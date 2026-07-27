Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/fatih-urekin-okul-vasiyeti-rafa-kaldirildi-oyle-bir-paramiz-yok-1107571158.html
Fatih Ürek'in okul vasiyeti rafa kaldırıldı: 'Öyle bir paramız yok'
Fatih Ürek'in okul vasiyeti rafa kaldırıldı: 'Öyle bir paramız yok'
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in adına okul yaptırılmasına yönündeki vasiyeti ailesi tarafından rafa kaldırıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T11:13+0300
2026-07-27T11:13+0300
yaşam
fatih ürek
miras
vasiyet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214296_0:497:1242:1196_1920x0_80_0_0_f70b598f6bcf6e551ff622b3e43114f5.jpg
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in 30 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından mirası gündeme gelmişti. Ünlü ismin adına okul yaptırılması yönündeki vasiyetinin ise kalan borçlar ve aile arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık miras bıraktığı iddia edilmiştiÜrek'in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu iddia edilmişti. Sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşülmüştü. Adıma okul yaptırılsın vasiyetiAblası Selvi Ürek, şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyetini yerine getiremeyeceklerini açıkladı. Ürek, kaybettiği kardeşinin sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını, ondan kalan borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek şunları söyledi: Selvi Ürek, kardeşler arasında yanlış anlaşılma yaşanmaması için vasilik görevini aileye yakın bir iş insanına verdiklerini de açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: Çok fazla mücevheratı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fatih-urek-kendi-aciklamisti-vasiyeti-ortaya-cikti-1103173893.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100214296_0:381:1242:1313_1920x0_80_0_0_4de7e808b42fc145e25f58ca9f8f23c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fatih ürek, miras, vasiyet
fatih ürek, miras, vasiyet

Fatih Ürek'in okul vasiyeti rafa kaldırıldı: 'Öyle bir paramız yok'

11:13 27.07.2026
Fatih Ürek
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2026
Abone ol
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in adına okul yaptırılmasına yönündeki vasiyeti ailesi tarafından rafa kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in 30 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından mirası gündeme gelmişti. Ünlü ismin adına okul yaptırılması yönündeki vasiyetinin ise kalan borçlar ve aile arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle rafa kaldırıldığı ortaya çıktı.

Milyonlarca liralık miras bıraktığı iddia edilmişti

Ürek'in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu iddia edilmişti. Sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşülmüştü.

Adıma okul yaptırılsın vasiyeti

Ablası Selvi Ürek, şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyetini yerine getiremeyeceklerini açıkladı. Ürek, kaybettiği kardeşinin sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını, ondan kalan borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek şunları söyledi:
"Bir gazeteci servetini abartarak anlattı. Kardeşimin şanı, şöhreti ve itibarı korunsun diye 'Beş dediyse öyle kalsın' diyerek ses çıkarmadım. İki evi var, henüz satmadık. Kredi, kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle borçlarını kapatmaya çalıştık. Çalışanlarının sigortaları ve vergileri de ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı. Okul yaptırmak istemişti, ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Onlar da normal memur insanlar, öyle bir paramız yok."
Selvi Ürek, kardeşler arasında yanlış anlaşılma yaşanmaması için vasilik görevini aileye yakın bir iş insanına verdiklerini de açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: Çok fazla mücevheratı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik.
Fatih Ürek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2026
YAŞAM
Fatih Ürek kendi açıklamıştı: Vasiyeti ortaya çıktı
1 Şubat, 09:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала