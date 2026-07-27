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Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a seçim yasasını ihlalden 18 ay tecilli hapis cezası
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a seçim yasasını ihlalden 18 ay tecilli hapis cezası
Sputnik Türkiye
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u 2022 başkanlık seçimleri öncesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle... 27.07.2026, Sputnik Türkiye
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Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u 2022'deki devlet başkanlığı seçim kampanyası sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal etmekten 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.Yonhap'ın haberine göre mahkeme, Yoon'un Mart 2022'de gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimleri öncesinde, Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) adayı olarak kamuoyuna gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti.Mahkeme, Yoon hakkında 18 ay hapis cezası verirken, cezanın infazını 3 yıl süreyle erteledi.Yoon'un avukatları ise kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu savunarak kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.Kararın temyiz sürecinin ardından kesinleşmesi ve Yoon'un en az 1 milyon won para cezası ya da hapis cezası alması halinde, Halkın Gücü Partisi'nin Yoon'un 2022 seçim kampanyası için devlet tarafından karşılanan 39,7 milyar wonluk seçim giderini iade etmesi gerekecek.Sıkıyönetim ve azil süreciYoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te muhalefetin "devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak Ulusal Meclis'in kararı kaldırmasının ardından geri adım atmıştı.Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'te yapılan oylamayla Yoon'u geçici olarak görevden uzaklaştırmış, Anayasa Mahkemesi ise 4 Nisan 2025'te azil kararını onaylayarak görevine resmen son vermişti.Yoon'un görevden alınmasının ardından yapılan seçimleri kazanan Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlamıştı.
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güney kore, yoon suk-yeol, ulusal meclis, lee jae-myung
güney kore, yoon suk-yeol, ulusal meclis, lee jae-myung
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a seçim yasasını ihlalden 18 ay tecilli hapis cezası
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u 2022 başkanlık seçimleri öncesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı. Kararın temyiz edilmesi bekleniyor.
Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u 2022'deki devlet başkanlığı seçim kampanyası sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunarak seçim yasasını ihlal etmekten 18 ay tecilli hapis cezasına çarptırdı.
Yonhap'ın haberine göre mahkeme, Yoon'un Mart 2022'de gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimleri öncesinde, Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) adayı olarak kamuoyuna gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti.
Mahkeme, Yoon hakkında 18 ay hapis cezası verirken, cezanın infazını 3 yıl süreyle erteledi.
Yoon'un avukatları ise kararda çok sayıda hukuki hata bulunduğunu savunarak kararı temyize taşıyacaklarını açıkladı.
Kararın temyiz sürecinin ardından kesinleşmesi ve Yoon'un en az 1 milyon won para cezası ya da hapis cezası alması halinde, Halkın Gücü Partisi'nin Yoon'un 2022 seçim kampanyası için devlet tarafından karşılanan 39,7 milyar wonluk seçim giderini iade etmesi gerekecek.
Sıkıyönetim ve azil süreci
Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te muhalefetin "devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak Ulusal Meclis'in kararı kaldırmasının ardından geri adım atmıştı.
Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024'te yapılan oylamayla Yoon'u geçici olarak görevden uzaklaştırmış, Anayasa Mahkemesi ise 4 Nisan 2025'te azil kararını onaylayarak görevine resmen son vermişti.
Yoon'un görevden alınmasının ardından yapılan seçimleri kazanan Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlamıştı.