazze'deki
savaşın uluslararası diplomasi üzerindeki etkilerinin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti.
Beyaz Saray'da kritik gündem
Diplomatik kaynaklara göre Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmede, ABD-İsrail ilişkileri
, Gazze'deki son durum
, İran
kaynaklı güvenlik başlıkları ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
Washington yönetiminin İsrail'e yönelik desteği ile bölgede izlenecek yeni stratejilerin de görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
UCM'nin tutuklama kararı yürürlükte
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)
, Kasım 2024'te Binyamin Netanyahu
ile dönemin İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
hakkında, Gazze'de işlendiği öne sürülen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar
nedeniyle tutuklama kararı çıkarmıştı.
Mahkemenin kararı halen yürürlükte bulunurken, Netanyahu'nun Washington ziyareti uluslararası hukuk ve diplomasi açısından yeniden tartışma konusu oldu. ABD ise UCM'nin kararlarına taraf olmayan ülkeler arasında yer alıyor.