https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/fatih-urekin-okul-vasiyeti-rafa-kaldirildi-oyle-bir-paramiz-yok-1107571158.html
Fatih Ürek'in okul vasiyeti rafa kaldırıldı: 'Öyle bir paramız yok'
Fatih Ürek'in okul vasiyeti rafa kaldırıldı: 'Öyle bir paramız yok'
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in adına okul yaptırılmasına yönündeki vasiyeti ailesi tarafından rafa kaldırıldı. 27.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-27T11:13+0300
2026-07-27T11:13+0300
2026-07-27T11:13+0300
yaşam
fatih ürek
miras
vasiyet
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Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in 30 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından mirası gündeme gelmişti. Ünlü ismin adına okul yaptırılması yönündeki vasiyetinin ise kalan borçlar ve aile arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle rafa kaldırıldığı ortaya çıktı. Milyonlarca liralık miras bıraktığı iddia edilmiştiÜrek'in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu iddia edilmişti. Sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşülmüştü. Adıma okul yaptırılsın vasiyetiAblası Selvi Ürek, şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyetini yerine getiremeyeceklerini açıkladı. Ürek, kaybettiği kardeşinin sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını, ondan kalan borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek şunları söyledi: Selvi Ürek, kardeşler arasında yanlış anlaşılma yaşanmaması için vasilik görevini aileye yakın bir iş insanına verdiklerini de açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: Çok fazla mücevheratı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fatih-urek-kendi-aciklamisti-vasiyeti-ortaya-cikti-1103173893.html
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fatih ürek, miras, vasiyet
fatih ürek, miras, vasiyet
Fatih Ürek'in okul vasiyeti rafa kaldırıldı: 'Öyle bir paramız yok'
Hayatını kaybeden Fatih Ürek'in adına okul yaptırılmasına yönündeki vasiyeti ailesi tarafından rafa kaldırıldı.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in 30 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından mirası gündeme gelmişti. Ünlü ismin adına okul yaptırılması yönündeki vasiyetinin ise kalan borçlar ve aile arasındaki fikir ayrılıkları nedeniyle rafa kaldırıldığı ortaya çıktı.
Milyonlarca liralık miras bıraktığı iddia edilmişti
Ürek'in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu iddia edilmişti. Sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşülmüştü.
Adıma okul yaptırılsın vasiyeti
Ablası Selvi Ürek, şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyetini yerine getiremeyeceklerini açıkladı. Ürek, kaybettiği kardeşinin sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını, ondan kalan borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi. Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek şunları söyledi:
"Bir gazeteci servetini abartarak anlattı. Kardeşimin şanı, şöhreti ve itibarı korunsun diye 'Beş dediyse öyle kalsın' diyerek ses çıkarmadım. İki evi var, henüz satmadık. Kredi, kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle borçlarını kapatmaya çalıştık. Çalışanlarının sigortaları ve vergileri de ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı. Okul yaptırmak istemişti, ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Onlar da normal memur insanlar, öyle bir paramız yok."
Selvi Ürek, kardeşler arasında yanlış anlaşılma yaşanmaması için vasilik görevini aileye yakın bir iş insanına verdiklerini de açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: Çok fazla mücevheratı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık. Kardeşler arasında da vasilik konusunda tam anlamıyla güven oluşmamıştı. Bu nedenle Fatih'in çok sevdiği aile dostunu vasi olarak belirledik.