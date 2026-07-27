https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/fatih-urekin-okul-vasiyeti-rafa-kaldirildi-oyle-bir-paramiz-yok-1107571158.html

Fatih Ürek'in okul vasiyeti rafa kaldırıldı: 'Öyle bir paramız yok'

Fatih Ürek'in okul vasiyeti rafa kaldırıldı: 'Öyle bir paramız yok'

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in adına okul yaptırılmasına yönündeki vasiyeti ailesi tarafından rafa kaldırıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T11:13+0300

2026-07-27T11:13+0300

2026-07-27T11:13+0300

yaşam

fatih ürek

miras

vasiyet

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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in 30 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından mirası gündeme gelmişti. Ünlü ismin adına okul yaptırılması yönündeki vasiyetinin ise kalan borçlar ve aile arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık miras bıraktığı iddia edilmiştiÜrek'in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu iddia edilmişti. Sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşülmüştü. Adıma okul yaptırılsın vasiyetiAblası Selvi Ürek, şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyetini yerine getiremeyeceklerini açıkladı. Ürek, kaybettiği kardeşinin sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını, ondan kalan borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek şunları söyledi: Selvi Ürek, kardeşler arasında yanlış anlaşılma yaşanmaması için vasilik görevini aileye yakın bir iş insanına verdiklerini de açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: Çok fazla mücevheratı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fatih-urek-kendi-aciklamisti-vasiyeti-ortaya-cikti-1103173893.html

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fatih ürek, miras, vasiyet